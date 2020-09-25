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Мультику про славянский киберпанк «Киберслав» быть!

Мультику про славянский киберпанк «Киберслав» быть! (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 13:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   деньги   интересное   киберпанк   киберслав   мультик   славяне   
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Российская мультипликационная студия Evil Pirate Studio два года назад выпустила трейлер мульта «Киберслав». Пользователи сети прили в восторг и стали ждать полнометражку, но время шло, и проект «Киберслав» постепенно забывался...

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Метки: ynews   деньги   интересное   киберпанк   киберслав   мультик   славяне   
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8  комментариев
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133
776166 Час назад
Надо было начинать с манги. И если бы зашла, то продолжать экранизацией.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
радует что не забили на тему.
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2k
Дмитрий Час назад
2 года ждать это всё полная хрень. Вот ждать с 2012 года выхода Evangelion 3.0+1.0 это я вам скажу жесть.
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33k
dima423 Час назад
200 млн руб?) так это чето копейки... я бы сходил в кино на такого типа мульт... только если реально качественно сделают и сюжет норм будет) Вообще мне кажется лучше делать мульты по мотивам уже известных книг в стиле фентези или фантастики...тут полюбому не прогадаешь с сюжетом, останется только проявить богатство фантазии на воплощение картинки)
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