Кота бросили в лесу в переноске и с лотком

История одного спасения.
Дальневосточные зоозащитники рассказали печальную историю брошенного животного. Домашнего кота нашли на трассе возле села Волково (Амурская область). Его оставили в переноске, положив рядом лоток, наполнитель, одеяла и любимые игрушки.
Как рассказали волонтёры в своём Instagram @zoo_amur.chance, кот явно домашний – кастрированный, ласковый и приученный к лотку.
- Поздно вечером, возвращаясь домой, Ольга на обочине дороги увидела переноску с перепуганным котом. Кота выставили вместе с игрушками, лотком, просто оставили на обочине дороги в с. Волково. У котика стресс, он не ел несколько дней. Видно, что он был домашний, молоденький, кастрирован, добрый, ласковый, ходит строго в лоток, – поделились зоозащитники.
Сейчас котику с ласковыми глазами и тяжёлой судьбой ищут новый дом. А в социальных сетях пользователи возмущаются человеческому равнодушию.
«Нет границ человеческой подлости... Как же так можно?.. Такой котейка шикарный»
«Вот люди - просто оставить на обочине! У котика даже глазки грустные»
«Божечки, какой взгляд у котика! Он всё понимает, не понимает лишь, за что...»
«Переноска-то не дешёвая! Это что же у людей в мозгах? И деньги потратили, и от кота избавились по-свински»
Пока хозяев коту не нашли, но желающих уже много. Есть шанс, что у Мурлыки появится новый дом.
Источник:
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