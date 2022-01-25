Жесткие кадры падения итальянской лыжницы Софии Годжи на скоростной трассе

Лыжи не отстегнулись и в полете девушка еще и врезалась в ворота. Несмотря на то, что падение выглядело очень страшно, София смогла сама покинуть трассу, однако после финиша сильно хромала. К машине ее вели под руки тренер и врач команды.

После проведения МРТ в клинике в Милане спортсменке диагностировали частичную травму (сильное растяжение) крестообразной связки колена и повреждение (трещина) малоберцовой кости. Также травмировано одно из сухожилий колена. Несмотря на травмы, София хочет участвовать в скоростном спуске на Олимпиаде, который запланирован на 15 февраля – это предпоследняя гонка в расписании женских соревнований.