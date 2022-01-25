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Жесткие кадры падения итальянской лыжницы Софии Годжи на скоростной трассе

Жесткие кадры падения итальянской лыжницы Софии Годжи на скоростной трассе (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 13:35
Сообщество : Спорт
Метки: Кортине д`Ампеццо   София Годжи   горные лыжи   итальянка   кубок мира   падение   трасса   
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Итальянка София Годжи, возглавляющая зачет скоростного спуска на этапе Кубке мира, упала при спуске на трассе супергиганта в Кортине д`Ампеццо.

Лыжи не отстегнулись и в полете девушка еще и врезалась в ворота. Несмотря на то, что падение выглядело очень страшно, София смогла сама покинуть трассу, однако после финиша сильно хромала. К машине ее вели под руки тренер и врач команды.

После проведения МРТ в клинике в Милане спортсменке диагностировали частичную травму (сильное растяжение) крестообразной связки колена и повреждение (трещина) малоберцовой кости. Также травмировано одно из сухожилий колена. Несмотря на травмы, София хочет участвовать в скоростном спуске на Олимпиаде, который запланирован на 15 февраля – это предпоследняя гонка в расписании женских соревнований.


Опасение врачей вызывает то, что растянуты связки левого колена, уже прооперированного в 2013 году после падения в Лейк-Луисе.

Ради Олимпиады лыжница даже намерена пропустить два следующих этапа Кубка мира – гигантский слалом в Кронплатце и скоростные соревнования в Гармише. Она также не будет участвовать в гигантском слаломе и супергиганте на Олимпиаде в Китае.

"В ближайшие часы я начну физиотерапию, чтобы поехать на Олимпиаду. Это потребует огромных усилий. Я хочу попытаться защитить олимпийский титул в дисциплине, которую я люблю больше всего. И я не сдамся," – сказала она после того, как стал известен диагноз. Об этом сообщает портал Superski.ru.

София Годжи — олимпийская чемпионка 2018 года. Планировалось, что на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине она станет знаменосцем сборной Италии.

Источник:

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Метки: Кортине д`Ампеццо   София Годжи   горные лыжи   итальянка   кубок мира   падение   трасса   
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27  комментариев
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101
Liberman 2 часа назад
жесткие кадры? или все же кадры "жесткого падения"? - а по мне так нормально упала, ничего страшного не произошло. легко отделалась. хорошо что не закрутило.
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13k
Алекс 4 минуты назад
Прям кости, сопли и кровища!!!
Автор...твой заголовок страшнее чем видео.
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2k
Комсомолец Полчаса назад
Мы в детстве с тарзанки с обрыва метров на 10 отлетали и ничего...)))
Плюнул, подорожник приложил и дале кататься...)))
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7k
spamdetector 37 минут назад
Мда... Слалом гигант... Выступал я в молодости на соревнованиях. Продолжать не стал как пару раз улетел на нескольких десятках км/ч в лес вдоль тарассы. Не убился и то хорошо. Но и сейчас не могу медленно ехать, все сносит меня на скоростной спуск. И коленки тоже прооперированы, походу немного сказались нагрузки на трассах, если давно не ратрачили.
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−138
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Не супер жесткое... но приятного конечно мало. Опять таки по спортивному затянутые крепления в данном случае в плюс не сыграли.
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55
eutace 58 минут назад
её проблемы
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60k
Андрей Час назад
Шок! Трепет! Ужас! Слабонервным не смотреть! Только у нас! Растяжение! Хромота и сильный ушиб!!!!
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8k
Hunson Abadeer Час назад
уууфффф.. бобошка. Здоровья ей!
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1k
Эрик Час назад
Переусердствовала с жёсткостью крепления, бывает.
Пожелаю скорейшего прихода в форму и лёгкого спуска 15 февраля.
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4k
Владимир 2 часа назад
профессиональный спорт - зло, физкультура - польза
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26k
Vazari 2 часа назад
Странно, почему лыжи не отщелкнулись.
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34k
Опаньки 2 часа назад
Как вспомню, сколько и чего я ломал на этих горных лыжах ... ))

Помню, обледенелый склон, еду в скоростном спуске и на санках чудило вылезает наперерез... Летел он метров 5 точно от встречи со мной )
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Костюм горнолыжника, который уменьшает "трение" о воздух, в данном случае сыграл роль "медвежьей услуги"
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58k
pynh 2 часа назад
лучше бы в шахматы играла
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48k
noName 2 часа назад
Не хило, скорейшего выздоровления...
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2k
веселый просто 2 часа назад
Был бы мужик - яйки отбил
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803
Егор Терентьев 2 часа назад
Вот это бабища!
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