Знаете ли вы, что такое холодная зима?

Как объяснить африканцу, что такое русская зима? Как жителю Норильска рассказать коренному сочинцу о том, что в городе похолодало? Обитатели благословенных теплых краев с трудом воображают себе настоящие морозы, и фотоснимки в таких случаях оказываются эффективнее тысячи слов.

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Мороз изваял ледяную колибри 0 Источник:

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Из-за сильных заморозков даже озеро Мичиган покрылось льдом. И каким! 0 Источник:

Мороз разукрасил стекло машины 0 Источник:

Водопад зимой 0 Источник:

Это не лодка на озере, а необычно замерзшее стекло автомобиля 0 Источник:

Ветер был такой сильный, что снег и лед погнулись 0 Источник:

Зимний финский лес 0 Источник:

Необычный морозный узор на окне 0 Источник:

Лед расцвел ледяными цветами 0 Источник:

Пошли покатаемся на озере, говорили они. Будет весело, говорили они 0 Источник:

Когда ветер сталкивается с ледяным дождем 0 Источник:

В Канаде нынче морозно 0 Источник:

С Новым годом! 0 Источник:

После поездки под ледяным дождем 0 Источник:

Замерзшая вода сама себя выдавливает из дырки в перилах 0 Источник:

"Вот что бывает, если забыть перекрыть воду в неотапливаемом доме, - два метра чистого льда подо мной!" 0 Источник:

"Вышел вечером с работы - и увидел автограф мороза на авто" 0 Источник:

Клетка хищных птиц под снегом в зоопарке 0 Источник:

Так падает дерево под весом снега 0 Источник:

Машины после ледяного дождя во Владивостоке 0 Источник:

"У нас так холодно, что у меня уличный коврик под дверью раскололся на части" 0 Источник:

"Я живу на Ньюфаундленде и на работу сегодня не пойду" 0 Источник:

Голландский пожарный после тушения пожара зимой 0 Источник:

"На моем пикапе словно нарисован изморозью зимний лес" 0 Источник:

Этот кусок льда показывает, на сколько успела опуститься вода 0 Источник:

Река обмелела, оставив на память о холодах ледяные подвески 0 Источник:

После метели на озере Тахо отказали светофоры 0 Источник:

Ледяные цветы из Техаса 0 Источник:

Что будет, если на морозе брызгаться горячей воды из бутылки 0 Источник:

Антропоморфируй это 0 Источник:

Дорога смерти 0 Источник:

"Наша бочка, в которой мы летом собираем дождевую воду для полива, зимой обзавелась короной - в хорошем смысле" 0 Источник:

Забор отрастил морозные иглы 0 Источник: