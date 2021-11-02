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Депутат рассказал, что в казне государства есть деньги для пенсионеров, но их не используют

Депутат рассказал, что в казне государства есть деньги для пенсионеров, но их не используют (3 фото)

Автор:
02 ноября 2021 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   деньги   депутат   кража   пенсионеры   пенсия   триллионы рублей   фото   
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что государство может поднять пенсии без ущерба для бюджета, но почему-то этого не делает.

«В 2022 году „накопления“ Минфина при 25-триллионном бюджете составят более 3 триллионов рублей. При средней пенсии в 17,5 тысячи рублей и 45 миллионах пенсионеров, на выплаты пенсий тратится примерно 10 триллионов рублей в год», — сообщает URA.RU.

По словам Вешневского, в казне должно быть три свободных триллиона рублей, которые можно пустить на поднятие пенсий и улучшение жизни стариков.

«„Накопленных“ трех триллионов хватило бы, чтобы повысить пенсии на 30%. Но этого не происходит», — заключил политик.

Пользователи сети отметили, что слова Вишневского слишком рискованны, но очень похожи на правду!

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Метки: Ynews   деньги   депутат   кража   пенсионеры   пенсия   триллионы рублей   фото   
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25  комментариев
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−91
духовные скобы 3 часа назад
денег нет, но вы держитесь! хорошего дня и вакцинируйтесь
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1k
Максим Алтадуков 21 минуту назад
Азы экономической теории.
Раздаем деньги населению -> Увелчвается покупательская способность населения -> Увеличивается спрос на услуги и товары -> От того что деньги розданы, кол-во товаров и услуг не увеличилось, а значит , по закону "спроса и предложения" будет расти цена на товары и услуги -> ИНФЛЯЦИЯ
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7k
Игорь 51 минуту назад
Вроде все правильно, НО смущает фамилия - вишневский
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1k
No pasaran 58 минут назад
"господину" Вишневскому стыдно не знать термина "вертолётные деньги" и какой эффект это повлечёт.
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57
Снежный Барс Час назад
Не используют, потому что думают как распилить получше
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32k
KiploksAKS Час назад
Это не тот ли Борис Лазаревич, что подарил попам Исакиевский Собор, да так хитро, что городская казна продолжает оплачивать все расходы?
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2
Виk Ба???ов 2 часа назад
Но снова объяснил администратор:
«Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?»
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21k
Бонивур 2 часа назад
ну на один год хватит трех триллионов, а на следующий? или у минфина опять накопится?
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3k
Taf Taffus 3 часа назад
Вообще надо средства, выделяемые из федерального бюджета на содержание червивого яблока пустить прямиком в пенсионный фонд, то бишь на пенсию. И все средства педофила Бориса Кролика тоже передавать пенсионерам.

И вообще, какого хрена из года в год мелькает эта отвратительная крысиная рожа "Вишневского"? Где новые люди? Где сменяемость, я вас спрашиваю?
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5k
Roman 3 часа назад
Т.е. 100% инфляции за последние лет семь этому дураку мало?
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1k
gizmo gizmo 3 часа назад
из меня конечно экономист совсем никакой, но мне казалось что если бабло просто так раздавать - то просто вырастет инфляция и будет ещё хуже... как-то это сложнее чем просто взять и раздать, на мой дилетантский взгляд...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
53k
110
Chuchelo Patamkovoe Dominus 3 часа назад
Правильно. В конце концов могут и в контейнерах с отходами покопаться. Можете добавить в методичку. Делюсь бесплатно.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Потому что вся эта едросовская мразота уже считает эти деньги не государственными, а своими карманными.
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Экономит, на очередную растрату.
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46k
zloykoyot 3 часа назад
А что мешает Вишневскому не бухать почему не рассказал?
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WhiteRat

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