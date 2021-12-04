20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце

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Пока нас окружает пандемия, суета, и не очень радужные новости, всегда полезно сделать паузу и понять, что жизнь полна и белых полос. Стоит только оглянуться вокруг, увидеть что-то удивительное, или просто порадоваться очередному дню. Взглянем на эти трогательные и вдохновляющие снимки.
"Мне больше не нужно это кресло. После 16 операций по исправлению врожденного дефекта, я наконец учусь ходить"
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"Наслаждаюсь поездкой на велосипеде после того, как узнал, что избавился от 4 стадии рака толстой кишки"
Пса отказались брать на подготовку служебных собак, потому что он оказался "слишком дружелюбным". Только посмотрите на этого милашку!
87-летняя женщина позвонила в полицию во Флоренции, Италия. Она сказала, что ей одиноко и она голодна. Вот результат
"Горжусь собой. После нескольких месяцев тяжелой депрессии и тревожности, я проработал это с врачом, и нашел новую работу. Жизнь наконец налаживается"
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"Я приветствую или угощаю соседских собак каждое утро по пути на работу. Вот что я увидел в окне своей кухни, проснувшись в один выходной"
"Моя дочь обожает Хэллоуин и жуткие костюмы. Мы подарили ей костюм скелета на день рождения, и она носила его не снимая"
"90-летний дедушка с деменцией обнимает 4-летнего внука. Иногда он забывает наши имена, но о нем помнит всегда"
Эти две собаки спасли жизнь 71-летнего хозяина, когда у него случился припадок. Одна из собак села рядом с мужчиной, защищая его, а другая начала лаять, привлекая внимание прохожих
"До и после. Моя дочь поборола риновирус и бактериальную пневмонию. Мы чуть ее не потеряли. Но сейчас она дома, и полностью здорова"
"Этот мужчина каждый день проходит здесь, и поднимает свою собаку у забора, чтобы она посмотрела на соседского кролика"
"Я и мой младший брат с разницей в шесть лет. На втором фото - он был шафером на моей свадьбе"
"В доме стало как-то неожиданно тихо, и когда я пошла проверить, увидела, что все животные спят на моем парне"
"Брат учит маленькую сестренку пролезать через собачью дверь. Он просто встал в проходе, чтобы показать ей, как это делать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь истории люди мило подборка трогательно фото фотографии
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Выглядит конечно будто разница не 6 лет, а 12)
А этим почему не помогут ,самая богатая страна в мире ?