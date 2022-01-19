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Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её борту Гитлер

Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её борту Гитлер (7 фото)

Автор:
19 января 2022 00:05
Сообщество : RealFishki
Метки: аргентина   атлантика   втораямировая война   гитлер   океан   побег   подлодка   спецслужбы   
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За 66 дней судно пересекло океан и весь экипаж высадился в порту Аргентины. Вот тут и появились вопросы. Ни местные спецслужбы, ни американцы не могли поверить, что среди команды нет фюрера. На выяснение всех обстоятельств понадобилось несколько лет.

Подводная лодка U-977 встала на боевое дежурство в 1943 году, крайне неудачном для немецкого флота. Как позже вспоминал адмирал Карл Дениц:

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«События в мае 1943 года (лишь за этот месяц было потоплено 42 подлодки) однозначно продемонстрировали, что достигнута та точка, когда противолодочная оборона двух великих морских держав, США и Великобритании, превзошла боевую мощь наших подводных лодок».

Да и судьба лодки сложилась неудачно. У нее было несколько серьезных поломок, после которых ее сняли с дежурства и определили в учебные суда. А весной 1945 года Германия оказалась в катастрофическом положении - потребовались все оставшиеся мощности, тогда подлодку отремонтировали и снова поставили в строй.

Командиром назначили Хайнца Шаффера.

За плечами у него было несколько боевых выходов в Атлантику, он хорошо разбирался в навигации и умел незаметно подойти к противнику. Как правило, его замечали, когда он уже атаковал судно противника.

Перед ним поставили задачу патрулировать участок в районе Ла-Манша и топить все вражеские корабли. Для этого подлодку сначала направили в Норвегию, на военно-морскую базу в городе Кристиан. Уже оттуда судно должно было обогнуть Британские острова и выйти в Ла-Манш.

Но перед самой отправкой с базы, пришло известие: Гитлер покончил с собой. И потрясенный Хайнц несколько часов ждал новых приказов и распоряжений. Они пришли от Деница, он стал главой государства вместо фюрера и заявил:

«Сражайтесь до конца. Германия никогда, никогда не сдастся».

И команда отправилась выполнять боевое задание. Вот только в пути их догнала другая новость: Германия капитулировала, а им приказали сдаться первому же судну союзников.

С одной стороны, Шаффер в это не поверил, с другой - напрямую ослушаться не решился. Поэтому собрал экипаж и сказал:

«Совсем не похоже, что адмирал Дениц когда-нибудь формально сдастся. Может быть, наше сопротивление сломлено и при перевесе противника сто к одному они сражаются на нашей земле. Но не может быть и речи о том, чтобы согласиться с этим приказом, пока мы не выясним всех обстоятельств».

Затем команда стала думать, как быть дальше. На родину решили пока не возвращаться - никто не знал, что их там ждет. И провели голосование: 31 человек проголосовал за плавание в Аргентину, 16 попросили высадить их на берег, а двое планировали отправиться в Испанию. Всех несогласных с большинством высадили, остальные отправились в долгий и трудный путь через Атлантику.

Они плыли 66 дней, под конец у них практически не осталось припасов, да и топливо было на исходе. И все-таки добрались, и встали на причал в аргентинском порту.

На борт сразу же поднялись сотрудники спецслужб: они долго допрашивали капитана и всех членов команды. Основные вопросы: цель этого путешествия и бежал ли с ними Гитлер? По поводу цели разобрались быстро - кроме Аргентины деваться команде было некуда, вряд ли какая-либо другая страна приняла бы нацистских моряков. А насчет того, что Гитлера с ними нет, да и не может быть, он с простреленной головой захоронен у бункера в Берлине, им поверили не сразу.

Дошло до того, что в Аргентину прибыла англо-американская комиссия и допросы стали еще более въедливыми. Параллельно с этим, в аргентинской прессе ухватились за необычную историю, и придумали фантастическую историю о бегстве Гитлера из поверженной Германии. Но чтобы не привлекать к своей стране слишком пристального внимания зарубежных спецслужб, газетчики смастерили версию о перевозке фюрера на секретную базу нацистов в Антарктиде.

И эту историю обсуждают до сих пор. Летающие антарктические тарелки, неопознанные объекты под водой, которые якобы периодически попадают на экран радаров - все это идет из сказки, которую выдумал пронырливый журналист из газеты «Эль-Диа».

Остальных членов команды взяли под стражу, позже их депортировали в Германию. А Шаффера вывезли в США и продолжили терзать на тему перевозки Гитлера, но ничего нового он сообщить не мог. Тогда его отправили в Англию и, наконец, в Германию. Там ненадолго посадили в тюрьму, а потом отпустили.

За это время американцы расправились с подлодкой U-977. В своем стиле: во время учений судна USS Atule, они торпедировали немецкую субмарину и отправили ее на дно.

После выхода из тюрьмы Шаффер вернулся в Аргентину. Но и на этот раз ему пришлось оправдываться и доказывать, что никакого побега он Гитлеру не устраивал. Все из-за книги Ладислао Сабо «Гитлер - жив!», где автор развил фантастическую тему про фюрера и Антарктиду. Чтобы окончательно закрыть этот бредовый вопрос, Шафферу пришлось засесть за мемуары, где он по шагам описал путь подлодки до Аргентины.

Но все равно остались любители «нацистского фэнтези» - про субмарины, НЛО со свастикой и таинственные базы в Антарктиде. И эта сказка гуляет по миру уже больше семидесяти лет.

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Метки: аргентина   атлантика   втораямировая война   гитлер   океан   побег   подлодка   спецслужбы   
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8  комментариев
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"Всех несогласных с большинством высадили, остальные отправились в долгий и трудный путь через Атлантику."

Где высадили? Посреди атлантики через торпедный аппарат?
Чтобы кого-то высадить с подводной лодки без вреда для здоровья - нужно зайти в порт, на подводной лодке нет вельбота, или шлюпок, спасательные плоты - не в счёт. А в любом порту после капитуляции Германии их бы задержали, ведь у Германии к концу войны союзников больше не было.
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1k
Dorell Час назад
Не, ну нормально, а? А коронавирус по-вашему тогда откуда взялся? Немцов все знал...
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3k
Sergiy Rambus Час назад
Какая Антарктида? Какая Аргентина? Уже давно все известно. Луна.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Гитлер до сих пор жив и правит самой большой страной в мире
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
К этому времени Гитлер был отработанным элементом, поэтому ценность из себя представлял исключительно трибунальную. Шутка ли дело, получить реквизит размером с Европу для выполнения "исторической миссии" , и с успехом просрать всё.
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11k
K7OO 2 часа назад
Да видел я этого Гитлера в Химках... (С)
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Внимание,внимание,
Говорит Германия,
Сегодня ночью под мостом,
Поймали гитлера с хвостом.

Самая правдоподобная версия))
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