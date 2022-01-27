Маркетинговый ход не сработал: продажа "блокадного хлеба" возмутила россиян

Получив массу негатива от геленджичан, пост в соцсети был несколько раз изменён, и теперь там появилась приписка: "На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети. Однако мы приняли решение этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, перенёсших блокаду".



Но местные жители всё равно заметили продажу "блокадного хлеба" в фирменных магазинах: