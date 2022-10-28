Бойцы-бородачи из ММА избили призывников в подмосковной Электростали

Сначала они раскритиковали СВО и мобилизацию, а потом полезли в драку.
Инцидент произошёл 17 октября. Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting: Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков, обоим по 21 году, сцепились с ребятами, которые готовились ехать в зону СВО.
Двое мобилизованных парней приехали закупиться всем необходимым - тут им и повстречались «бойцы». ММАшники начали «негативно отзываться о мобилизации и СВО», ну и ребята терпеть это не стали.
Завязалась драка, на парней налетела целая толпа, которая лишь мешала друг другу. Но в целом, дрались только Рабаданов и Разаков. Остальные так, «на подпевке». И утихомирить разошедшихся ММАшников удалось только приехавшему наряду.
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Мобилизованные парни сейчас в порядке, они уже на службе. Ну а Рабаданов и Разаков сидят в изоляторе временного содержания - им грозит до 7 лет заключения по статье «Хулиганство».
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АНТИФИШКИ
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По работе знаю дагов, это их слова "Дагестан отдельное государство и на заработки мы приезжаем в Россию".
Дотационный регион...
- Они там погибали, а ты с такой бородой сидишь! - продолжил свою эмоциональную речь глава Чечни. - Эй, вы, кавказцы! Или сбрейте бороды, или идите проявите истинную религиозность не на словах, а на деле." - (с) Кадыров
Русские что, не дерутся друг с другом?
Зацепились тот, кто идет воевать и тот, кто не идет и не собирается. По идейным соображениям. Ребята просто менее подготовленные по сравнению с ММА-шниками, но тоже не хиляки. Похоже, что тоже собирались навалять "врагам" по полной.
Дрались двое на двое, остальные, судя по видео, просто прыгали рядом, пытаясь растащить.
Почему сразу по нац.признаку оскорбления?
такую мразоту надо паковать быстро и жестко.
понятно что будут блеять скоро извиняться, но работы по горячим следам не вижу НИКАКОЙ...
в жопы только забыли этих обезьян расцеловать.