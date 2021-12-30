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В Ингушетии расстреляли сына высокопоставленного чиновника из Чечни

В Ингушетии расстреляли сына высокопоставленного чиновника из Чечни (2 фото)

Автор:
30 декабря 2021 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: авто   выстрелы   ингушетия   разборки   родня   травмат   трасса   чечня   
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Он ехал по федеральной трассе вместе с семьёй и не поделил дорогу с другим водителем. В результате - получил несколько пуль из травмата и оказался в больнице.

Пострадавшего зовут Расул Усмаев, это далеко не последний человек в Чечне. В свои 32 года он занимает пост начальника центра занятости населения Гудермесского района, а его отец - заместитель Совета безопасности Чеченской республики.

И вот гордый и успешный Расул вместе с семьей возвращался из Ингушетии в родную республику. Пыхтел на своем минивене и вроде бы даже никого не трогал. Зато тронули его.

Сзади появилось авто, стало яростно мигать фарами, сигналить, и требовать уступить дорогу. Расул это проигнорировал. А когда ему надоела светомузыка, съехал на обочину, чтобы разобраться с нетерпеливым водилой.

Слово за слово и начался конфликт: предположительно, первым ударил Усмаев. А его оппонент не стал мериться силой, достал травмат и несколько раз выстрелил. Пули попали в грудь и руку Расула.

Стрелка зовут Ибрагим Аушев, он из Ингушетии. И сейчас он «настрелял» себе больших проблем - как только об инциденте стало известно, к Аушеву приехали «в гости» решалымногочисленные родственники Расула, не забыл приехать и его отец.

Возможно, отец-то и не дал конфликту перерасти в настоящую дичь. Он же публичное лицо, Совет Безопасности, и такая огласка ему вряд ли нужна. Поэтому родня Усмаева лишь обратилась в полицию Ингушетии и потребовала завести уголовное дело.

Ну, за этим не заржавеет - «уважаемого» человека обижать нельзя… Тем более - его папу. Никто не удивится, если незадачливый стрелок еще и извинится на камеру. Так сказать, чтобы не нарушать традиции. И если объективно - он не прав, хотя бы потому что Усмаев ехал с семьей, а когда рядом маленькие дети, только совсем уж угашенный будет доставать оружие.

Решил поиграть в Безумного Макса - вот и доигрался.

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Метки: авто   выстрелы   ингушетия   разборки   родня   травмат   трасса   чечня   
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11  комментариев
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12k
Kucher Час назад
По старой вайнахской традиции чеченская семья теперь должна начать резать ингушскую, а потом ингушская в ответ чеченскую, и так пока друг дружку на ноль не помножат. А то какие-то полумеры - травмат, полиция... Не надо ограничиваться такой ерундой.
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1k
poбт 4 минуты назад
ну вот
а сокуров тут недавно Путину рассказывал какие отличные ребята ингуши, не то что эти ваши чечены
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11k
Александр Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
Леонид Полчаса назад
смысл статьи в том что сила закона добралась и до республик, не имеет значения статус сторон, важно одно если ты настолько туп что начал стрелять , то ты должен сидеть за решёткой. А с учётом возможностей подстреленного , без кровной мести , законно , так это я полностью за.
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3k
Иван Полчаса назад
Вот в Кремле то обосрались с перепугу.
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0
Ivan Полчаса назад
Никогда не понимал, почему представители этой нации настолько грубы как с иностранцами, так и со своими. Я встречал немало людей этой нации, которые адекватно мыслили и не было даже слова о применении насилия. А тут "слово за слово" и все. Повезло, что попал только в грудь. Есть случаи смертельного исхода после попадания в голову. Родился в рубашке.
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4k
Дмитрий 39 минут назад
Уже вся Ингушетия извинилась или кто то еще не успел?
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10k
Кыся Час назад
Срочно выдать обоим сторонам оружие, гранаты, и можно десяток танков. Глядишь, хоть пару лет они будут заняты друг другом.
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39k
Alex Час назад
Хоть в мире животных все стабильно.
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105
__ Час назад
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6k
citrus1 Час назад
Отличный жабогадюкинг
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