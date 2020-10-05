20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят

Эти шпаргалки может и не пригодятся вам в жизни (и даже хорошо, если не пригодятся), но любые знания, на мой взгляд, лишними не бывают. Они все равно отложатся на подкорке и в нужное время вы сможете ими хотя бы похвастаться, а может и куму-то помочь
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Сверху вниз - рентген, Магнитно-резонансная томография (МРТ), Магнитно-резонансная ангиография, Позитронно-эмиссионная томография (Positron emission tomography)
Человек, шимпанзе, гиббон, гамадрил, макака, медведь, лев, гепард, собака, кошка, жираф, антилопа куду, муфлон, коза, валлаби, пекари(свинья), кролик, крыса, мышь
Авторский пост
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Идет экзамен по анатомии. Профессор показывает скелет и спрашивает студента:
П: - Что Вы можете рассказать про данный скелет?
С: - Ну это черепная коробка, здесь был мозг. Это грудная клетка, под ним было сердце, внутренние органы. Вот тазовая кость, тут раньше был член.
П: - Не был, а бывал молодой человек... это скелет женщины!