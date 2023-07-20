"Не отбирайте мой хлеб!": в Афганистане женщины, лишившиеся работы в салонах красоты, вышли на митинг

Для афганских женщин многие привычные радости европеек находятся под запретом. Недавно власти страны закрыли салоны красоты, и этого унижения местные красавицы в парандже не вытерпели.
В начале июля правящие в Афганистане талибы* закрыли салоны красоты и парикмахерские. Эти фактически единственные женские клубы, где дамы могли посплетничать, параллельно наводя красоту, теперь находятся под запретом. Мало того, что женщины лишились возможности профессионально сделать маникюо, педикюр, окрасить брови и подровнять волосы - работницы бьюти-сферы лишились работы.
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Они скандировали лозунг «Работа, хлеб и справедливость», а полиция разгоняла протестующих водометами. Некоторые участницы рассказали, что против них применяли электрошокеры. Также в толпе были слышны выстрелы.
Между тем, пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока (!!!) Акиф Мохаджер объяснил решение о закрытии салонов красоты заботой о семейном бюджете простых афганцев. Дескать, "на ноготочки" и "реснички" дамы тратят слишком много денег, тогда как могли бы на них лучше кормить семью. Также поборник моральной чистоты и нравственности заявил, что некоторые процедуры противоречат принципам шариата - в частности, коррекция формы бровей и наращивание волос.
Ранее, в декабре 2022 года афганские радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах. После этого они запретили присутствие в университетах женщин, лишив, таким образом, возможности студенткам получать образование, а преподавательницам - работать. Кроме этого талибы* распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Теперь же, с закрытием салонов красоты, работу могут потерять еще около 60 тысяч женщин.
* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена
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Да бедновато, да простовато, но жили свободно. При этом была даже своя автомобильная промышленность.
Это все стало меняться с приходом талибов и внедрением правил ислама в повседневной жизни.
Фото свободно найдены в сети по запросу Афганистан в середине 20 века