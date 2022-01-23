«Космический шутник» Рогозин вновь вывел из себя пользователей Сети

Что Дмитрий Рогозин делает хуже, чем руководит Роскосмосом? Шутит. На этот раз он попытался высмеять планы Украины по строительству космодрома на границе Одесской и Николаевской областей.
Рогозин на своей странице выложил новость, сопроводив её отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», где кузнец Вакула летит по небу на черте.
Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания pic.twitter.com/53P9eGVKW8— РОГОЗИН (@Rogozin) January 20, 2022
Понятно, что это могло бы выглядеть смешно, если бы господин Рогозин не спустил в унитаз российскую космическую программу. Ожидаемо пользователи поспешили ему об этом напомнить.
А что там с нашим космодромом на востоке страны? Коррупция и воровство прекратились? Деньги вернули? Есть ли отставание по плану? Рабочие больше не жалуются на перебои с зарплатой, которая итак невысокая?— Blessing (@Blessin29777645) January 21, 2022
А что там с нашей космонавтикой? Смотрю уже и Марс покорили и Луну.— Ne01011 (@Ne010111) January 21, 2022
И Илону- «нос утерли». Смех просто.
Остатки советской космонавтики себя окончательно исчерпали.., остались только шутейки в Твиттере.
Ну благодаря Рогозину у нас нет космонавтики,но есть конкурс авторской песни и мерч роскосмоса🤣🤣🤣— Exava (@Exava2) January 21, 2022
Уникальные кадры с совешания Роскосмоса, где обсуждали инициативу Украины по строительству космодрома pic.twitter.com/wjEd12MaEV— Костя из RS (@kostyafromrs) January 20, 2022
Господин Рогозин, а давайте для начала научимся хотя бы вовремя готовить комплектующие без угрозы срыва поставок и самого пуска, освоим наконец "Восточный", слетаем на Луну раньше американцев, а потом сядим вместе и посмеемся над батутом Маска и украинским космодромом...— Прогулки В Стратосфере (@pDZOnT3UBiEgiQg) January 21, 2022
Глава «Роскосмоса» Димон Рогозин попытался «высмеять» планы Украины построить собственный космодром, но забыл, как сам просрал российскую космическую программу. pic.twitter.com/fCdZYIWmLs— Двач (@ru2ch) January 20, 2022
Космический клоун Рогозин решил высмеять планы Украины построить собственный космодром,прикрепив к твиту отрывок из «Вечера на хуторе близ Диканьки»,где кузнец Вакула на черте летит по небу— Pavel Sychev (@xxPashaAngelxx) January 21, 2022
В итоге ему напихали хуёв в реплаях, напомнив, что он просрал всю космонавтику в России pic.twitter.com/DlziDOxhzo
Вообще, складывается впечатление, что Роскосмос и его глава работают и существуют по отдельности. По крайней мере, об этом свидетельствует раздражительность на идиотские шутки Рогозина, одна из которых обошлась убытком в 500 млн долларов. Ведь именно из-за его твиттов про батут, США ускорили работы по пилотируемым кораблям.
Рогозин отреагировал мемом на высадку американского ровера на Марс. Глава корпорации «Роскосмос» опубликовал два коллажа в своём Twitter. Оба поста он позднее удалил.— Андрей Филиппов (@andrefilippov65) February 20, 2021
18 февраля ровер NASA Perseverance успешно совершил посадку на Марсе.В сети они разошлись на десятки фотожаб. pic.twitter.com/vEkkUT3oS0
Тогда руководитель Института космической политики Иван Моисеев прямо сказал шутнику, что он ведет себя «как школьник».
Рогозин: Год закончили неплохо, безаварийно, чем меньше мы запускаем в космос, тем меньше аварий.— Гурьянов Сергей (@Segozavr) February 20, 2021
В итоге Роскосмос замалчивает периодически возникающие проблемы то со стыковкой, то с отверстиями, пока Рогозин отшучивается по поводу марсоходов, успехов Илона Маска и планов Украины.
Было бы это весело, будь у нас всё так гладко. А как вы относитесь к товарищу Рогозину с его «искрометным юмором»?
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несостоявшегося журналиста...
Я так понимаю, что на Украине собрались создать безлюдую полосу шириной 400 км. От Одессы до Мариуполя.
Это само по себе такая смешная шутка, что шутить над этим не вижу смысла! И я бы очень громко смеялся, если бы не было так грустно, больно и противно!