В Ингушетии расстреляли сына высокопоставленного чиновника из Чечни

Он ехал по федеральной трассе вместе с семьёй и не поделил дорогу с другим водителем. В результате - получил несколько пуль из травмата и оказался в больнице.
Пострадавшего зовут Расул Усмаев, это далеко не последний человек в Чечне. В свои 32 года он занимает пост начальника центра занятости населения Гудермесского района, а его отец - заместитель Совета безопасности Чеченской республики.
И вот гордый и успешный Расул вместе с семьей возвращался из Ингушетии в родную республику. Пыхтел на своем минивене и вроде бы даже никого не трогал. Зато тронули его.
Сзади появилось авто, стало яростно мигать фарами, сигналить, и требовать уступить дорогу. Расул это проигнорировал. А когда ему надоела светомузыка, съехал на обочину, чтобы разобраться с нетерпеливым водилой.
Слово за слово и начался конфликт: предположительно, первым ударил Усмаев. А его оппонент не стал мериться силой, достал травмат и несколько раз выстрелил. Пули попали в грудь и руку Расула.
Стрелка зовут Ибрагим Аушев, он из Ингушетии. И сейчас он «настрелял» себе больших проблем - как только об инциденте стало известно, к Аушеву приехали «в гости»
решалымногочисленные родственники Расула, не забыл приехать и его отец.
Возможно, отец-то и не дал конфликту перерасти в настоящую дичь. Он же публичное лицо, Совет Безопасности, и такая огласка ему вряд ли нужна. Поэтому родня Усмаева лишь обратилась в полицию Ингушетии и потребовала завести уголовное дело.
Ну, за этим не заржавеет - «уважаемого» человека обижать нельзя… Тем более - его папу. Никто не удивится, если незадачливый стрелок еще и извинится на камеру. Так сказать, чтобы не нарушать традиции. И если объективно - он не прав, хотя бы потому что Усмаев ехал с семьей, а когда рядом маленькие дети, только совсем уж угашенный будет доставать оружие.
Решил поиграть в Безумного Макса - вот и доигрался.
Источник:
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