Жесткие кадры падения итальянской лыжницы Софии Годжи на скоростной трассе

Итальянка София Годжи, возглавляющая зачет скоростного спуска на этапе Кубке мира, упала при спуске на трассе супергиганта в Кортине д`Ампеццо.
Лыжи не отстегнулись и в полете девушка еще и врезалась в ворота. Несмотря на то, что падение выглядело очень страшно, София смогла сама покинуть трассу, однако после финиша сильно хромала. К машине ее вели под руки тренер и врач команды.
После проведения МРТ в клинике в Милане спортсменке диагностировали частичную травму (сильное растяжение) крестообразной связки колена и повреждение (трещина) малоберцовой кости. Также травмировано одно из сухожилий колена. Несмотря на травмы, София хочет участвовать в скоростном спуске на Олимпиаде, который запланирован на 15 февраля – это предпоследняя гонка в расписании женских соревнований.
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Опасение врачей вызывает то, что растянуты связки левого колена, уже прооперированного в 2013 году после падения в Лейк-Луисе.
Ради Олимпиады лыжница даже намерена пропустить два следующих этапа Кубка мира – гигантский слалом в Кронплатце и скоростные соревнования в Гармише. Она также не будет участвовать в гигантском слаломе и супергиганте на Олимпиаде в Китае.
"В ближайшие часы я начну физиотерапию, чтобы поехать на Олимпиаду. Это потребует огромных усилий. Я хочу попытаться защитить олимпийский титул в дисциплине, которую я люблю больше всего. И я не сдамся," – сказала она после того, как стал известен диагноз. Об этом сообщает портал Superski.ru.
София Годжи — олимпийская чемпионка 2018 года. Планировалось, что на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине она станет знаменосцем сборной Италии.
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Понравилось23
Автор...твой заголовок страшнее чем видео.
Плюнул, подорожник приложил и дале кататься...)))
Пожелаю скорейшего прихода в форму и лёгкого спуска 15 февраля.
Помню, обледенелый склон, еду в скоростном спуске и на санках чудило вылезает наперерез... Летел он метров 5 точно от встречи со мной )