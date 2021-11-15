«Надень маску, тварь!» Пассажиры напали на антимасочницу в Краснодарском крае

Поездка в трамвае чуть не закончилась травмпунктом. Одна из пассажирок заявила, что не обязана надевать маску. На это водитель ответил: или надеваешь, или я никуда не поеду.

И после этого пассажиры не на шутку возбудились: стали делать девушке замечания, потом перешли на крик. В итоге началась драка, юная мадемуазель с криками: «У меня маленькие дети, надень маску, тварь!» — налетела на девушку и стала бить ее ногами.