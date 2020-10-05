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20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят

20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят (21 фото)

Автор:
05 октября 2020 12:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   здоровые   интересное   инфографика   медицина   теперь ты знаешь больше   
5168
21

Эти шпаргалки может и не пригодятся вам в жизни (и даже хорошо, если не пригодятся), но любые знания, на мой взгляд, лишними не бывают. Они все равно отложатся на подкорке и в нужное время вы сможете ими хотя бы похвастаться, а может и куму-то помочь

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   здоровые   интересное   инфографика   медицина   теперь ты знаешь больше   
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9  комментариев
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5k
Lev Asriev Час назад
Скелеты напомнили анекдот:
Идет экзамен по анатомии. Профессор показывает скелет и спрашивает студента:
П: - Что Вы можете рассказать про данный скелет?
С: - Ну это черепная коробка, здесь был мозг. Это грудная клетка, под ним было сердце, внутренние органы. Вот тазовая кость, тут раньше был член.
П: - Не был, а бывал молодой человек... это скелет женщины!
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65k
Варакин Алексей Полминуты назад
Ссылка coub.com
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9k
Denissg 56 минут назад
А что на черном рынке делают со шкелетом? Пересаживают кому? И почему скелет отдельно, кости отдельно? Не, ну просто интересно.
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27k
lem02 Час назад
Где то на швах чуть не блеванул...
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2k
kappaneed 2 часа назад
+ за бонус)))
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25k
Антон 2 часа назад
Про различия скелета есть некие сомнения. У женских и мужских скелетов "ушки" на тазу отличаются, как мне кажется, сильнее. Про коровавирус было интересно - то есть, чихание не признак коровавируса? А на кой хер тогда маски, билять?
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4k
Roman Антон Час назад
Скорая логическая помошь для самых безграмотных: вирус не отменяет чихание. Например, от перца. Но добавляет себя в разлетающиеся сопли.
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649
Константин Антон Час назад
может, ... от кашля?
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25k
Антон Константин Час назад
Хм, не заметил, спасибо. Хотя и это так себе защита.
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