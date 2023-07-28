"Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами

Кроме прочего, претензии относительно судна также высосаны из пальца. Владелец Astoria Grande не находится под международными санкциями, судно зашло в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона, а его владелец зарегистрирован под именем компании Goodwin Shipping Limited - цитирует заявление морского транспорта Грузии агентство РИА Новости.





В самом агентстве также не видят в этом ничего плохого в международном туризме, т.к. он приносит стране доход (в отличие от оппозиционеров). В целом, акция простеста (а её планировали заранее, и её проведение освещалось местными СМИ) прошла довольно мирно (если не считать оскорбительных лозунгов и акции сожжения изображений российского флага), хотя особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских. Через несколько часов лайнер покинул грузинский порт, и митингующие разошлись. Кстати, экскурсии по Батуми всё равно состоялись, и эксцессов на них не было.



