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Онколог дал Анастасии Заворотнюк "максимум два месяца"

Онколог дал Анастасии Заворотнюк "максимум два месяца" (3 фото)

Автор:
23 января 2022 15:59
Метки: Анастасия Заворотнюк   Глиобластома   Моя прекрасная няня   болезнь   онколог   факты   
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Тяжелейшая болезнь «моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которой исполнилось уже 50 лет, длилась годами — с 2019. Некоторые циники даже подозревали пиар. Теперь история близка к завершению — она потеряла речь, онколог даёт ей «максимум два месяца» жизни.
На близких людей Анастасии на фотографиях, читая их откровения, было страшно смотреть, как и слушать откровения о депрессиях, которых их сотрясали. Но легче никогда не бывает, даже после ухода тяжёлого больного. Эта рана с ними теперь навсегда. И психологи вряд ли помогут. Но, может быть, облегчат их состояние.

Удивляюсь злопыхателям. В этой истории — болезни и актрисы, и всей семьи, переживающей трагедию — нет ничего, что могло бы вызвать иные чувства, кроме жалости и сочувствия. Глиобластома — это страшно. Смерть молодой красивой женщины — очень плохо.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях рассказала, что мама потеряла способность говорить. И это означает, что не помогли ни операции за рубежом, ни лечение в России (более успешное, как сообщается), ни экспериментальная терапия в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Такой рак можно замедлить, но не излечить.
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Онколог Юрий Покровский пояснил, что, развиваясь, опухоль задевает определенные структуры головного мозга. «Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум».

Оценочное суждение. Соболезнования родным и близким очень хорошей актрисы. Её роль «моей прекрасной няни» была и смешной и знаковой — такие женщины встречаются, входят в дома, и уводят мужчин. Сыграла она прекрасно. И всегда останется в памяти красивой женщиной прежде всего. В остальном, у каждого своя судьба. Печально. Но, увы, жизнь конечна.

Источник:

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Метки: Анастасия Заворотнюк   Глиобластома   Моя прекрасная няня   болезнь   онколог   факты   
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Да,жалко. Но это дело её фанатов и родственников. Никто что-то не пишет пост о болезни какой-нито доярки колхоза "Светлый путь" Аграфене Никитиной, хотя от этой доярки пользы в разы поболе.
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0
Maxim 3 минуты назад
Меня всегда улыбает: врачи дали *** месяцев. Какие врачи, кто? Никто и никогда не скажет уверенно, сколько осталось человеку - может внешне здоровый скончаться скоропостижно от инсульта и, наоборот, страдающая развалина жить очень долго. А уж сколько лет "помирает"персонаж, так вообще пОшло рассуждать на эту тему. Такие предречения дают доктора малышевы и мясниковы, над которыми врачи смеются в голос. И да, я - патологоанатом. Расскажите мне историй.
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11k
котегRUS 59 минут назад
Вспыхнула как звезда и подарила свою Красоту этому миру..
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242
zz 2 часа назад
Онколог- подонок, за разглашение таких сведений можно и штраф взыскать огромный и посадить или лишить пожизненно заниматься медицинской практикой. А штраф может быть на сотни миллионов баксов.
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52k
alertol 2 часа назад
Я не вижу в чём сенсация, это страшная болезнь и эффективного лечения от неё на данный момент просто не существует. Если бы обнаружить её в зачаточном состоянии можно было бы её притормозить, но не более.
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6k
hairov 2 часа назад
Как человека, очень жалко, хоть я никогда не был её фанатом.
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16
Евгений 2 часа назад
Как актриса сериала- в тему, попала в роль. Как человек, не знаю, не нам судить. В тех кругах такое поведение, наверное, норма. Как человека и мать, жалко. И хорошо, что семья не хочет шумихи, и не клянчит денег. Надоела грязь.
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662
Stopbandera 3 часа назад
Дай бог здоровья.
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6k
kleyman 3 часа назад
Вообще пох. Даже по фото видно, что мадам свободных взглядов в интиме.
Одной больше, одной меньше. Не велика разница.
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5k
Акуна 3 часа назад
Сильно поражен известием и очень расстроен!
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3k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Просто к сведению:
Знаком с врачом из онкологического отделения большого больничного комплекса пригорода Антверпена. На работе он занимается предписано рутиной без права на импровизацию, но в свободное от работы время, как хобби, он практикует лечение совершенно иным способом, а именно, с помощью тетрагидроканнабинола и каннабидиола.
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945
Mixan 3 часа назад
Не фанат ее ,как актрисы ..Крутила хвостом направо и налево ..
Многодетная ..Вот что жаль ! Отцы разные явно ..
Опять пиар начался ? Ну ну ..
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499
Трям Mixan 2 часа назад
Надеюсь тебе уже говорили, что ты как человек - конченый мудак?
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25
Вадег Трям 22 минуты назад
Да, этот старый задрот ещё тот ушлёпок. К тому же жутко тупой, судя по ошибкам.
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12k
Александр 3 часа назад
Очень жаль
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