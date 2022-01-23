Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго плана

Будущий актёр-любитель родился 22 сентября 1937 года в Подмосковье. О жизни Анатолия Тимофеевича известно не так уж и много. Как-то журналисты разыскали его сына, который рассказал, что отец практически всю свою жизнь проработал старшим инженером по кормовому оборудованию в своём родном посёлке Вороново (ныне Москва).



В кино мужчина попал совершенно случайно. Однажды в 1969 году к нему на улице подошла помощница режиссёра и предложила принять участие в эпизодической роли в новогоднем комедийном фильме-концерте "Новогоднее похищение". Заметя незаурядную внешность, на съёмочной площадке Анатолия Тимофеевича сфотографировали для анкеты актёров массовки.



Он поучаствовал за 2 года он поучаствовал в ещё 4 фильмах, пока в 1971 году его не заметил Леонид Гайдай. Режиссёр дал актёру-любителю роль маленькую роль Василия в фильме "12 стульев".