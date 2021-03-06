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Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности

Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности (17 фото)

Автор:
06 марта 2021 09:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: внешность   дефект   люди   модель   особенность   подборка   фото   
1198
17
На подиумах и обложках всё чаще появляются девушки с такими особенностями во внешности, от которых прежде отводили глаза...

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Метки: внешность   дефект   люди   модель   особенность   подборка   фото   
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15  комментариев
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20k
sportage030 2 часа назад
Навязывают нам представления об уродстве женского пола, что бы геев было больше!!!!
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22
alex 7 минут назад
уёб
ища
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30k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
У некоторых, как у Мелани Гайдос, дефекты генетики, у некоторых - Ньяким Гатвеч - действительно изюминка, а некоторые под тегом #янетакаякаквсе своё уродство, которое элементарно лечится - Слик Вудс, Моффи Модело - выставляют как некий эталон красоты и неплохо на этом зарабатывают.
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11k
Дмитрий 48 минут назад
Изюминка - эта картинка.
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11k
Дмитрий 48 минут назад
Остальное - шлак.
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3k
Мистер Фикс 55 минут назад
Живите.
Но в глаза намеренно зачем лезть?
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8k
Алексей Час назад
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10k
[email protected] 2 часа назад
Последняя то чем плоха??... такая угольная)))
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10k
ss [email protected] Полчаса назад
Я бы назвал - атласная.
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9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
В деревне у соседей лошадь была-серая "в яблоках"...тоже по своему красива, хоть и не белая...не знаю почему, но ассоциация от фото с ниггой возникла..
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
5 и 16, ничего страшного, а вот остальные, просто генетические уродцы.
Ну, цирк уродов был всегда, просто сейчас это возвели в ранг высокой моды.
Что прямо свидетельствует об активном вырождении
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10k
ss KOSTELLO Полчаса назад
Совершенно точно. На 16-й вообще не понял, в чём "дефект".
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Таких когда то в цирке показывали. Интернет это цирк?
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