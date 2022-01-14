Как выглядят дети известных людей, ушедших от нас слишком рано

Певица ушла из жизни в марте 2019 года и с тех пор воспитанием Веры занимается ее отец, футболист Евгений Алдонин, а также дедушка и бабушка. Вера живет с Евгением и его новой семьей, где ее приняли как родную. В свободное время увлекается танцами и музыкой.