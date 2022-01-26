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Блогерша показала удачные позы&nbsp;для&nbsp;женской фотосессии

Блогерша показала удачные позы для женской фотосессии (16 фото)

Автор:
26 января 2022 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бонни Родригес Крживицки   люди   модель   поза   позирование   фото   фотографирование   
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Интересными идеями и лайфхаками делится со своими подписчиками блогерша Бонни Родригес Крживицки. Она наглядно показывает, что стоит делать, а каких поз лучше избегать.

Почему одни люди на фото выглядят как зажатые тени самих себя, а другие — как профессиональные модели? Да просто последние точно знают, как удачно встать и подобрать позу, чтобы получиться на снимке лучше всех! Не обязательно рождаться с этим навыком, ведь есть секреты, которые помогут научиться этой премудрости.


Секреты фото у ёлочки

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Лучше, если источник света будет находиться не над вами, а спереди. Для этого подойдут специальные или обычные лампы.


Можно не просто стоять рядом, а сделать вид, что украшаешь дерево

А если переодеться во что-нибудь подходящее к празднику, то получится вообще отлично.


Создайте больше линий с помощью правильной позы

Чтобы стать повыше, не фотографируйте себя сверху

Секрет совместного фото

Для идеального освещения лучше устраивать съёмку на закате

В полдень свет светит сверху, подчёркивая морщины и круги под глазами. А закатный свет падает на лицо прямо, сглаживая неровности.


Чтобы ноги казались длиннее, встаньте на носочки

Не забывайте выпрямлять спину!


Не стоит просто складывать руки — займите их делом

Ноги лучше вытянуть и показать во всей красе

Спина должна быть прямой

Также руки стоит отвести от лица, чтобы создать более открытую позу.


Руки на поручне и прямая спина сделают талию стройнее

А одна нога перед другой придаcт им длины.


Из зажатой парочки в ребят из рекламы

Детали в одежде тоже важны

Не бойтесь добавить снимкам красивого движения

Мелочи также влияют на образ

Источник:

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Метки: Бонни Родригес Крживицки   люди   модель   поза   позирование   фото   фотографирование   
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Александр 15 минут назад
Мастер, б.., класс. Безногий.
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Olxi

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