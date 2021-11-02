Депутат рассказал, что в казне государства есть деньги для пенсионеров, но их не используют

«В 2022 году „накопления“ Минфина при 25-триллионном бюджете составят более 3 триллионов рублей. При средней пенсии в 17,5 тысячи рублей и 45 миллионах пенсионеров, на выплаты пенсий тратится примерно 10 триллионов рублей в год», — сообщает URA.RU.

По словам Вешневского, в казне должно быть три свободных триллиона рублей, которые можно пустить на поднятие пенсий и улучшение жизни стариков.

«„Накопленных“ трех триллионов хватило бы, чтобы повысить пенсии на 30%. Но этого не происходит», — заключил политик.

Пользователи сети отметили, что слова Вишневского слишком рискованны, но очень похожи на правду!