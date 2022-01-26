Знаете ли вы, что такое холодная зима?

Автор:
26 января 2022 08:30
Как объяснить африканцу, что такое русская зима? Как жителю Норильска рассказать коренному сочинцу о том, что в городе похолодало? Обитатели благословенных теплых краев с трудом воображают себе настоящие морозы, и фотоснимки в таких случаях оказываются эффективнее тысячи слов.
Мороз изваял ледяную колибри
Из-за сильных заморозков даже озеро Мичиган покрылось льдом. И каким!
Мороз разукрасил стекло машины
Это не лодка на озере, а необычно замерзшее стекло автомобиля
Ветер был такой сильный, что снег и лед погнулись
Необычный морозный узор на окне
Лед расцвел ледяными цветами
Пошли покатаемся на озере, говорили они. Будет весело, говорили они
Когда ветер сталкивается с ледяным дождем
После поездки под ледяным дождем
Замерзшая вода сама себя выдавливает из дырки в перилах
"Вот что бывает, если забыть перекрыть воду в неотапливаемом доме, - два метра чистого льда подо мной!"
"Вышел вечером с работы - и увидел автограф мороза на авто"
Клетка хищных птиц под снегом в зоопарке
Так падает дерево под весом снега
Машины после ледяного дождя во Владивостоке
"У нас так холодно, что у меня уличный коврик под дверью раскололся на части"
"Я живу на Ньюфаундленде и на работу сегодня не пойду"
Голландский пожарный после тушения пожара зимой
"На моем пикапе словно нарисован изморозью зимний лес"
Этот кусок льда показывает, на сколько успела опуститься вода
Река обмелела, оставив на память о холодах ледяные подвески
После метели на озере Тахо отказали светофоры
Что будет, если на морозе брызгаться горячей воды из бутылки
"Наша бочка, в которой мы летом собираем дождевую воду для полива, зимой обзавелась короной - в хорошем смысле"
Забор отрастил морозные иглы
Так одежда сохнет на морозе
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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