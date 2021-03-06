Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности

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На подиумах и обложках всё чаще появляются девушки с такими особенностями во внешности, от которых прежде отводили глаза...
Если раньше попасть в модельный бизнес могли девушки с внешностью, которая по всем параметрам подходит стандартам красоты, то сейчас ситуация изменилась. В наши дни работает правило: чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят. Модельеры и фотографы всё чаще выбирают тех, чьё лицо или фигура выделяются из толпы. Вот 16 живых доказательств того, что стать моделью сейчас могут самые разные люди.
5. Винни Харлоу
У Винни витилиго — это состояние, при котором кожа человека теряет пигментацию, и на ней появляются белые пятна. Модель не единственная, кто может похвастаться такой особенностью. На американке Эш Сото тоже стали появляться такие светлые участки кожи, и она придумала способ, как перестать этого стесняться.
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Но в глаза намеренно зачем лезть?
Ну, цирк уродов был всегда, просто сейчас это возвели в ранг высокой моды.
Что прямо свидетельствует об активном вырождении