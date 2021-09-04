Кота бросили в лесу в переноске и с лотком

Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)

Американка потратила зарплату за полгода и ущемила своих детей, чтобы спасти старого кота

В Торонто мужчина прошёлся по карнизу высотки, чтобы спасти своего кота

Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске

Семья отправилась на рыбалку, но вместо улова поймала в море кота

Этот мужчина занялся альпинизмом, и вот уже как 4 года спасает котиков