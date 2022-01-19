Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её борту Гитлер

За плечами у него было несколько боевых выходов в Атлантику, он хорошо разбирался в навигации и умел незаметно подойти к противнику. Как правило, его замечали, когда он уже атаковал судно противника.

Перед ним поставили задачу патрулировать участок в районе Ла-Манша и топить все вражеские корабли. Для этого подлодку сначала направили в Норвегию, на военно-морскую базу в городе Кристиан. Уже оттуда судно должно было обогнуть Британские острова и выйти в Ла-Манш.

Но перед самой отправкой с базы, пришло известие: Гитлер покончил с собой. И потрясенный Хайнц несколько часов ждал новых приказов и распоряжений. Они пришли от Деница, он стал главой государства вместо фюрера и заявил:

«Сражайтесь до конца. Германия никогда, никогда не сдастся».

И команда отправилась выполнять боевое задание. Вот только в пути их догнала другая новость: Германия капитулировала, а им приказали сдаться первому же судну союзников.

С одной стороны, Шаффер в это не поверил, с другой - напрямую ослушаться не решился. Поэтому собрал экипаж и сказал:

«Совсем не похоже, что адмирал Дениц когда-нибудь формально сдастся. Может быть, наше сопротивление сломлено и при перевесе противника сто к одному они сражаются на нашей земле. Но не может быть и речи о том, чтобы согласиться с этим приказом, пока мы не выясним всех обстоятельств».

Затем команда стала думать, как быть дальше. На родину решили пока не возвращаться - никто не знал, что их там ждет. И провели голосование: 31 человек проголосовал за плавание в Аргентину, 16 попросили высадить их на берег, а двое планировали отправиться в Испанию. Всех несогласных с большинством высадили, остальные отправились в долгий и трудный путь через Атлантику.