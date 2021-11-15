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«Надень маску, тварь!» Пассажиры напали на антимасочницу в Краснодарском крае

«Надень маску, тварь!» Пассажиры напали на антимасочницу в Краснодарском крае (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   драка   маска   пассажир   трамвай   
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Девушка отказалась надеть маску и за это ей прилетело.

Поездка в трамвае чуть не закончилась травмпунктом. Одна из пассажирок заявила, что не обязана надевать маску. На это водитель ответил: или надеваешь, или я никуда не поеду.

И после этого пассажиры не на шутку возбудились: стали делать девушке замечания, потом перешли на крик. В итоге началась драка, юная мадемуазель с криками: «У меня маленькие дети, надень маску, тварь!» — налетела на девушку и стала бить ее ногами.

Вроде обошлось без последствий — не считая синяков, конечно.

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Метки: Девушка   драка   маска   пассажир   трамвай   
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123k
Игорь Час назад
И хоть бы на одной тваре маска была бы нацеплена по правилам.
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21k
pssst Полминуты назад
Так там никто маску не надел.
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−16
gg 3 минуты назад
У вас мозги вообще есть ?!!!
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4k
Александр 6 минут назад
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843
Hallo FreeSpace 6 минут назад
блин , ну вот в чем проблема ее носить ???
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1k
閃光 16 минут назад
Кубаноиды они такие ... Своеобразный "этнос", не семи пядей во лбу.
Зашли молча и молча же поехали. Всё! И маски не нужны. Так ведь нет, нашлась хабальская троица, в три рыла брызгали на весь трамвай (маски работают при правильном расположении и спокойном дыхании).
П-ц.
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373
Mixan 16 минут назад
Дибилы ..Начитались интернета и центральных каналов тв ..Маска не спасает ,хотя носить нужно ,если кашляешь ..
Почему статистику в сравнении не выкладывают ,когда бывала эпидемия гриппа в СССР ? Это ведь то же самое и осложнения были ,но народ переболел и на следующий год тоже самое с уже новым штампом ..Спокойно все было без истерик ..
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9k
12345678910 18 минут назад
Дорогие антимасочниковаксеры держите свое дерьмо внутри себя ,ни кто не обязан дышать выделениями ваших организмов Из за вас петухов полупокерских мы уже во второй раз в каникулы уходим ,вас не п.и.з.д.ит.ь надо вас надо выселять на какой нибудь остров дураков с блекджеком- и шлюхами-антиваксерными что бы вы не успев дать потомство по самоубивались быстрее Потом не нойте ,почему китайцев и евреев вокруг больше чем вас!!!
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298
Knives22 12345678910 6 минут назад
Странно что вы свой словесный понос не закончили фразой "Heil Hitler! "
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2k
Moon24 22 минуты назад
Правильно , пора воспитывать антимасочников . Пусть дохнут и болеют сами . Есть общие правила и нужно их выполнять нравится или не нравится . Кто не хочет - по хлебалу ногой
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375
Pterocactus Moon24 3 минуты назад
Дохнуть будете вы-вакциномасочнобараны. Вон, губер Кузбасса отменил ввод печати сатаны до 15 февраля-начался лыжный сезон. Денежки потекли в карман. Потому, как у вас началась атрофия зачатков мозга от страха. Вам сказал пастух-надеть намордники и бояться-и вы беспрекословно выполняете его требования. И готовьтесь ширяться регулярно, каждые полгода. А потом вам подмешают что-нибудь в эту болтушку-и будете вы вымирать тихо и незаметно, в своих норах.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Скоро чихающих/кашляющих будут избивать и выкидывать из транспорта.
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5k
zulluz Полчаса назад
дикие кубаноиды, что с них взять...
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Не понимаю я таких революционеров. Не хочешь маску надевать, ну так иди протестуй против тех, кто издаёт указы. Простые люди то при чём? Как этот демарш в автобусе изменит ситуацию?
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37k
Александр Полчаса назад
А дедан который тами орет громче всех маску на нос пробовал натянуть? Или на удаленке сидеть а не в общественном транспорте кататься? Или это другое? Из народа сделали идиотов. Если ураидиотам на фишках я уже не удивляюсь, то идиоты на улицах, слава богу это редкость, меня очень сильно пугают...
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37k
Александр 37 минут назад
А что все орущие на бедную женщину без перчаток? Или вирус по воздуху бояться поймать, а вот поручни одни и те же трогают и ничего. Где у этой толпы долб... ой пидо... ой свидетелей барановируса костюмы химзащиты? Они уже укололись пятой привикой? А QRкод точно у всех есть?
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375
Pterocactus Александр Минуту назад
От дебилов не защитишься. Они повсюду. Запуганные и доверчивые дебилы. Если у кого-то возникли вопросы, то я переболел "короной".
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401
Dimon 47 минут назад
Много раз уже сказано: ваше право не прививаться, моё - не заражаться от вас! Раз антиваксеры считают себя самыми умными, то пусть будут последовательными: не покупают поддельных Ковид - паспортов, не ходят по ним в общественные места, не путешествуют, а просто сидят дома/даче/ пещере и все необходимое заказывают по интернету до окончания эпидемии. В чем проблема?
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0
AzBg Dimon Полчаса назад
Никто не в ответе за твоё сдоровье, а тем более здоровые люди. Не хочешь Заразиться не общайся с людьми и особенно близко. Даже девушка может заразит, так что дрочт в сторонке
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 49 минут назад
Все это рвение "сознательных" граждан естественный процесс. Одноклеточные организмы стремятся быть частью какого-то значимого и большого процесса. При этом такой люмпен без мозгов и особых способностей ощущает свою значимость и важность. Он управляет ! Он у руля !!! И вот это для стада - полный кайф !!! И тут уж ничего не сделаешь - их большинство...
ОН никогда не оперирует именем Я – он всегда оперирует именем СТАДО. Как пример *Вон посмотрите ,сколько уже привилось или вон посмотрите сколько людей выкидывает Зиги * В его понимании СТАДО не может ошибаться
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375
Pterocactus Viejo Borracho Dikobraz Полминуты назад
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373
Mixan 59 минут назад
То ли еще будет ..хе хе Прививка в действии ! Скоро охота начнется "Ты еще не привился ? Тогда мы толпой идем к вам "
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12k
net Час назад
Иногда лучше использовать тряпочку чтобы не спорить с долбо..ми. Эта биомасса не соображает ничего, какой смысл им что-то доказывать.
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9k
ScorpionDS Час назад
Мое мнение прививаться нужно, а вот той женщине которая ногами махала нужно еще к психиатру сходить ...
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30k
Растрелли В.В. Час назад
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