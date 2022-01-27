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Маркетинговый ход не сработал: продажа "блокадного хлеба" возмутила россиян

Маркетинговый ход не сработал: продажа "блокадного хлеба" возмутила россиян (4 фото)

Автор:
27 января 2022 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   блокадный хлеб   геленджик   деньги   пиар   хлеб   хлебозавод   
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В славном городе Геленджик руководство хлебозавода придумало "уникальную" акцию, разозлив местных жителей, которые уже призвали бойкотировать продукцию фирмы.
25 января в "Инстаграме" ООО "Хлеб-Сервис" радостно сообщили, что ко дню освобождения Ленинграда от блокады фашистов технологи "восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена".

В первом варианте поста говорилось, что около 1000 паек раздадут на главной площади города всем желающим, а также блокадный хлеб поступит в продажу в фирменные магазины по цене 52 рубля за 125 грамм.
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На хлебозавод обрушилась критика местных жителей, которые взывали к совести начальства. Кстати, директором оказалась депутат Заксобрания Краснодарского края и член партии "Единая Россия" Татьяна Рой. Только вот после ажиотажа в соцсетях и СМИ помощница депутата заявила изданию "Подъём": "Там сменился руководитель, Татьяна Геннадьевна ушла. Она директором не работает с декабря месяца. Сейчас там другой начальник и, видимо, про этот блокадный хлеб он придумал".
Получив массу негатива от геленджичан, пост в соцсети был несколько раз изменён, и теперь там появилась приписка: "На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети. Однако мы приняли решение этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, перенёсших блокаду".

Но местные жители всё равно заметили продажу "блокадного хлеба" в фирменных магазинах:

Источник:

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Метки: Ynews   блокадный хлеб   геленджик   деньги   пиар   хлеб   хлебозавод   
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39k
Alex Час назад
Скоты.
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Andrey Abramov 24 минуты назад
52р за булку "блокадного" хлеба в 100г, это как бы намек на то, каким " хлебом" нас кормят сейчас.
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
Лебеда и столярный клей по 52р за 125гр?
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304
Владимир 38 минут назад
Директор завода Айтмуратов Рустам Викторович
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15k
ВОВЧЕГ 40 минут назад
52 рубля за 100 грамм, совсем твари ипанулись!
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3
sasha ВОВЧЕГ 15 минут назад
дело стерлигова живет
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10k
Alex 42 минуты назад
Сделать такой хлеб можно и даже нужно. Но не продавать же, а раздать. Ну не знаю, может в фирменных хлебных магазинах в этот день поставить лоток. Или в школы развести. Как разовую акцию. Или уже каждый год делать. Как-то так, наверное.
Я бы попробовал. И внуку бы дал.
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616
Dimon 47 минут назад
Ну что сказать: идиоты! Может изначально и смысл был другим, дескать напомнить, чтобы не забывали, но воплощение напоминает использование георгиевской ленточки вместо шнурков, на ошейниках собачек и т.д.
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422
Георгий Давыдов 56 минут назад
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13k
Valiko 57 минут назад
у нас так УК отмазывается от своих проделок и подлостей: в морду тычешь фактами - это не я... мне не говорили... вот если бы вы сами...
Чмошники позорные.
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18
Санчес Час назад
А в чем проблема то? Слова не скажи? И слова какие громкие придумали. Маркетинговый ход… Пиариться… Святого нет…
Ну испекли. Блокадный хлеб, раздали людям.
Люди сквозь время почувствовали ужас войны.
В чем проблема то?
Меня задолбало наблюдать за стадным поведением, когда толпа задавливает любую разумную инициативу
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578
Павел Сергиевский Час назад
Это можно и нужно было сделать, но с другой подачей. Это было бы воспринято совсем иначе, и было бы правильным ходом, если бы сообщение стояло примерно такое:
"Снятие блокады Ленинграда - событие, очень далекое от нас. Очень мало уже осталось очевидцев, которые могли бы рассказать, что там происходило и насколько тяжело жилось блокадникам. Но мы не должны забывать этот подвиг целого города. Если хотите ощутить на себе хоть частично, попробуйте несколько дней питаться только этим хлебом, по 125 грамм в сутки..."
К сожалению, современное поколение очень поверхностно знает историю. Такие простые вещи помогли бы оживить ее...
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864
Monher Час назад
Маркетологи - просто пид@ры у которых нет ничего святого, всё во имя бабла.
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18
Санчес Monher Полчаса назад
Святого нет для тех людей, которые пенсии старикам платят такие, что на них прожить нельзя.
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5k
Димыч 2 часа назад
Может, у меня - предвзятое отношение, но при слове - Геленджик , у меня глаз начинает дёргаться.
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