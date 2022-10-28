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Бойцы-бородачи из ММА избили призывников в подмосковной Электростали

Бойцы-бородачи из ММА избили призывников в подмосковной Электростали

Автор:
28 октября 2022 16:02
Сообщество : Криминал
Метки: бойцы   драка   мма   мобилизация   служба   электросталь   
1909
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Сначала они раскритиковали СВО и мобилизацию, а потом полезли в драку.

Инцидент произошёл 17 октября. Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting: Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков, обоим по 21 году, сцепились с ребятами, которые готовились ехать в зону СВО.

Двое мобилизованных парней приехали закупиться всем необходимым - тут им и повстречались «бойцы». ММАшники начали «негативно отзываться о мобилизации и СВО», ну и ребята терпеть это не стали.

Завязалась драка, на парней налетела целая толпа, которая лишь мешала друг другу. Но в целом, дрались только Рабаданов и Разаков. Остальные так, «на подпевке». И утихомирить разошедшихся ММАшников удалось только приехавшему наряду.

Мобилизованные парни сейчас в порядке, они уже на службе. Ну а Рабаданов и Разаков сидят в изоляторе временного содержания - им грозит до 7 лет заключения по статье «Хулиганство».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бойцы   драка   мма   мобилизация   служба   электросталь   
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36  комментариев
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3k
Старичок Час назад
кадырову их на перевоспитание.
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26k
Лис 3 минуты назад
Буду удивлён, если реально посадят. Было бы такое реально - не выступали бы.
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4k
A 4 минуты назад
Почему 7 лет? Нужно по статье о дискредитации вооружённых сил РФ и на 10лет минимум. А там пусть их в ЧВК Вагнер забирают на "пушечное мясо"
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1k
Олег 7 минут назад
Не хотелось бы чтоб по этим личностям судили о всех дагах. По жизни встречался со всем кавказом. Что там есть уроды что здесь. Единственно что отличает кавказцев так это неприкрытое уважение к силе. Будь ты прав хоть сто раз но если слабак то схавают и выплюнут. А так люди как люди.
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51k
Олег 8 минут назад
заголовок какой-то мерзкий. Будто обезьяны напали на людей и победили их. А по факту на ровном месте прописку на 7 лет нажили
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13k
Пук 9 минут назад
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3k
ProstoBoBka 14 минут назад
Так половина дагов высказывается плохо о мобилизации... Они себя не считают частью России! Они себя считают отдельным государством в составе России.

По работе знаю дагов, это их слова "Дагестан отдельное государство и на заработки мы приезжаем в Россию".

Дотационный регион...
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477
Миролюбивый бог войны ProstoBoBka 5 минут назад
Тоже знаю этих обезьян, согласен
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640
Олег Квирулянт 14 минут назад
УШат Помоев и Рулон Обоев прям как-то совсем не вовремя свою натуру обезьянью показали. Надеюсь реально посадят чтобы другим зверькам неповадно было. Суки.
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11k
кот базилий 14 минут назад
Апять барада!
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51k
Олег 20 минут назад
Шимпанзинов и Макаков сидят в обезьяннике....
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1k
Иван Иванович 23 минуты назад
Обезьяны против людей.
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24k
Matrosskin Полчаса назад
"Вы что, хотите друг за друга замуж выйти? Или чтобы ваши сыновья выходили замуж, ваши дочери выходили замуж за женщин, чтобы вас не могли назвать «папа» и «мама»? - заявил Кадыров и посоветовал главам семейств задуматься, что они будут отвечать на вопросы детей, почему кто-то другой вместо них защищает семейные ценности, религию и государство.

- Они там погибали, а ты с такой бородой сидишь! - продолжил свою эмоциональную речь глава Чечни. - Эй, вы, кавказцы! Или сбрейте бороды, или идите проявите истинную религиозность не на словах, а на деле." - (с) Кадыров
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695
Максим Макашев Полчаса назад
так это не чечены, а ссыкливые даги. Настоящие чечены 3,143дошат укропитеков
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22k
Добрый Алабай Полчаса назад
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456
Kra Добрый Алабай 3 минуты назад
Можно я напомню?.. Сейчас война идет против национализма.
Русские что, не дерутся друг с другом?
Зацепились тот, кто идет воевать и тот, кто не идет и не собирается. По идейным соображениям. Ребята просто менее подготовленные по сравнению с ММА-шниками, но тоже не хиляки. Похоже, что тоже собирались навалять "врагам" по полной.
Дрались двое на двое, остальные, судя по видео, просто прыгали рядом, пытаясь растащить.
Почему сразу по нац.признаку оскорбления?
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90
Евгений Полчаса назад
ММА- это вот это?
ММА- это вот это?Посмотреть
ММА- это вот это?
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344
Максим 39 минут назад
Невероятные приключения диких обезьян в России. Часть №...
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455
Николай Александрович 39 минут назад
А вот интересно, почему столь воинственно настроенные и уверенные юноши не на СВО? Вижу здесь упущение для родины. Ведь могли бы пользу принести!
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455
Николай Александрович 42 минуты назад
Пусть прощения просит
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6k
КремлеКот 42 минуты назад
Скоро извиняться начнут
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7k
Tim_G 46 минут назад
мусора сцыкливые кондомы...
такую мразоту надо паковать быстро и жестко.
понятно что будут блеять скоро извиняться, но работы по горячим следам не вижу НИКАКОЙ...
в жопы только забыли этих обезьян расцеловать.
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334
Brosh 47 минут назад
Дадут реальные сроки или мобилизуют, или пожурят и отпустят дальше тренироваться? Интересно.
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August

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