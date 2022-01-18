Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь

Зима была странной, трескучие морозы сменялись оттепелями, а то и вовсе, секли прохожих ледяным дождем. Берта, судя по окрасу, метис овчарки, с мягкой, кудрявой шерстью и пушистым хвостом, каждый вечер поджидала свою благодетельницу у подъезда. В их микрорайоне бродячих животных не жаловали. Считалось, выбросить еду в помойку правильнее, чем прикармливать бездомных собак.

Берта была очень благодарной и, несмотря на внушительный вид, очень ласковой. При виде девушки, она срывалась с места и неслась «обниматься». Сеансы нежности она готова была длить часами. В планах волонтера было постепенно пристроить всю собачью компанию, но мест в приюте было мало и они всегда были заняты. Все, чем могла помочь девушка, это еда и немного ласки для Берты. Старички, умудренные тяжкой собачьей жизнью, хоть и выказывали радость при встрече, близко не подходили.