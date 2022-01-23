«Космический шутник» Рогозин вновь вывел из себя пользователей Сети

Вообще, складывается впечатление, что Роскосмос и его глава работают и существуют по отдельности. По крайней мере, об этом свидетельствует раздражительность на идиотские шутки Рогозина, одна из которых обошлась убытком в 500 млн долларов. Ведь именно из-за его твиттов про батут, США ускорили работы по пилотируемым кораблям.