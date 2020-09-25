Мультику про славянский киберпанк «Киберслав» быть!

В 2018 году вышел трейлер зрелищного мульта про Русь будущего под названием «Киберслав». Мульт так понравился россиянам, что они стали с нетерпением ждать полнометражки. Но, за два года создателям шедевра так и не удалось найти спонсоров, а стоимость «Киберслава», между прочим, превысила 200 миллионов.