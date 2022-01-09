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Зачем брать с собой пианино в путешествие на дрейфующей льдине: экспедиция Трешникова

Зачем брать с собой пианино в путешествие на дрейфующей льдине: экспедиция Трешникова (7 фото)

Автор:
09 января 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Пианино   история   путешествие   факты   фото   экспедиции Трешникова   
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Сегодня село Павловка Ульяновской области знаменито тем, что в нем появился на свет географ-моревед, исследователь Мирового океана, Арктики и Антарктики Алексей Трешников.


А в 20-е годы XX века мальчик в обычном селе, спрятавшись в зарослях лопухов, читал без разбору все, что попадалось под руку. Когда маленький Леша наткнулся на книгу о полярных путешествиях, судьба его была решена. Он мечтал о романтичных путешествиях по морям и океанам, хотел испытывать на себе голод и суровые морозы, изучать редкие явления природы, спасать товарищей и выходить из всех перипетий победителем.


Мечта начинает сбываться

Получив специальность океанолога, молодой специалист отправился в первое продолжительное плавание на Новосибирские острова.

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С началом войны юность сразу закончилась. Алексей Федорович желал, как и другие, защищать родную страну и ее людей, но полярников оставили работать в Арктике, а потом эвакуировали в Красноярск, чтобы обеспечивать нужды морских операций. Многие островные станции советских полярников были уничтожены фашистами, но Трешникову повезло выжить.


После войны он участвовал в трех десятках экспедиций. Открыл с коллегами огромную подводную страну с горными хребтами на дне Арктики. С огромным трудом и риском для жизни продвигался вглубь незнакомого южного материка, чтобы создать в районе Южного геомагнитного полюса новую станцию — «Восток».


Санно-тракторный поезд увязал в рыхлом снегу, застревал в жестких застругах. Техника ломалась. Когда пришла пора возвращаться на станцию «Мирный», пилоты не могли поднять в воздух самолет. Спрессованный снег напоминал наждачку, а температура ниже -50 не позволяла металлическим лыжам самолета скользить. Механики падали от усталости, но делали все, что могли.


В тот день только один самолет смог взлететь. Той кошмарной ночью шестерым пришлось вповалку спать на санях в небольшом домике одной из сезонных станций. Всех терзали сомнения, выберутся ли они вообще из этих краев. И хотя такие жуткие часы стоят многих лет жизни, мысль сменить жизненную траекторию Трешникова никогда не посещала.


Усидеть в кресле директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Федорович долго не мог, и дважды в год отправлялся сам инспектировать дрейфующие арктические станции. Человек, привыкший к походам, палаткам и путешествиям, не может согласиться на спокойную мирную жизнь: неизведанное всегда зовет в дорогу.


Пианино и бульон в пергаменте на дрейфующей льдине

Когда говоришь о дрейфующей льдине, в памяти всплывает образ мамонтенка из популярного мультфильма. Но дрейфующий лед бывает гигантских размеров: до несколько километров в диаметре. На такой огромной льдине Трешников с другими исследователями изучал циклоны, проходящие над океаном, ионосферу, погодные условия в Арктике. За 376 дней льдина проделала немалый путь — около 2000 км.


Чтобы прожить на ней год, нужно было много чего заготовить. Приготовить в камбузе «Мирного» и заморозить куриный бульон и тысячи котлет и пельменей, ведь готовить в столь непростых условиях проблематично. Подготовить тягачи и горючее. Состав всей поклажи тщательно рассматривается, оценивается с точки зрения целесообразности и необходимости вещей. Удивительно, но Трешникову удалось согласовать пианино. Значит, полярники не только мужественные герои и крепкие мужчины, но и ценители исполнительского искусства.

По возвращении из всех экспедиций Алексей Федорович писал научные статьи и книги (всего более 200). Его именем назвали открытую в 1978 году планету, залив в антарктическом море Дейвиса, исследовательское судно и сняли о нем фильм.



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Метки: Пианино   история   путешествие   факты   фото   экспедиции Трешникова   
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