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20 важных регламентов и сроков, из которых вы узнаете, что уже пора менять в этой жизни

20 важных регламентов и сроков, из которых вы узнаете, что уже пора менять в этой жизни (20 фото)

Автор:
25 января 2022 13:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   авто   замена   инфографика   продукты   сроки   хранение   
2493
20

Вещи нуждаются в замене. Это ясно всем. Но некоторые меняют не по мере износа, а потому что пришло их время. Узнать о времени замены вещей из разных областей нашей жизни можно здесь. Заходим, читаем, запоминаем, сохраняем.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   авто   замена   инфографика   продукты   сроки   хранение   
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7  комментариев
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10k
Kostick 2 часа назад
вопрос, почему птица целиком год в морозилке, а кусками 9 месяцев? и вообще, что станет с тем мясом, при -20?
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sedoisever 11 минут назад
Многие позиции вызывают сомнения, мягко говоря.
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41k
Олег Полчаса назад
как замерять пробег кроссовок? Что случится с расческой? Мне одному кажется что за 10 лет дети вырастают из автокресла?
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200
Уильям Гейтс Полчаса назад
3-6 месяцев - Срок хранения открытого вина В МОРОЗИЛЬНИКЕ!!!!???
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6k
hairov 44 минуты назад
О стирке. Пиджаки надо стирать каждые 3 дня?! Не знал)))
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8k
Hunson Abadeer Час назад
да нееее, надо до победы держать вещь
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