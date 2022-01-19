Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её борту Гитлер

За 66 дней судно пересекло океан и весь экипаж высадился в порту Аргентины. Вот тут и появились вопросы. Ни местные спецслужбы, ни американцы не могли поверить, что среди команды нет фюрера. На выяснение всех обстоятельств понадобилось несколько лет.
Подводная лодка U-977 встала на боевое дежурство в 1943 году, крайне неудачном для немецкого флота. Как позже вспоминал адмирал Карл Дениц:
«События в мае 1943 года (лишь за этот месяц было потоплено 42 подлодки) однозначно продемонстрировали, что достигнута та точка, когда противолодочная оборона двух великих морских держав, США и Великобритании, превзошла боевую мощь наших подводных лодок».
Да и судьба лодки сложилась неудачно. У нее было несколько серьезных поломок, после которых ее сняли с дежурства и определили в учебные суда. А весной 1945 года Германия оказалась в катастрофическом положении - потребовались все оставшиеся мощности, тогда подлодку отремонтировали и снова поставили в строй.
Командиром назначили Хайнца Шаффера.
За плечами у него было несколько боевых выходов в Атлантику, он хорошо разбирался в навигации и умел незаметно подойти к противнику. Как правило, его замечали, когда он уже атаковал судно противника.
Перед ним поставили задачу патрулировать участок в районе Ла-Манша и топить все вражеские корабли. Для этого подлодку сначала направили в Норвегию, на военно-морскую базу в городе Кристиан. Уже оттуда судно должно было обогнуть Британские острова и выйти в Ла-Манш.
Но перед самой отправкой с базы, пришло известие: Гитлер покончил с собой. И потрясенный Хайнц несколько часов ждал новых приказов и распоряжений. Они пришли от Деница, он стал главой государства вместо фюрера и заявил:
«Сражайтесь до конца. Германия никогда, никогда не сдастся».
И команда отправилась выполнять боевое задание. Вот только в пути их догнала другая новость: Германия капитулировала, а им приказали сдаться первому же судну союзников.
С одной стороны, Шаффер в это не поверил, с другой - напрямую ослушаться не решился. Поэтому собрал экипаж и сказал:
«Совсем не похоже, что адмирал Дениц когда-нибудь формально сдастся. Может быть, наше сопротивление сломлено и при перевесе противника сто к одному они сражаются на нашей земле. Но не может быть и речи о том, чтобы согласиться с этим приказом, пока мы не выясним всех обстоятельств».
Затем команда стала думать, как быть дальше. На родину решили пока не возвращаться - никто не знал, что их там ждет. И провели голосование: 31 человек проголосовал за плавание в Аргентину, 16 попросили высадить их на берег, а двое планировали отправиться в Испанию. Всех несогласных с большинством высадили, остальные отправились в долгий и трудный путь через Атлантику.
Они плыли 66 дней, под конец у них практически не осталось припасов, да и топливо было на исходе. И все-таки добрались, и встали на причал в аргентинском порту.
На борт сразу же поднялись сотрудники спецслужб: они долго допрашивали капитана и всех членов команды. Основные вопросы: цель этого путешествия и бежал ли с ними Гитлер? По поводу цели разобрались быстро - кроме Аргентины деваться команде было некуда, вряд ли какая-либо другая страна приняла бы нацистских моряков. А насчет того, что Гитлера с ними нет, да и не может быть, он с простреленной головой захоронен у бункера в Берлине, им поверили не сразу.
Дошло до того, что в Аргентину прибыла англо-американская комиссия и допросы стали еще более въедливыми. Параллельно с этим, в аргентинской прессе ухватились за необычную историю, и придумали фантастическую историю о бегстве Гитлера из поверженной Германии. Но чтобы не привлекать к своей стране слишком пристального внимания зарубежных спецслужб, газетчики смастерили версию о перевозке фюрера на секретную базу нацистов в Антарктиде.
И эту историю обсуждают до сих пор. Летающие антарктические тарелки, неопознанные объекты под водой, которые якобы периодически попадают на экран радаров - все это идет из сказки, которую выдумал пронырливый журналист из газеты «Эль-Диа».
Остальных членов команды взяли под стражу, позже их депортировали в Германию. А Шаффера вывезли в США и продолжили терзать на тему перевозки Гитлера, но ничего нового он сообщить не мог. Тогда его отправили в Англию и, наконец, в Германию. Там ненадолго посадили в тюрьму, а потом отпустили.
За это время американцы расправились с подлодкой U-977. В своем стиле: во время учений судна USS Atule, они торпедировали немецкую субмарину и отправили ее на дно.
После выхода из тюрьмы Шаффер вернулся в Аргентину. Но и на этот раз ему пришлось оправдываться и доказывать, что никакого побега он Гитлеру не устраивал. Все из-за книги Ладислао Сабо «Гитлер - жив!», где автор развил фантастическую тему про фюрера и Антарктиду. Чтобы окончательно закрыть этот бредовый вопрос, Шафферу пришлось засесть за мемуары, где он по шагам описал путь подлодки до Аргентины.
Но все равно остались любители «нацистского фэнтези» - про субмарины, НЛО со свастикой и таинственные базы в Антарктиде. И эта сказка гуляет по миру уже больше семидесяти лет.
Источник:
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Где высадили? Посреди атлантики через торпедный аппарат?
Чтобы кого-то высадить с подводной лодки без вреда для здоровья - нужно зайти в порт, на подводной лодке нет вельбота, или шлюпок, спасательные плоты - не в счёт. А в любом порту после капитуляции Германии их бы задержали, ведь у Германии к концу войны союзников больше не было.
Говорит Германия,
Сегодня ночью под мостом,
Поймали гитлера с хвостом.
Самая правдоподобная версия))