Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе

Вооружившись снегоступами, санями и спасательным снаряжением, две женщины поднялись на гору и начали искать собаку.

«Я пошла по следам и вдруг увидела темную фигуру под деревом. Я заметила, что пес не двигается и подумала, что это очень плохо. Потом он вдруг открыл глаза и, кажется, даже закричал»,— вспоминает Леона Аллен.

Женщины подошли к несчастному псу и осторожно погладили его. Сначала собакен зарычал от страха, но через несколько секунд положил голову на руку Эльзы Гол и полностью доверился людям. Волонтер взяла Расса на руки и закутала в одеяло. Затем она села в сани и положила пса на колени, чтобы он смог быстрее согреться.