Бойцы-бородачи из ММА избили призывников в подмосковной Электростали

Инцидент произошёл 17 октября. Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting: Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков, обоим по 21 году, сцепились с ребятами, которые готовились ехать в зону СВО.

Двое мобилизованных парней приехали закупиться всем необходимым - тут им и повстречались «бойцы». ММАшники начали «негативно отзываться о мобилизации и СВО», ну и ребята терпеть это не стали.

Завязалась драка, на парней налетела целая толпа, которая лишь мешала друг другу. Но в целом, дрались только Рабаданов и Разаков. Остальные так, «на подпевке». И утихомирить разошедшихся ММАшников удалось только приехавшему наряду.