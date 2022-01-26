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Знаете ли вы, что такое холодная зима?

Знаете ли вы, что такое холодная зима? (35 фото)

Автор:
26 января 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: заморозило   зима   истории   истории в картинках   мороз   наглядно   холод   холодно   
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Как объяснить африканцу, что такое русская зима? Как жителю Норильска рассказать коренному сочинцу о том, что в городе похолодало? Обитатели благословенных теплых краев с трудом воображают себе настоящие морозы, и фотоснимки в таких случаях оказываются эффективнее тысячи слов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заморозило   зима   истории   истории в картинках   мороз   наглядно   холод   холодно   
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Касьян Пуздой Час назад
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Светка 4 минуты назад
Анекдот. Возвращается африканец в Африку из длительной командировки в России. Его спрашивают как там русская зима? Отвечает - та что с травкой и бабочками еще нечего, а вот со снегом ваще капец.
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sedoisever 12 минут назад
У нас потеплело и выпал снежок.
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835
Лейтенант Коломбо 40 минут назад
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265
Сергей Ляхов 51 минуту назад
Ветер был такой сильный, что извилины автора погнулись.
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Gary Zucker Час назад
Да у нас тоже весь город замёрз, даже в окно смотреть холодно.
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