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Сообщество Без кота и жизнь не та 956 постов • 389 подписчиков подписаться
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Кота бросили в лесу в переноске и с лотком

Кота бросили в лесу в переноске и с лотком (3 фото)

Автор:
04 сентября 2021 09:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: добро   домашний питомец   животные   кот   люди   поступок   спасение   
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История одного спасения.


Дальневосточные зоозащитники рассказали печальную историю брошенного животного. Домашнего кота нашли на трассе возле села Волково (Амурская область). Его оставили в переноске, положив рядом лоток, наполнитель, одеяла и любимые игрушки.


Как рассказали волонтёры в своём Instagram @zoo_amur.chance, кот явно домашний – кастрированный, ласковый и приученный к лотку.


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- Поздно вечером, возвращаясь домой, Ольга на обочине дороги увидела переноску с перепуганным котом. Кота выставили вместе с игрушками, лотком, просто оставили на обочине дороги в с. Волково. У котика стресс, он не ел несколько дней. Видно, что он был домашний, молоденький, кастрирован, добрый, ласковый, ходит строго в лоток, – поделились зоозащитники.


Сейчас котику с ласковыми глазами и тяжёлой судьбой ищут новый дом. А в социальных сетях пользователи возмущаются человеческому равнодушию.

«Нет границ человеческой подлости... Как же так можно?.. Такой котейка шикарный»


«Вот люди - просто оставить на обочине! У котика даже глазки грустные»


«Божечки, какой взгляд у котика! Он всё понимает, не понимает лишь, за что...»


«Переноска-то не дешёвая! Это что же у людей в мозгах? И деньги потратили, и от кота избавились по-свински»


Пока хозяев коту не нашли, но желающих уже много. Есть шанс, что у Мурлыки появится новый дом.


Источник:

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Метки: добро   домашний питомец   животные   кот   люди   поступок   спасение   
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984
Электрик 2 часа назад
Бля.ть!! Какой же надо быть тварью, каким чудовищем - что-бы сделать такое??????????????
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2k
a_komolow 16 минут назад
Сволочи люди!
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244
Сергей Кузьмин 22 минуты назад
Это какими безчувственными уродами надо быть,неужели нельзя пристроить его было к людям,нашлись бы добрые ,кто взял к себе...так бросить на погибель котейку...
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4
Варвара Нестерова 24 минуты назад
друзья! будем надеяться что это просто постановка ради грребанных лаайкоф
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27k
Slonyash 37 минут назад
Больно такое читать. Хорошо, что спасли котейку, но как то за людей мерзко...
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4k
karamba 43 минуты назад
Скорее всего срал везде кроме лотка, вот в выставили на природу. Только вот зачем клетку закрывать, это уже не по человечески.
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9k
ScorpionDS 46 минут назад
Странные люди, еще и с "личными" вещами кота выкинули его ...
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34k
Alex 2 часа назад
Вот ведь падлы...
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