Онколог дал Анастасии Заворотнюк "максимум два месяца"

На близких людей Анастасии на фотографиях, читая их откровения, было страшно смотреть, как и слушать откровения о депрессиях, которых их сотрясали. Но легче никогда не бывает, даже после ухода тяжёлого больного. Эта рана с ними теперь навсегда. И психологи вряд ли помогут. Но, может быть, облегчат их состояние.



Удивляюсь злопыхателям. В этой истории — болезни и актрисы, и всей семьи, переживающей трагедию — нет ничего, что могло бы вызвать иные чувства, кроме жалости и сочувствия. Глиобластома — это страшно. Смерть молодой красивой женщины — очень плохо.



Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях рассказала, что мама потеряла способность говорить. И это означает, что не помогли ни операции за рубежом, ни лечение в России (более успешное, как сообщается), ни экспериментальная терапия в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Такой рак можно замедлить, но не излечить.