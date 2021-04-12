27 жизненных и полезных шпаргалок, отвечающих на вопрос "Как"

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Да, для большинства многих из этих вопросов давно уже выяснены опытным путем, либо по советам родных и близких. Но поколения подрастают и некоторым просто не у кого спросить - как это происходит, что делать и как быть. Думаем вы точно найдете для себя нечто полезное в нашей очередной подборке шпаргалок.
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С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации. В них появилось нововведение — паспорт территории.
Авторский пост
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