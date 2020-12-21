20 советов для вашего душевного спокойствия, морального настроя и физического здоровья

Кому-то все это может показаться откровенной глупостью - все эти психологические штучки, самокопания, шкалы горя и так далее. А кому-то они могут и помочь в рудную минуту жизни. Возьмите на заметку, вдруг пригодится...
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 20 химических инфографик-советов, которые добавят вам удивительных знаний
- 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
- 25 познавательных и интеллектуальных шпаргалок из глубины веков: такого вы еще не видели
- 25 шпаргалок, которые могут спасти жизнь
- Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...