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20 советов для вашего душевного спокойствия, морального настроя и физического здоровья

20 советов для вашего душевного спокойствия, морального настроя и физического здоровья (20 фото)

Автор:
21 декабря 2020 12:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   инфографика   помощь   психология   советы   спокойствие   
839
20

Кому-то все это может показаться откровенной глупостью - все эти психологические штучки, самокопания, шкалы горя и так далее. А кому-то они могут и помочь в рудную минуту жизни. Возьмите на заметку, вдруг пригодится...

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   инфографика   помощь   психология   советы   спокойствие   
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