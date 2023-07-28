"Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами

Грузинская оппозиция недовольна заходом судна с россиянами в порт Батуми.
Остановка туристического лайнера Astoria Grande в Батуми вчера, 27 июля, вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров. Они организовали митинг, протестуя из-за россиян на борту.
Это первый рейс судна, которое совершает круиз из Сочи в Турцию. В Батуми у Astoria Grande - остановка, которая, как мы видим, для некоторых грузинов словно красная тряпка для быка.
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На борту судна находится 850 пассажиров, большинство из них из России. И местные представители оппозиции считают, что россияне нарушили закон "Об оккупации", поскольку ранее посетили территории Абхазии и Южной Осетии. Однако сами туристы, отвечая на вопросы журналистов, заметили, что Россия ничего не оккупировала и нарушителями они себя не считают. А одна русская пара туристов и вовсе принялась дразнить протестующих, жестами показывая силу России и неумную политику Грузии.
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Кроме прочего, претензии относительно судна также высосаны из пальца. Владелец Astoria Grande не находится под международными санкциями, судно зашло в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона, а его владелец зарегистрирован под именем компании Goodwin Shipping Limited - цитирует заявление морского транспорта Грузии агентство РИА Новости.
В самом агентстве также не видят в этом ничего плохого в международном туризме, т.к. он приносит стране доход (в отличие от оппозиционеров). В целом, акция простеста (а её планировали заранее, и её проведение освещалось местными СМИ) прошла довольно мирно (если не считать оскорбительных лозунгов и акции сожжения изображений российского флага), хотя особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских. Через несколько часов лайнер покинул грузинский порт, и митингующие разошлись. Кстати, экскурсии по Батуми всё равно состоялись, и эксцессов на них не было.
Впрочем, президент Грузии придерживается взглядов протестантов. Саломе Зурабишвили заявила, что гордится своим народом, который вышел на акцию протеста. А вот у главы грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе на этот счёт иное мнение. Он считает подобную политику "дикой" и недальновидной. "Хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия. Безусловно, мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны", — заметил он.
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Ни копейкой.
Прекрасно помню жирную, сытую, довольную Грузию начала 80-х
Ощущение, что никто не работает....
Полные полки магазинов.....
Вальяжные, самоуверенные грузины...
Исключительно пренебрежительно, "сквозь зубы", общавшиеся с нами, русскими "туристами"