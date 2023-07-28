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"Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами

"Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами

Автор:
28 июля 2023 13:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Astoria Grande   Ynews   Видео   акция протеста   батуми   грузия   круизный лайнер   митинг   оппозиция   туристы   
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Грузинская оппозиция недовольна заходом судна с россиянами в порт Батуми.

Остановка туристического лайнера Astoria Grande в Батуми вчера, 27 июля, вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров. Они организовали митинг, протестуя из-за россиян на борту.



Это первый рейс судна, которое совершает круиз из Сочи в Турцию. В Батуми у Astoria Grande - остановка, которая, как мы видим, для некоторых грузинов словно красная тряпка для быка.


На борту судна находится 850 пассажиров, большинство из них из России. И местные представители оппозиции считают, что россияне нарушили закон "Об оккупации", поскольку ранее посетили территории Абхазии и Южной Осетии. Однако сами туристы, отвечая на вопросы журналистов, заметили, что Россия ничего не оккупировала и нарушителями они себя не считают. А одна русская пара туристов и вовсе принялась дразнить протестующих, жестами показывая силу России и неумную политику Грузии.


Кроме прочего, претензии относительно судна также высосаны из пальца. Владелец Astoria Grande не находится под международными санкциями, судно зашло в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона, а его владелец зарегистрирован под именем компании Goodwin Shipping Limited - цитирует заявление морского транспорта Грузии агентство РИА Новости.


В самом агентстве также не видят в этом ничего плохого в международном туризме, т.к. он приносит стране доход (в отличие от оппозиционеров). В целом, акция простеста (а её планировали заранее, и её проведение освещалось местными СМИ) прошла довольно мирно (если не считать оскорбительных лозунгов и акции сожжения изображений российского флага), хотя особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских. Через несколько часов лайнер покинул грузинский порт, и митингующие разошлись. Кстати, экскурсии по Батуми всё равно состоялись, и эксцессов на них не было.


Впрочем, президент Грузии придерживается взглядов протестантов. Саломе Зурабишвили заявила, что гордится своим народом, который вышел на акцию протеста. А вот у главы грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе на этот счёт иное мнение. Он считает подобную политику "дикой" и недальновидной. "Хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия. Безусловно, мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны", — заметил он.

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Метки: Astoria Grande   Ynews   Видео   акция протеста   батуми   грузия   круизный лайнер   митинг   оппозиция   туристы   
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30  комментариев
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90k
Херанука Паибалу 2 часа назад
НИКОГДА В ЖИЗНИ не стану кормить этих русофобов
Ни копейкой.
Прекрасно помню жирную, сытую, довольную Грузию начала 80-х
Ощущение, что никто не работает....
Полные полки магазинов.....
Вальяжные, самоуверенные грузины...
Исключительно пренебрежительно, "сквозь зубы", общавшиеся с нами, русскими "туристами"
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8k
Влад 51 секунду назад
ахаха епанутые)))!!!
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301
zolotoman 15 минут назад
Это не оппозиционеры, это пид==сы
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
А наши все прутся и прутся...(
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4k
Alex Полчаса назад
Надо было бана кинуть обезьянам за представление.
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1k
Миша 38 минут назад
Где там грузины на фотках, не вижу ни одного.
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1k
Иван Иванович 48 минут назад
А обезьяны против
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4k
просто Дмитрий 48 минут назад
КЛАССИКА.......И дикий же народ. Да, дети гор.
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1k
Koshak 51 минуту назад
Недовольны? Тогда пусть звонят своим родственникам в Россию и забирают их к себе домой. Мы тоже, знаете ли, не особо довольны их присутствуем
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24k
Тигран Саркисян Час назад
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3k
Наблюдатель Час назад
Только что, вы посмотрели документальный фильм: туземцы и белые господа. Туземцы размахивали бусами и корьями, что-то кричали, а белые господа, показывали им знаки
, мол ни хера не понимаем по вашему )))))
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49k
Андрей Час назад
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1k
Darki 2 часа назад
Просто судно зашло в порт показать туристам,всем а не только русским,самый большой зоопарк под открытым небом.
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5k
Котэ 2 часа назад
ну Осетию с Абхазией то отжали) . а грызуны пусть переживают.
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