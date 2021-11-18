Особо опасна: женщина подралась с росгвардейцем в торговом центре

Чем закончилась потасовка не известно.



Но в Краснодарском крае действуют антиковидные ограничения. В таких городах как Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и населенных пунктах Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси для посещения торгово-развлекательных центров и комплексов необходим один из следующих документов: справка о вакцинации, QR-код, справка о перенесённом заболевании.





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