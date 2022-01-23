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«Космический шутник» Рогозин вновь вывел из себя пользователей Сети

«Космический шутник» Рогозин вновь вывел из себя пользователей Сети (16 фото)

Автор:
23 января 2022 23:30
Сообщество : Жить в России
Метки: twitter   Дмитрий Рогозин   Космическая программа   Рогозин   Роскосмоc   твиттер   твиттер шутит   шутки рогозина   
1703
16

Что Дмитрий Рогозин делает хуже, чем руководит Роскосмосом? Шутит. На этот раз он попытался высмеять планы Украины по строительству космодрома на границе Одесской и Николаевской областей.

Рогозин на своей странице выложил новость, сопроводив её отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», где кузнец Вакула летит по небу на черте.

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Понятно, что это могло бы выглядеть смешно, если бы господин Рогозин не спустил в унитаз российскую космическую программу. Ожидаемо пользователи поспешили ему об этом напомнить.


Вообще, складывается впечатление, что Роскосмос и его глава работают и существуют по отдельности. По крайней мере, об этом свидетельствует раздражительность на идиотские шутки Рогозина, одна из которых обошлась убытком в 500 млн долларов. Ведь именно из-за его твиттов про батут, США ускорили работы по пилотируемым кораблям.

Тогда руководитель Института космической политики Иван Моисеев прямо сказал шутнику, что он ведет себя «как школьник».

В итоге Роскосмос замалчивает периодически возникающие проблемы то со стыковкой, то с отверстиями, пока Рогозин отшучивается по поводу марсоходов, успехов Илона Маска и планов Украины.

Было бы это весело, будь у нас всё так гладко. А как вы относитесь к товарищу Рогозину с его «искрометным юмором»?

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Метки: twitter   Дмитрий Рогозин   Космическая программа   Рогозин   Роскосмоc   твиттер   твиттер шутит   шутки рогозина   
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Тот случай когда поставили руководить космической отраслью
несостоявшегося журналиста...
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13k
Bill Полчаса назад
"Для строительства космодрома нужна безлюдная территория в 200 км по обе стороны от трассы." заявил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.
Я так понимаю, что на Украине собрались создать безлюдую полосу шириной 400 км. От Одессы до Мариуполя.
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2k
NIS 44 минуты назад
Рогосян! Рогосянище !!!!
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3k
Andrey 45 минут назад
Живу в Одессе, и вот только что узнал о таких вот планах нашей великой державы :)
Это само по себе такая смешная шутка, что шутить над этим не вижу смысла! И я бы очень громко смеялся, если бы не было так грустно, больно и противно!
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1k
Палыч 2 часа назад
Не смейте клеветать не шумерскую космонавтику!!!
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5k
rutt 2 часа назад
"Спустил в унитаз" который на хохлолiдке скрутил. Или как на на мове плавсредство будет
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
лучше бы он книжки писал...и статьи об успехах в газетах
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