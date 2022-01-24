75-летний французский путешественник погиб, переплывая океан

Причины и обстоятельства смерти путешественника - одиночки пока не известны. В среду, 19 января, он написал в Фейсбук, что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберётся до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо. Но, видимо, что-то пошло не так.

Береговая охрана Португалии обнаружила лодку путешественника перевернутой примерно в полутора тысячах километров от Португалии. Водолаз спустился под ватерлинию, заглянул внутрь небольшой каюты и увидел тело Савена без признаков жизни.

Бывший десантник, летчик, смотритель парков в Африке и путешественник Жан-Жак Савен в 2019-м совершил свою главную авантюру. В 71 год мужчина переплыл Атлантический океан в бочке площадью шесть метров.