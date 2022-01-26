Интересными идеями и лайфхаками делится со своими подписчиками блогерша Бонни Родригес Крживицки. Она наглядно показывает, что стоит делать, а каких поз лучше избегать.
Почему одни люди на фото выглядят как зажатые тени самих себя, а другие — как профессиональные модели? Да просто последние точно знают, как удачно встать и подобрать позу, чтобы получиться на снимке лучше всех! Не обязательно рождаться с этим навыком, ведь есть секреты, которые помогут научиться этой премудрости.
Секреты фото у ёлочки
Лучше, если источник света будет находиться не над вами, а спереди. Для этого подойдут специальные или обычные лампы.
Можно не просто стоять рядом, а сделать вид, что украшаешь дерево
А если переодеться во что-нибудь подходящее к празднику, то получится вообще отлично.
Создайте больше линий с помощью правильной позы
Чтобы стать повыше, не фотографируйте себя сверху
Секрет совместного фото
Для идеального освещения лучше устраивать съёмку на закате
В полдень свет светит сверху, подчёркивая морщины и круги под глазами. А закатный свет падает на лицо прямо, сглаживая неровности.
Чтобы ноги казались длиннее, встаньте на носочки
Не забывайте выпрямлять спину!
Не стоит просто складывать руки — займите их делом
Ноги лучше вытянуть и показать во всей красе
Спина должна быть прямой
Также руки стоит отвести от лица, чтобы создать более открытую позу.
Руки на поручне и прямая спина сделают талию стройнее
А одна нога перед другой придаcт им длины.
Из зажатой парочки в ребят из рекламы
Детали в одежде тоже важны
Не бойтесь добавить снимкам красивого движения
Мелочи также влияют на образ
Источник:
- Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии
- Playboy впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье
- 20+ курьезных фото с просторов сети
- Три девушки снялись в рекламном ролике, но только одна из них человек
- Подборка забавных и безумных инструкций
Понравилось10