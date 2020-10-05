20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят

Эти шпаргалки может и не пригодятся вам в жизни (и даже хорошо, если не пригодятся), но любые знания, на мой взгляд, лишними не бывают. Они все равно отложатся на подкорке и в нужное время вы сможете ими хотя бы похвастаться, а может и куму-то помочь