Как выглядят дети известных людей, ушедших от нас слишком рано

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Дети этих знаменитостей рано лишились своих пап или мам. Кто-то из них помнит своих родителей, а кто-то был слишком мал...
Потеря близких - это всегда больно. Но детям, для которых родители, это островок безопасности и близости особенно непросто - они буквально теряют почву под ногами.
Матильда Роуз (дочь Хита Леджера)
Пол ушел из жизни в 28 лет и Мишель Уильямс, от которой у него дочь, растит дочку в одиночестве, стараясь уделить ей максимум времени. Матильде уже 16 лет, она спокойно учится в школе и пока не задумывается о будущей карьере.
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Платон (сын Жанны Фриске)
Телеведущий Дмитрий Шепелев, отец ребенка, полностью посвятил себя воспитанию Платона. В апреле мальчику исполнилось восемь лет. Шепелев старается уберечь сына от публичности и глупых вопросов журналистов.
"Первое и главное - мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно "А помнит ли он мамочку".
"Первое и главное - мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно "А помнит ли он мамочку".
Мидоу Рэйн (дочь Пола Уокера)
Девушке трагически погибшего актера уже 22 года. Сейчас она трудится в фонде имени своего отца, который занимается сбором пожертвований для жителей США, которые пострадали во время пандемии коронавируса.
Мидоу довольно-таки востребованная модель и недавно вышла замуж.
Мидоу довольно-таки востребованная модель и недавно вышла замуж.
Вера Алдонина (дочь Юлии Началовой)
Певица ушла из жизни в марте 2019 года и с тех пор воспитанием Веры занимается ее отец, футболист Евгений Алдонин, а также дедушка и бабушка. Вера живет с Евгением и его новой семьей, где ее приняли как родную. В свободное время увлекается танцами и музыкой.
Антоний (сын Децла)
Внезапная смерть отца стала настоящим испытанием для его сына. Мальчик не только потерял папу, но еще и был втянут в судебные разборки из-за наследства. Папа покойного Децла (Кирилл Толмацкий) утверждает, что мама Антония Юлия намеренно настраивает сына против него, из корыстных побуждений.
Юлия покинула квартиру исполнителя и уехала вместе с сыном подальше от журналистов и не выходит на связь с родными Кирилла.
Юлия покинула квартиру исполнителя и уехала вместе с сыном подальше от журналистов и не выходит на связь с родными Кирилла.
Принс Джексон, Пэрис и Принс Бланкет (дети Майкла Джексона)
Король поп-музыки скончался в июне 2009 года. Его старший сын, Принс Майкл Джозеф Джексон I, сейчас активно занимается благотворительностью и ведет свой YouTube-канал вместе с младшим братом Принсом Майклом Бланкетом Джексоном. А дочка исполнителя, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, сначала попробовала себя на модельном поприще, а затем переключилась на актерскую деятельность.
Александр и Ольга (дети Сергея Бодрова-младшего)
Серей погиб когда ему едва исполнилось 30 лет. Его дети, которых растила мама, Светлана Бодрова, долгое время не показывались на публике. Ольга стала актрисой, а Александр - рэп-исполнителем. В июне 2020 года дочь актера вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
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