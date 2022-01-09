Зачем брать с собой пианино в путешествие на дрейфующей льдине: экспедиция Трешникова

Усидеть в кресле директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Федорович долго не мог, и дважды в год отправлялся сам инспектировать дрейфующие арктические станции. Человек, привыкший к походам, палаткам и путешествиям, не может согласиться на спокойную мирную жизнь: неизведанное всегда зовет в дорогу.





Пианино и бульон в пергаменте на дрейфующей льдине

Когда говоришь о дрейфующей льдине, в памяти всплывает образ мамонтенка из популярного мультфильма. Но дрейфующий лед бывает гигантских размеров: до несколько километров в диаметре. На такой огромной льдине Трешников с другими исследователями изучал циклоны, проходящие над океаном, ионосферу, погодные условия в Арктике. За 376 дней льдина проделала немалый путь — около 2000 км.