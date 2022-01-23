Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго плана

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Мастер эпизода Анатолий Колабулин (Калабулин) сыграл всего в 12 фильмах, однако благодаря нестандартной и запоминающейся внешности, его было невозможно не заметить!
Будущий актёр-любитель родился 22 сентября 1937 года в Подмосковье. О жизни Анатолия Тимофеевича известно не так уж и много. Как-то журналисты разыскали его сына, который рассказал, что отец практически всю свою жизнь проработал старшим инженером по кормовому оборудованию в своём родном посёлке Вороново (ныне Москва).
В кино мужчина попал совершенно случайно. Однажды в 1969 году к нему на улице подошла помощница режиссёра и предложила принять участие в эпизодической роли в новогоднем комедийном фильме-концерте "Новогоднее похищение". Заметя незаурядную внешность, на съёмочной площадке Анатолия Тимофеевича сфотографировали для анкеты актёров массовки.
Он поучаствовал за 2 года он поучаствовал в ещё 4 фильмах, пока в 1971 году его не заметил Леонид Гайдай. Режиссёр дал актёру-любителю роль маленькую роль Василия в фильме "12 стульев".
В кино мужчина попал совершенно случайно. Однажды в 1969 году к нему на улице подошла помощница режиссёра и предложила принять участие в эпизодической роли в новогоднем комедийном фильме-концерте "Новогоднее похищение". Заметя незаурядную внешность, на съёмочной площадке Анатолия Тимофеевича сфотографировали для анкеты актёров массовки.
Он поучаствовал за 2 года он поучаствовал в ещё 4 фильмах, пока в 1971 году его не заметил Леонид Гайдай. Режиссёр дал актёру-любителю роль маленькую роль Василия в фильме "12 стульев".
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А в 1973 году Колабулин исполнил свою самую яркую роль – в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Роль поющего стрельца с шевелящимися ушами запомнилась всем зрителям!
В последний раз у Гайдая актёр сыграл в комедии 1975 года "Не может быть!" (новелла "Свадебное происшествие").
Последняя эпизодическая роль была сыграна в приключенческом фильме 1979 года "Похищение «Савойи»".
Вероятнее всего Колабулин украсил бы своей игрой ещё много фильмов, но мужчина заболел и 14 января 1981 года умер от цирроза печени. Похоронен в родном посёлке.
Вероятнее всего Колабулин украсил бы своей игрой ещё много фильмов, но мужчина заболел и 14 января 1981 года умер от цирроза печени. Похоронен в родном посёлке.
P.S. Странно, но в титрах фильмов его фамилию указывают с ошибкой – Калабулин.
Это титры комедии "Иван Васильевич меняет профессию":
Это титры комедии "Иван Васильевич меняет профессию":
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Метки: знаменитости кино
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