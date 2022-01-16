Спасатели нашли собаку, пропавшую еще в августе

Четыре месяца назад 3-летний пес по кличке Расс пропал, когда район озера Тахо в Калифорнии (США) охватил пожар. Владелец пса Рикардо Родригес был вынужден срочно эвакуироваться, поэтому он не смог найти и забрать своего питомца.
В декабре в горах Сьерра-Невада пса заметил в лыжник. Расс зарычал на мужчину, но он не испугался и решил сделать несколько фотографий лежавшего в сугробе животного, которые позже он разместил в Facebook.
Пост лыжника привлек внимание Венди Джонс — исполнительного директора некоммерческой организации по спасению животных Tahoe PAWS & TLC 4 Furry Friends. В тот момент женщина занималась спасением другого животного, поэтому она обратилась за помощью к своим коллегам Леоне Аллен и Эльзе Гол, которые отправились вызволять Расса из белого плена, пишет Daily Paws.
«Мы знали, что время имеет для нас решающее значение, потому что собака весь день провела в снегу. И мы понимали, насколько там холодно. Так что спасение было очень эмоциональным и адреналиновым»,— рассказали волонтеры Tahoe PAWS & TLC 4 Furry Friends.
Вооружившись снегоступами, санями и спасательным снаряжением, две женщины поднялись на гору и начали искать собаку.
«Я пошла по следам и вдруг увидела темную фигуру под деревом. Я заметила, что пес не двигается и подумала, что это очень плохо. Потом он вдруг открыл глаза и, кажется, даже закричал»,— вспоминает Леона Аллен.
Женщины подошли к несчастному псу и осторожно погладили его. Сначала собакен зарычал от страха, но через несколько секунд положил голову на руку Эльзы Гол и полностью доверился людям. Волонтер взяла Расса на руки и закутала в одеяло. Затем она села в сани и положила пса на колени, чтобы он смог быстрее согреться.
После двухчасового спуска с горы пёсиль наконец-то оказался в теплом помещении. Четвероногого пострадавшего осмотрел ветеринар, который пришел к выводу, что пес полностью здоров. Волонтеры проверили микрочип Расса и смогли найти его владельца. Рикардо Родригес был вне себя от счастья, когда женщины сообщили ему, что нашли его питомца: 26 декабря мужчина смог забрать его домой.
Источник:
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