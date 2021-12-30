В Ингушетии расстреляли сына высокопоставленного чиновника из Чечни

И вот гордый и успешный Расул вместе с семьей возвращался из Ингушетии в родную республику. Пыхтел на своем минивене и вроде бы даже никого не трогал. Зато тронули его.

Сзади появилось авто, стало яростно мигать фарами, сигналить, и требовать уступить дорогу. Расул это проигнорировал. А когда ему надоела светомузыка, съехал на обочину, чтобы разобраться с нетерпеливым водилой.

Слово за слово и начался конфликт: предположительно, первым ударил Усмаев. А его оппонент не стал мериться силой, достал травмат и несколько раз выстрелил. Пули попали в грудь и руку Расула.

Стрелка зовут Ибрагим Аушев, он из Ингушетии. И сейчас он «настрелял» себе больших проблем - как только об инциденте стало известно, к Аушеву приехали «в гости» решалы многочисленные родственники Расула, не забыл приехать и его отец.

Возможно, отец-то и не дал конфликту перерасти в настоящую дичь. Он же публичное лицо, Совет Безопасности, и такая огласка ему вряд ли нужна. Поэтому родня Усмаева лишь обратилась в полицию Ингушетии и потребовала завести уголовное дело.

Ну, за этим не заржавеет - «уважаемого» человека обижать нельзя… Тем более - его папу. Никто не удивится, если незадачливый стрелок еще и извинится на камеру. Так сказать, чтобы не нарушать традиции. И если объективно - он не прав, хотя бы потому что Усмаев ехал с семьей, а когда рядом маленькие дети, только совсем уж угашенный будет доставать оружие.

Решил поиграть в Безумного Макса - вот и доигрался.