Строения из прошлого, которые впечатляют своей крутостью и красотой

Мы не устаём поражаться тому, как умело, находчиво и разнообразно люди строили ещё много веков назад, не имея сегодняшних технологий. Многие памятники архитектуры сохранились не только в летописях, на картинах или старых фотографиях — они физически дожили до сегодняшнего дня! Некоторые ещё и выглядят весьма неплохо для своего возраста.

1. Хайд аль-Джазиль, 500-летняя деревня из сырцового кирпича, построенная на вершине массивного валуна