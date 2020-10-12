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Космонавты пожаловались Рогозину и подают в суд на звездного робота Фёдора

Космонавты пожаловались Рогозину и подают в суд на звездного робота Фёдора (9 фото)

Автор:
12 октября 2020 03:26
Сообщество : Космос
Метки: twitter   Рогозин   Фёдор   космонавт   мкс   робот   суд   
3108
9
А причина - оскорбительные, по мнению космонавтов, а ныне депутатов ГосДумы, твиты человекоподобного робота. В прошлом году Фёдор уже слетал на Международную космическую станцию (МКС). И у него появился специальный аккаунт в соцсети Twitter...
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Метки: twitter   Рогозин   Фёдор   космонавт   мкс   робот   суд   
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21  комментарий
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19k
мистер Конвей Твитти 3 часа назад
Цирк-шапито,а не космическая отрасль некогда самая передовая в мире...
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398
andr1kkk Минуту назад
Ля Федя крыса...
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−2
yanru wu 8 минут назад
Американские интернет - пользователи опубликовали информацию: статистика здравоохранения показывает, что в Бостоне негритянская община страдает от коронарного вируса, и на 39% тревожных случаев заболевания COVID - 19 приходится выходцев из Африки.
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−2
yanru wu 11 минут назад
Американские интернет - пользователи опубликовали информацию: статистика здравоохранения показывает, что в Бостоне негритянская община страдает от коронарного вируса, и на 39% тревожных случаев заболевания COVID - 19 приходится выходцев из Африки.
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−4
quanwang he 13 минут назад
Американские интернет - пользователи опубликовали информацию: статистика здравоохранения показывает, что в Бостоне негритянская община страдает от коронарного вируса, и на 39% тревожных случаев заболевания COVID - 19 приходится выходцев из Африки.
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−32
Yr Wu 16 минут назад
Американские интернет - пользователи опубликовали информацию: статистика здравоохранения показывает, что в Бостоне негритянская община страдает от коронарного вируса, и на 39% тревожных случаев заболевания COVID - 19 приходится выходцев из Африки.
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2k
R00T 50 минут назад
Дайте угадаю: космонафты-герои-татупеды что-то "не то" ляпнули про рогожку или вверенную его попечению распил-контору.

Вот и решили их пыл слегка остудить. Соответственно, вытащили с антресоли твиттор робота пёдора и от его имени облили космонафтов-героев-татупедов продуктами жизнедеятельности.

В этом отношении особо умиляет уход рогожки в глухую несознанку про наличие твттора робота пёдора! Особенно в том плане, что пресс-алкаше вверенной его попечению распил-конторы неоднократно хвасталось наличием у робота пёдора интернет-странички и твиттора...
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Фейковая новость,направленная на то чтобы показать типа у этого космического ведра с болтами есть ИИ.)))Сами же разрабы небось и писали.)
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Киберпанк, который мы заслужили.


Пс. А у космонавтов других дел нет, кроме как твитте робота читать, тем более если они депутаты госдумы? И с чувством юмора тяжело
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1k
RaiJu 2 часа назад
Естественно это был, может и не левый аккаунт, но точно не ИИ. Наши до ИИ еще не доросли. Этот робот, просто дистанционная рука, эдакий "Аватар", интеллекта у него нет.
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7k
Сергей 2 часа назад
1. Создать фейковый аккаунт Федора.
2. Писать тупые твиты. Постить картинки.
3. Дождаться, когда на это обратят внимание.
4. Раструбить об этом через все либералистические СМИ.
5. ВОЗМУЩЕНИЕ среди крестоносных Я/МЫ хомячков.
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3k
Владимир 2 часа назад
Я его в ст.Голубицкой на Азовском море видел, он теперь мороженое продаёт в рыжем женском парике и дыркой во лбу.
Я его в ст.Голубицкой на Азовском море видел, он теперь мороженое продаёт в рыжем женском парике и дыркой во лбу.
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15k
бат св Владимир 2 часа назад
вообще то это его робобаба
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9k
Denissg бат св 45 минут назад
Это Вертер.
Это Вертер.
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1k
Игорь 3 часа назад
Да да, создать следственную бригаду, провести расследование, выслать пять мотоциклистов с пулемётами, задержать и осудить пожизненно. Самокутява обидели. А ведь самокутяев скромный герой и депутат. Самокутяев звезду поймал.
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144
Игорь Меншиков 3 часа назад
кажись детская японская игрушка умнее (по начинке) этого федора
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2k
EL Kalmaro 3 часа назад
Хватит называть этого уе.бана Фёдора роботом, это тупо манипулятор управляемый человеком.
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44k
Albert GER 5 часов назад
шо за куйню я тут прочитал???

лыжи то хоть смазали?
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608
Сыр 5 часов назад
ИДИОТЫ. СЭР.
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