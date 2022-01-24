75-летний французский путешественник погиб, переплывая океан

Жан-Жак Савен - бывший десантник, летчик, смотритель парков в Африке и искатель приключений, погиб в начале своего второго одиночного плавания через океан. Об этом сообщили в команде Савена на его страничке в Инстаграм.
Дочь Жан-Жака Манон рассказала, что отец переплывал Атлантический океан на яхте L’Audacieux и в ночь с 20 на 21 января 2022 года подал два сигнала бедствия. Савен стартовал от юго-запада Португалии 1 января и потерпел крушение у морского порта Понта-Дельгада в 1500 км от начала экспедиции.
Причины и обстоятельства смерти путешественника - одиночки пока не известны. В среду, 19 января, он написал в Фейсбук, что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберётся до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо. Но, видимо, что-то пошло не так.
Береговая охрана Португалии обнаружила лодку путешественника перевернутой примерно в полутора тысячах километров от Португалии. Водолаз спустился под ватерлинию, заглянул внутрь небольшой каюты и увидел тело Савена без признаков жизни.
Бывший десантник, летчик, смотритель парков в Африке и путешественник Жан-Жак Савен в 2019-м совершил свою главную авантюру. В 71 год мужчина переплыл Атлантический океан в бочке площадью шесть метров.
Жан-Жак дрейфовал 128 дней и успел пережить много приключений: едва не столкнулся с двумя кораблями, нырял в открытом океане и ловил рыбу на ужин, написал книгу и отведал фуа-гра на Новый год.
Свое путешествие Савен считал «способом посмеяться над старостью». На прошлой неделе он отметил свое 75-летие, выпив на лодке шампанского и вновь закусив его фуа-гра.
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Но с другой стороны, помереть в 75 на яхте посреди океана во время кругосветки - не самый плохой конец жизни. И уж всяко лучше, чем от маразма в доме престарелых.
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