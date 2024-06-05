Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца

"Речь идёт про ресурсные компоненты, а также про расширение российского внешнего рынка сбыта. Чад также нуждается в строительстве большого количества дорог. В Чаде есть большое количество ресурсов – как разведанных, так и нет. Большое количество урановой руды, полезных ископаемых, которые нужны для российской промышленности, приборо- и станкостроения. Это ещё и транспортные возможности, потому что российской авиации нужны большие транспортные хабы, пересадки, транзиты для туристического и товарного оборота через континент", — объяснила африканист Наталья Пискунова значение первого в истории визита Лаврова в Чад.