Маркетинговый ход не сработал: продажа "блокадного хлеба" возмутила россиян

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В славном городе Геленджик руководство хлебозавода придумало "уникальную" акцию, разозлив местных жителей, которые уже призвали бойкотировать продукцию фирмы.
25 января в "Инстаграме" ООО "Хлеб-Сервис" радостно сообщили, что ко дню освобождения Ленинграда от блокады фашистов технологи "восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена".
В первом варианте поста говорилось, что около 1000 паек раздадут на главной площади города всем желающим, а также блокадный хлеб поступит в продажу в фирменные магазины по цене 52 рубля за 125 грамм.
В первом варианте поста говорилось, что около 1000 паек раздадут на главной площади города всем желающим, а также блокадный хлеб поступит в продажу в фирменные магазины по цене 52 рубля за 125 грамм.
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На хлебозавод обрушилась критика местных жителей, которые взывали к совести начальства. Кстати, директором оказалась депутат Заксобрания Краснодарского края и член партии "Единая Россия" Татьяна Рой. Только вот после ажиотажа в соцсетях и СМИ помощница депутата заявила изданию "Подъём": "Там сменился руководитель, Татьяна Геннадьевна ушла. Она директором не работает с декабря месяца. Сейчас там другой начальник и, видимо, про этот блокадный хлеб он придумал".
Получив массу негатива от геленджичан, пост в соцсети был несколько раз изменён, и теперь там появилась приписка: "На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети. Однако мы приняли решение этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, перенёсших блокаду".
Но местные жители всё равно заметили продажу "блокадного хлеба" в фирменных магазинах:
Но местные жители всё равно заметили продажу "блокадного хлеба" в фирменных магазинах:
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Метки: Ynews блокадный хлеб геленджик деньги пиар хлеб хлебозавод
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Я бы попробовал. И внуку бы дал.
Чмошники позорные.
Ну испекли. Блокадный хлеб, раздали людям.
Люди сквозь время почувствовали ужас войны.
В чем проблема то?
Меня задолбало наблюдать за стадным поведением, когда толпа задавливает любую разумную инициативу
Бред. Как человек сидящий в тепле, в уютной квартире, за хорошо накрытым столом, почувствует ужас войны, покушав хлебушка черного?
Тем более хлеб они этот продают. Понятно, что тут чисто заработать хотят. Вот это и вызывает возмущение.
"Снятие блокады Ленинграда - событие, очень далекое от нас. Очень мало уже осталось очевидцев, которые могли бы рассказать, что там происходило и насколько тяжело жилось блокадникам. Но мы не должны забывать этот подвиг целого города. Если хотите ощутить на себе хоть частично, попробуйте несколько дней питаться только этим хлебом, по 125 грамм в сутки..."
К сожалению, современное поколение очень поверхностно знает историю. Такие простые вещи помогли бы оживить ее...