Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности

Если раньше попасть в модельный бизнес могли девушки с внешностью, которая по всем параметрам подходит стандартам красоты, то сейчас ситуация изменилась. В наши дни работает правило: чем необычнее образ, тем больше шансов на то, что тебя заметят. Модельеры и фотографы всё чаще выбирают тех, чьё лицо или фигура выделяются из толпы. Вот 16 живых доказательств того, что стать моделью сейчас могут самые разные люди.