Космонавты пожаловались Рогозину и подают в суд на звездного робота Фёдора

Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев пожаловался на эти твиты главе "Роскосмоса", и услышал в ответ от Дмитрия Рогозина: "...это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идет под именем Роскосмоса".

Космонавт же потребовал провести расследование: "Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд... Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два".

Вскоре после этого твиттер-аккаунт робота Федора был удален.