«Психоделическая» медуза — яркий обитатель морских глубин

222
2
1
Трудно представить сколько невероятных существ обитает в океане. Эта «психоделическая» медуза яркого цвета попала на видео в Калифорнии.
В морских глубинах обитает немало причудливых существ, не все из которых достаточно хорошо изучены наукой. Одно из таких животных — «психоделическая» медуза Crossota millsae.
Видеозапись с этим удивительным морским обитателем разместил калифорнийский исследовательский институт Monterey Bay Aquarium Research Institute. Медузу удалось заметить в Монтерейском каньоне.
Видеозапись с этим удивительным морским обитателем разместил калифорнийский исследовательский институт Monterey Bay Aquarium Research Institute. Медузу удалось заметить в Монтерейском каньоне.
Crossota millsae обитает на глубине до 1 км во всех океанах, но чаще всего встречается у побережья Калифорнии. У нее относительно небольшие размеры. Медуза* биолюминесцирует в темноте, предупреждая, что к ней не следует приближаться. Crossota millsae — живородящие: они вынашивают своих детенышей, прикрепленных к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.
* Медуза признана судом России иноагентом
Источник:
Ссылки по теме:
- Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу
- Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио
- Помоги вам Бог: танкер в Атлантике попал в идеальный шторм
- Потрясающее сравнение глубин морей и океанов
- Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар
16
Понравилось16
Новости партнёров