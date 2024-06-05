Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца

Высшая государственная награда Буркина-Фасо, между прочим.
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей государственной наградой страны — орденом Жеребца.
Ранее госнаграда, вручаемая за особые заслуги перед страной, называлась Национальным орденом Буркина-Фасо, однако была переименована в 2017 году в честь одного из национальных символов — то есть жеребца. Интересный факт: в законе страны говорится, что этим орденом могут быть награждены не более 100 граждан Буркина-Фасо и 25 иностранцев.
Отмечается, что Лавров за свою долгую дипломатическую карьеру побывал в Буркина-Фасо впервые. Он провёл переговоры с главой МИД страны Карамоко Жан Мари Траоре и поблагодари местных чиновников в содействии возобновлению работы российского посольства на территории страны после 31-летнего перерыва. Также глава российского МИДа анонсировал дополнительные военные поставки в Буркина-Фасо.
Добавим, что Сергей Лавров в рамках африканского турне уже успел посетить Гвинею и Конго. Сразу после Буркина-Фасо он отправился в Чад (тоже впервые в своей карьере). Там Лаврова местные жители встречали флагами и криками "Россия".
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"Речь идёт про ресурсные компоненты, а также про расширение российского внешнего рынка сбыта. Чад также нуждается в строительстве большого количества дорог. В Чаде есть большое количество ресурсов – как разведанных, так и нет. Большое количество урановой руды, полезных ископаемых, которые нужны для российской промышленности, приборо- и станкостроения. Это ещё и транспортные возможности, потому что российской авиации нужны большие транспортные хабы, пересадки, транзиты для туристического и товарного оборота через континент", — объяснила африканист Наталья Пискунова значение первого в истории визита Лаврова в Чад.
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У республики Верхняя Вольта (так называлась тогда Буркина Фасо) были тесные отношения с СССР.
И, думаешь, что высшую награду страны в 1993 году специально для троллинга учреждали?