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20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце

20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце (30 фото)

Автор:
04 декабря 2021 11:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   истории   люди   мило   подборка   трогательно   фото   фотографии   
492
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Пока нас окружает пандемия, суета, и не очень радужные новости, всегда полезно сделать паузу и понять, что жизнь полна и белых полос. Стоит только оглянуться вокруг, увидеть что-то удивительное, или просто порадоваться очередному дню. Взглянем на эти трогательные и вдохновляющие снимки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   истории   люди   мило   подборка   трогательно   фото   фотографии   
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37k
Лесли 🥰 51 минуту назад
"Я и мой младший брат с разницей в шесть лет. На втором фото - он был шафером на моей свадьбе"
Выглядит конечно будто разница не 6 лет, а 12)
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11k
Majul 21 минуту назад
Хорошие, добрые фото. Удачи и здоровья всем "фотомоделям"
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488
Mixan Час назад
Ну западные картинки добра ,очень умиляют ..Но они там ведь каждый за себя Котики собачки и т.д.
А этим почему не помогут ,самая богатая страна в мире ?

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mercure

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