Мультику про славянский киберпанк «Киберслав» быть!

Российская мультипликационная студия Evil Pirate Studio два года назад выпустила трейлер мульта «Киберслав». Пользователи сети прили в восторг и стали ждать полнометражку, но время шло, и проект «Киберслав» постепенно забывался...
В 2018 году вышел трейлер зрелищного мульта про Русь будущего под названием «Киберслав». Мульт так понравился россиянам, что они стали с нетерпением ждать полнометражки. Но, за два года создателям шедевра так и не удалось найти спонсоров, а стоимость «Киберслава», между прочим, превысила 200 миллионов.
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Многие за два года уже и думать забыли о мульте, но самые преданные фанаты верили в будущее проекта, и не зря!
24 сентября создатели заявили, что наконец нашли спонсора и «Киберславу» быть! В сообществе в ВКонтакте разработчики сообщили радостную новость и ответили на главные вопросы.
По заявлению Evil Pirate Studio, потихонечку работа делалась и новостей не было лишь потому, что нефиг их высасывать из пальца. Проект не мёртв, и дело идёт! Пользователи сети невероятно обрадовались!
Киберславу быть! Два года ожиданий закончились. Возрадуемся же! Ждём первый древнеславянский киберпанк! #Киберслав pic.twitter.com/gYYFE5oncU— Максим Лунегов (@LunegovMaksimka) September 24, 2020
А помните, был такой «Киберслав»? В далеком 2018 году в интернете из ниоткуда появился трейлер очень качественного мультфильма в сеттинге славянского киберпанка. Два года судьба проекта была загадкой, и вот наконец-то появились подробности:https://t.co/MpFd27opW8— 2x2 (@2x2tv_ru) September 24, 2020
В 2018 году Evil Pirate Studio выпустила 3-минутный трейлер мультфильма «Киберслав».— Котонавты (@meownauts) September 24, 2020
Спустя 2 года у ребят появились хорошие новости — они написали сценарий для полнометражного фильма и нашли партнёров для его создания! Производство фильма обойдётся в 200 миллионов. pic.twitter.com/vlNYFUvJvg
Не обошлось и без шуточек
Сбербанк купил права на мультфильм "Киберслав" и переименовал его в "Киберсбер". pic.twitter.com/hz3UFYqROI— Anton Danilov (@neverangryman) September 24, 2020
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