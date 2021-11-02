Депутат рассказал, что в казне государства есть деньги для пенсионеров, но их не используют

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что государство может поднять пенсии без ущерба для бюджета, но почему-то этого не делает.
«В 2022 году „накопления“ Минфина при 25-триллионном бюджете составят более 3 триллионов рублей. При средней пенсии в 17,5 тысячи рублей и 45 миллионах пенсионеров, на выплаты пенсий тратится примерно 10 триллионов рублей в год», — сообщает URA.RU.
По словам Вешневского, в казне должно быть три свободных триллиона рублей, которые можно пустить на поднятие пенсий и улучшение жизни стариков.
«„Накопленных“ трех триллионов хватило бы, чтобы повысить пенсии на 30%. Но этого не происходит», — заключил политик.
Пользователи сети отметили, что слова Вишневского слишком рискованны, но очень похожи на правду!
Источник:
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Раздаем деньги населению -> Увелчвается покупательская способность населения -> Увеличивается спрос на услуги и товары -> От того что деньги розданы, кол-во товаров и услуг не увеличилось, а значит , по закону "спроса и предложения" будет расти цена на товары и услуги -> ИНФЛЯЦИЯ
«Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?»
И вообще, какого хрена из года в год мелькает эта отвратительная крысиная рожа "Вишневского"? Где новые люди? Где сменяемость, я вас спрашиваю?