«Психоделическая» медуза — яркий обитатель морских глубин

Crossota millsae обитает на глубине до 1 км во всех океанах, но чаще всего встречается у побережья Калифорнии. У нее относительно небольшие размеры. Медуза* биолюминесцирует в темноте, предупреждая, что к ней не следует приближаться. Crossota millsae — живородящие: они вынашивают своих детенышей, прикрепленных к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.

2022-01-07T11:45:55+03:00