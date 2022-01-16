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Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе

Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе (5 фото)

Автор:
16 января 2022 09:02
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   поступок   собака   спсение   фото   
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Четыре месяца назад 3-летний пес по кличке Расс пропал, когда район озера Тахо в Калифорнии (США) охватил пожар. Владелец пса Рикардо Родригес был вынужден срочно эвакуироваться, поэтому он не смог найти и забрать своего питомца.

В декабре в горах Сьерра-Невада пса заметил в лыжник. Расс зарычал на мужчину, но он не испугался и решил сделать несколько фотографий лежавшего в сугробе животного, которые позже он разместил в Facebook.

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Пост лыжника привлек внимание Венди Джонс — исполнительного директора некоммерческой организации по спасению животных Tahoe PAWS & TLC 4 Furry Friends. В тот момент женщина занималась спасением другого животного, поэтому она обратилась за помощью к своим коллегам Леоне Аллен и Эльзе Гол, которые отправились вызволять Расса из белого плена, пишет Daily Paws.

«Мы знали, что время имеет для нас решающее значение, потому что собака весь день провела в снегу. И мы понимали, насколько там холодно. Так что спасение было очень эмоциональным и адреналиновым»,— рассказали волонтеры Tahoe PAWS & TLC 4 Furry Friends.

Вооружившись снегоступами, санями и спасательным снаряжением, две женщины поднялись на гору и начали искать собаку.

«Я пошла по следам и вдруг увидела темную фигуру под деревом. Я заметила, что пес не двигается и подумала, что это очень плохо. Потом он вдруг открыл глаза и, кажется, даже закричал»,— вспоминает Леона Аллен.

Женщины подошли к несчастному псу и осторожно погладили его. Сначала собакен зарычал от страха, но через несколько секунд положил голову на руку Эльзы Гол и полностью доверился людям. Волонтер взяла Расса на руки и закутала в одеяло. Затем она села в сани и положила пса на колени, чтобы он смог быстрее согреться.

После двухчасового спуска с горы пёсиль наконец-то оказался в теплом помещении. Четвероногого пострадавшего осмотрел ветеринар, который пришел к выводу, что пес полностью здоров. Волонтеры проверили микрочип Расса и смогли найти его владельца. Рикардо Родригес был вне себя от счастья, когда женщины сообщили ему, что нашли его питомца: 26 декабря мужчина смог забрать его домой.

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Метки: добро   животные   поступок   собака   спсение   фото   
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