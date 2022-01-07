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«Психоделическая» медуза — яркий обитатель морских глубин

«Психоделическая» медуза — яркий обитатель морских глубин (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 11:45
Сообщество : Животные
Метки: Crossota millsae   видео   красиво   медуза   океан   психоделическая медуза   
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Трудно представить сколько невероятных существ обитает в океане. Эта «психоделическая» медуза яркого цвета попала на видео в Калифорнии.
* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Crossota millsae   видео   красиво   медуза   океан   психоделическая медуза   
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