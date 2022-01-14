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Как выглядят дети известных людей, ушедших от нас слишком рано

Как выглядят дети известных людей, ушедших от нас слишком рано (8 фото)

Автор:
14 января 2022 19:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   актеры   дети   знаменитости   кино   люди   потеря   смерть   
1785
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Дети этих знаменитостей рано лишились своих пап или мам. Кто-то из них помнит своих родителей, а кто-то был слишком мал...
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Метки: Музыка   актеры   дети   знаменитости   кино   люди   потеря   смерть   
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5  комментариев
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Frank Borman Час назад
Природа отдыхает на детках талантливых и знаменитых.
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
У Бодрова нормальные, остальные явно по пьяни деланые.
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