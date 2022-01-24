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75-летний французский путешественник погиб, переплывая океан

75-летний французский путешественник погиб, переплывая океан (3 фото)

Автор:
24 января 2022 13:43
Сообщество : Путешествия
Метки: Жан Жак Савен   океан   путешественник   путешествие   француз   
2174
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Жан-Жак Савен - бывший десантник, летчик, смотритель парков в Африке и искатель приключений, погиб в начале своего второго одиночного плавания через океан. Об этом сообщили в команде Савена на его страничке в Инстаграм.

Дочь Жан-Жака Манон рассказала, что отец переплывал Атлантический океан на яхте L’Audacieux и в ночь с 20 на 21 января 2022 года подал два сигнала бедствия. Савен стартовал от юго-запада Португалии 1 января и потерпел крушение у морского порта Понта-Дельгада в 1500 км от начала экспедиции.

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Причины и обстоятельства смерти путешественника - одиночки пока не известны. В среду, 19 января, он написал в Фейсбук, что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберётся до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо. Но, видимо, что-то пошло не так.

Береговая охрана Португалии обнаружила лодку путешественника перевернутой примерно в полутора тысячах километров от Португалии. Водолаз спустился под ватерлинию, заглянул внутрь небольшой каюты и увидел тело Савена без признаков жизни.

Бывший десантник, летчик, смотритель парков в Африке и путешественник Жан-Жак Савен в 2019-м совершил свою главную авантюру. В 71 год мужчина переплыл Атлантический океан в бочке площадью шесть метров.

Жан-Жак дрейфовал 128 дней и успел пережить много приключений: едва не столкнулся с двумя кораблями, нырял в открытом океане и ловил рыбу на ужин, написал книгу и отведал фуа-гра на Новый год.

Свое путешествие Савен считал «способом посмеяться над старостью». На прошлой неделе он отметил свое 75-летие, выпив на лодке шампанского и вновь закусив его фуа-гра.

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Метки: Жан Жак Савен   океан   путешественник   путешествие   француз   
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2k
Алексей 2 часа назад
Если бы сидел дома, то может ещё пару лет протянул бы.
Но с другой стороны, помереть в 75 на яхте посреди океана во время кругосветки - не самый плохой конец жизни. И уж всяко лучше, чем от маразма в доме престарелых.
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22k
Inter 4 минуты назад
сидел бы дома,внуков нянчил..
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6k
evenSeven 11 минут назад
"Так лучше, чем от водки и от простуд" (с)
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6k
Bartello 18 минут назад
И вроде плохо, а вроде и лучше так, чем в больничке под капельницей не приходя в сознание.
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58k
pynh 23 минуты назад
Хотел приключений - получил.
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695
Andy Полчаса назад
Ну что сказать. Хотел посмеяться над старостью... Посмеялся
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4k
Vlad 36 минут назад
Какие внезапные смерти у людей, ищущих славу, играя со смертью в поддавки. Вот [мат] реально таких не жалко. Одно дело, если человек по зову долга или благородной цели рискует жизнью, это действительно герой, но эти все...
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Если Боженьку долго дергать за бороду, то он в конце концов сжаливается и посылает человека на тот свет. Чувак добился того, чего желал.
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8k
Hunson Abadeer 44 минуты назад
Печально...
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20k
Мерзавец... Час назад
Пора бы и лошад..., пардон конюхову вслед за ним отправится!
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1k
patrik1313 Час назад
А мог бы еще пару лет за парками в Африке смотреть. Но тоже неплохой конец. Покорял океан.
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810
likiloki Час назад
За ним не стояла вся служба спасения с бюджетом страны как за нашим Конюховым, готовая на каждый чих разворачивать спасательную операцию. Честный риск на честные средства, закончившийся смертью.
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65k
Доктор Джонс Час назад
Печально конечно, но старость нужно встречать в кругу семьи, в окружении внуков...
Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу, будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ (С.Я. Маршак)...
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800
олег Час назад
испытал судьбу,поел печёнки ,атлантика в январе .чтобы вы не сомневались ,сначала океан его пытал ,а потом убил.
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8k
sivanov1079 Час назад
Мужчина! Чтоб я в 75 мог без вывиха хотя бы почесаться...
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Вот вроде и на своей яхте в кругосветке, что неплохо, а с другой стороны, вероятно, перевернулся и захлебнулся, что как-то совсем неприятно. Вот если бы мирно заснул в своей яхте в кругосветке...
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763
Егор Терентьев Час назад
А где щас наш то плавает? Конюхов
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1k
Dorell 2 часа назад
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2k
azuver 2 часа назад
В 75 лет, в кругосвету...Я Хз. Лучше на Светку.
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