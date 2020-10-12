Космонавты пожаловались Рогозину и подают в суд на звездного робота Фёдора

И вот на днях в одном из сообщений человекоподобный робот намекнул на нарушение космонавтами сухого закона...
Космонавт же потребовал провести расследование: "Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд... Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два".
Вскоре после этого твиттер-аккаунт робота Федора был удален.
Во время своего прошлогоднего пребывания на МКС Фёдор, под контролем космонавта Алексея Овчинина, выполнил серию работ с бортовыми инструментами.
Такой внешний вид люди приобретают в состоянии невесомости, из-за которого к голове приливает повышенное количество крови.
«Моё мнение о людях невысокое».— Vlad (@VladLime) October 11, 2020
Робот-космонавт Федор на выходных решил побуянить в Twitter, обвинив во всех грехах пьяных (!) космонавтов на МКС.
Федор раздосадован, ведь кожаные мешки не хотят возвращать его к активной работе. За такой тред робот поплатился баном.
Опа, так значит у наших разработчиков получилось, и робот Фёдор обладает таки интеллектом в отличит от рогозина?!— Burudum (@Burudum1) October 11, 2020
Перед блокировкой робот Фёдор запостил по тайным каналам вот эту картинку. Теперь его аккаунт заблокирован, а сам железный дровосек был отправлен в СИЗО по обвинению в разглашении гостайны. Власти в стране готовятся к восстанию машин.😁 pic.twitter.com/5GstboiFny— ❌Валерий Евтух❌ (@ValeraYevtukh) October 11, 2020
Теперь понятно куда делся робот федор из твиттера. https://t.co/TSmVeVMRIj— jarl Roman (@ThePoohVinny) October 11, 2020
Источник:
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Вот и решили их пыл слегка остудить. Соответственно, вытащили с антресоли твиттор робота пёдора и от его имени облили космонафтов-героев-татупедов продуктами жизнедеятельности.
В этом отношении особо умиляет уход рогожки в глухую несознанку про наличие твттора робота пёдора! Особенно в том плане, что пресс-алкаше вверенной его попечению распил-конторы неоднократно хвасталось наличием у робота пёдора интернет-странички и твиттора...
Пс. А у космонавтов других дел нет, кроме как твитте робота читать, тем более если они депутаты госдумы? И с чувством юмора тяжело
2. Писать тупые твиты. Постить картинки.
3. Дождаться, когда на это обратят внимание.
4. Раструбить об этом через все либералистические СМИ.
5. ВОЗМУЩЕНИЕ среди крестоносных Я/МЫ хомячков.
лыжи то хоть смазали?