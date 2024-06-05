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Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца

Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца

Автор:
05 июня 2024 20:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сергей Лавров   африканское турне   буркина-фасо   орден Жеребца   переговоры   
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Высшая государственная награда Буркина-Фасо, между прочим.

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей государственной наградой страны — орденом Жеребца.


Ранее госнаграда, вручаемая за особые заслуги перед страной, называлась Национальным орденом Буркина-Фасо, однако была переименована в 2017 году в честь одного из национальных символов — то есть жеребца. Интересный факт: в законе страны говорится, что этим орденом могут быть награждены не более 100 граждан Буркина-Фасо и 25 иностранцев.

Отмечается, что Лавров за свою долгую дипломатическую карьеру побывал в Буркина-Фасо впервые. Он провёл переговоры с главой МИД страны Карамоко Жан Мари Траоре и поблагодари местных чиновников в содействии возобновлению работы российского посольства на территории страны после 31-летнего перерыва. Также глава российского МИДа анонсировал дополнительные военные поставки в Буркина-Фасо.

Добавим, что Сергей Лавров в рамках африканского турне уже успел посетить Гвинею и Конго. Сразу после Буркина-Фасо он отправился в Чад (тоже впервые в своей карьере). Там Лаврова местные жители встречали флагами и криками "Россия".

"Речь идёт про ресурсные компоненты, а также про расширение российского внешнего рынка сбыта. Чад также нуждается в строительстве большого количества дорог. В Чаде есть большое количество ресурсов – как разведанных, так и нет. Большое количество урановой руды, полезных ископаемых, которые нужны для российской промышленности, приборо- и станкостроения. Это ещё и транспортные возможности, потому что российской авиации нужны большие транспортные хабы, пересадки, транзиты для туристического и товарного оборота через континент", — объяснила африканист Наталья Пискунова значение первого в истории визита Лаврова в Чад.


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Метки: Видео   Сергей Лавров   африканское турне   буркина-фасо   орден Жеребца   переговоры   
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8  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
А что не так с Буркина-Фасо? Там тоже люди живут.
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iovan2011 6 минут назад
Мне интересно, как думает Лавров, его предшественники подали бы ему руку? Мне кажется ниже уже некуда, Буркин-Фасо... уровень... Вы серьезно???
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4k
poбт 13 минут назад
ну это по любому солидней чем получить петуха от франции
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287
Бывалый Трус 21 минуту назад
Кто в теме, это называется троллинг высшего уровня.
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287
Бывалый Трус sedoisever 2 минуты назад
Нет, не тупо. Просто не все в теме. Просто не так давно гугл переводчик с украинского, переводил имя Сергея Викторовича, как "Грустная Лошадка". Теперь всё исправили, но перевод зажил своей жизнью. Кстати, инфа эта на вполне российском сайте - https://www.ridus.ru/v-google-obyasnili-pochemu-sergej-lavrov---grustnaya-loshadka-208962.htmlhttps://www.ridus.ru/v-google-obyasnili-pochemu-sergej-lavrov---grustnaya-loshadka-208962.html. Трллинг заключается не в том, что награда была утверждена в 1993 году, а в том, что её присудили именно Лаврову.
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Burzum
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