Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь

Как и у людей, характеры и судьбы у собак разные. Берта была благородной. Крупная, кудлатая дворняга взяла под свою опеку нескольких дряхлеющих собратьев.
Зима была странной, трескучие морозы сменялись оттепелями, а то и вовсе, секли прохожих ледяным дождем. Берта, судя по окрасу, метис овчарки, с мягкой, кудрявой шерстью и пушистым хвостом, каждый вечер поджидала свою благодетельницу у подъезда. В их микрорайоне бродячих животных не жаловали. Считалось, выбросить еду в помойку правильнее, чем прикармливать бездомных собак.
Берта была очень благодарной и, несмотря на внушительный вид, очень ласковой. При виде девушки, она срывалась с места и неслась «обниматься». Сеансы нежности она готова была длить часами. В планах волонтера было постепенно пристроить всю собачью компанию, но мест в приюте было мало и они всегда были заняты. Все, чем могла помочь девушка, это еда и немного ласки для Берты. Старички, умудренные тяжкой собачьей жизнью, хоть и выказывали радость при встрече, близко не подходили.
Все изменилось, когда однажды утром, Берта известила громким лаем о своем приходе девушку. Когда та вышла на улицу с порцией вкусняшек, ее сердце сжалось от жалости. У собаки был совершенно несчастный вид. Ее влажная шерсть была забита снежными комьями и ледышками, а сама она стояла по щиколотки в подмерзающей луже.
Девушка поняла, что оставлять собаку на улице она больше не сможет. Она лихорадочно подыскивала способ уговорить Берту войти в подъезд, из которого ее всегда гнали. Подходящего по размеру ошейника у волонтера не было, а как убедить тридцатикилограммовую собачку пойти за собой, она не представляла.
Сомнения разрешила Берта, она внимательно наблюдала за своей благодетельницей, словно ждала, когда ее, наконец, позовут в гости. Стоило лишь указать на дверь, дворняга радостно проскочила внутрь и чинно уселась на коврике у дверей нужной квартиры. Берта очень старалась понравиться маме девушки, нехитрый фокус «Дай лапу» она выполняла безукоризненно. В награду собака требовала ласки, зажмуриваясь от наслаждения, когда ее почесывали за ушами.
В этот раз, разомлевшая от ласки и тепла, Берта даже не потянулась к мискам. Ее насухо обтерли от снега и грязи и позволили расположиться на покрытом пледом диванчике. Утомленная и совершенно счастливая собака уснула, обнимая первую в своей жизни игрушку.
Источник:
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