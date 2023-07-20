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"Не отбирайте мой хлеб!": в Афганистане женщины, лишившиеся работы в салонах красоты, вышли на митинг

"Не отбирайте мой хлеб!": в Афганистане женщины, лишившиеся работы в салонах красоты, вышли на митинг

Автор:
20 июля 2023 11:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Афганистан   Видео   акция протеста   бесправие   бьюти сфера   закрытие салонов красоты   заработок   митинг   салон красоты   
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Для афганских женщин многие привычные радости европеек находятся под запретом. Недавно власти страны закрыли салоны красоты, и этого унижения местные красавицы в парандже не вытерпели.

В начале июля правящие в Афганистане талибы* закрыли салоны красоты и парикмахерские. Эти фактически единственные женские клубы, где дамы могли посплетничать, параллельно наводя красоту, теперь находятся под запретом. Мало того, что женщины лишились возможности профессионально сделать маникюо, педикюр, окрасить брови и подровнять волосы - работницы бьюти-сферы лишились работы.



Около 50 женщин в Кабуле вышли на акцию протеста против этого решения властей.

Они скандировали лозунг «Работа, хлеб и справедливость», а полиция разгоняла протестующих водометами. Некоторые участницы рассказали, что против них применяли электрошокеры. Также в толпе были слышны выстрелы.


Между тем, пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока (!!!) Акиф Мохаджер объяснил решение о закрытии салонов красоты заботой о семейном бюджете простых афганцев. Дескать, "на ноготочки" и "реснички" дамы тратят слишком много денег, тогда как могли бы на них лучше кормить семью. Также поборник моральной чистоты и нравственности заявил, что некоторые процедуры противоречат принципам шариата - в частности, коррекция формы бровей и наращивание волос.


Ранее, в декабре 2022 года афганские радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах. После этого они запретили присутствие в университетах женщин, лишив, таким образом, возможности студенткам получать образование, а преподавательницам - работать. Кроме этого талибы* распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Теперь же, с закрытием салонов красоты, работу могут потерять еще около 60 тысяч женщин.




* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена

Источник:

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Метки: Ynews   Афганистан   Видео   акция протеста   бесправие   бьюти сфера   закрытие салонов красоты   заработок   митинг   салон красоты   
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8  комментариев
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1k
surgy Час назад
Несколько моих коллег, из тех что совсем старенькие, рассказывали о том, какое светское было государство Афганистан.
Да бедновато, да простовато, но жили свободно. При этом была даже своя автомобильная промышленность.
Это все стало меняться с приходом талибов и внедрением правил ислама в повседневной жизни.
Фото свободно найдены в сети по запросу Афганистан в середине 20 века
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13k
Ivan 18 минут назад
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900
ruslan d Полчаса назад
Они там еще женцин как таковых не запретили ?
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15k
Shtoppi 52 минуты назад
да талибам то что? мальчик, девочка - какая в жопу разница. там на лицо никто и не смотрит.
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60k
pynh 56 минут назад
Комментарий к фото
я подумал что они сиськи на плакатах себе подрисовывают, а тут воначо
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5k
Rubiroid_47 57 минут назад
Что пишут?
Что пишут?
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10k
Борис Карабанов 58 минут назад
Хм... Интуитивный язык. Я так понимаю, что это врач-маммолог или пластический хирург без работы осталась.
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