Почему одни люди на фото выглядят как зажатые тени самих себя, а другие — как профессиональные модели? Да просто последние точно знают, как удачно встать и подобрать позу, чтобы получиться на снимке лучше всех! Не обязательно рождаться с этим навыком, ведь есть секреты, которые помогут научиться этой премудрости.

Секреты фото у ёлочки