«Надень маску, тварь!» Пассажиры напали на антимасочницу в Краснодарском крае

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Девушка отказалась надеть маску и за это ей прилетело.
Поездка в трамвае чуть не закончилась травмпунктом. Одна из пассажирок заявила, что не обязана надевать маску. На это водитель ответил: или надеваешь, или я никуда не поеду.
И после этого пассажиры не на шутку возбудились: стали делать девушке замечания, потом перешли на крик. В итоге началась драка, юная мадемуазель с криками: «У меня маленькие дети, надень маску, тварь!» — налетела на девушку и стала бить ее ногами.
Вроде обошлось без последствий — не считая синяков, конечно.
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Зашли молча и молча же поехали. Всё! И маски не нужны. Так ведь нет, нашлась хабальская троица, в три рыла брызгали на весь трамвай (маски работают при правильном расположении и спокойном дыхании).
П-ц.
Почему статистику в сравнении не выкладывают ,когда бывала эпидемия гриппа в СССР ? Это ведь то же самое и осложнения были ,но народ переболел и на следующий год тоже самое с уже новым штампом ..Спокойно все было без истерик ..
ОН никогда не оперирует именем Я – он всегда оперирует именем СТАДО. Как пример *Вон посмотрите ,сколько уже привилось или вон посмотрите сколько людей выкидывает Зиги * В его понимании СТАДО не может ошибаться