Онколог дал Анастасии Заворотнюк "максимум два месяца"

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Тяжелейшая болезнь «моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которой исполнилось уже 50 лет, длилась годами — с 2019. Некоторые циники даже подозревали пиар. Теперь история близка к завершению — она потеряла речь, онколог даёт ей «максимум два месяца» жизни.
На близких людей Анастасии на фотографиях, читая их откровения, было страшно смотреть, как и слушать откровения о депрессиях, которых их сотрясали. Но легче никогда не бывает, даже после ухода тяжёлого больного. Эта рана с ними теперь навсегда. И психологи вряд ли помогут. Но, может быть, облегчат их состояние.
Удивляюсь злопыхателям. В этой истории — болезни и актрисы, и всей семьи, переживающей трагедию — нет ничего, что могло бы вызвать иные чувства, кроме жалости и сочувствия. Глиобластома — это страшно. Смерть молодой красивой женщины — очень плохо.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях рассказала, что мама потеряла способность говорить. И это означает, что не помогли ни операции за рубежом, ни лечение в России (более успешное, как сообщается), ни экспериментальная терапия в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Такой рак можно замедлить, но не излечить.
Удивляюсь злопыхателям. В этой истории — болезни и актрисы, и всей семьи, переживающей трагедию — нет ничего, что могло бы вызвать иные чувства, кроме жалости и сочувствия. Глиобластома — это страшно. Смерть молодой красивой женщины — очень плохо.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях рассказала, что мама потеряла способность говорить. И это означает, что не помогли ни операции за рубежом, ни лечение в России (более успешное, как сообщается), ни экспериментальная терапия в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Такой рак можно замедлить, но не излечить.
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Онколог Юрий Покровский пояснил, что, развиваясь, опухоль задевает определенные структуры головного мозга. «Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум».
Оценочное суждение. Соболезнования родным и близким очень хорошей актрисы. Её роль «моей прекрасной няни» была и смешной и знаковой — такие женщины встречаются, входят в дома, и уводят мужчин. Сыграла она прекрасно. И всегда останется в памяти красивой женщиной прежде всего. В остальном, у каждого своя судьба. Печально. Но, увы, жизнь конечна.
Оценочное суждение. Соболезнования родным и близким очень хорошей актрисы. Её роль «моей прекрасной няни» была и смешной и знаковой — такие женщины встречаются, входят в дома, и уводят мужчин. Сыграла она прекрасно. И всегда останется в памяти красивой женщиной прежде всего. В остальном, у каждого своя судьба. Печально. Но, увы, жизнь конечна.
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Так что я бы не относился слишком серьезно к подобным прогнозам. Просто люди торопятся попиариться на раскрученной теме. А то вдруг Настя действительно умрет, или наоборот выздоровеет, мы все под богом ходим. И все - пропадет повод для хайпа.
Одной больше, одной меньше. Не велика разница.
Знаком с врачом из онкологического отделения большого больничного комплекса пригорода Антверпена. На работе он занимается предписано рутиной без права на импровизацию, но в свободное от работы время, как хобби, он практикует лечение совершенно иным способом, а именно, с помощью тетрагидроканнабинола и каннабидиола.
Многодетная ..Вот что жаль ! Отцы разные явно ..
Опять пиар начался ? Ну ну ..