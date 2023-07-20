"Не отбирайте мой хлеб!": в Афганистане женщины, лишившиеся работы в салонах красоты, вышли на митинг

Ранее, в декабре 2022 года афганские радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах. После этого они запретили присутствие в университетах женщин, лишив, таким образом, возможности студенткам получать образование, а преподавательницам - работать. Кроме этого талибы* распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Теперь же, с закрытием салонов красоты, работу могут потерять еще около 60 тысяч женщин.











* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена