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Особо опасна: женщина подралась с росгвардейцем в торговом центре

Особо опасна: женщина подралась с росгвардейцем в торговом центре (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 19:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: qr-код   анапа   антимасочница   драка   краснодарский край   маска   росгвардия   
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18 ноября в Анапе женщина зашла в торговый центр без маски и QR-кода, а на просьбу выйти – стала вести себя неадекватно.
Очередная занимательная история про стражей порядка и антимасочников. А ведь недавно в сети появилось видео из Северска, в котором женщину-антимасочницу усаживают в автомобиль сразу четверо полицейских.

На этот раз инцидент произошёл на курорте Краснодарского края. На видеозаписи видно, что на входе в торговый центр женщина уворачивается от мужчины, который преграждает ей дорогу и бежит в торговый центр. За ней идёт росгвардеец в полном обмундировании. Прохожие говорят даме просто надеть маску, но она не обращает внимания на их слова и решает начать борьбу с правоохранителем.
Чем закончилась потасовка не известно.

Но в Краснодарском крае действуют антиковидные ограничения. В таких городах как Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и населенных пунктах Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси для посещения торгово-развлекательных центров и комплексов необходим один из следующих документов: справка о вакцинации, QR-код, справка о перенесённом заболевании.


Мнения в сети, как всегда, разделились:

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Метки: qr-код   анапа   антимасочница   драка   краснодарский край   маска   росгвардия   
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18k
KOSTELLO Час назад
Я когда в Анапе в ТЦ зашел без маски, девочки спокойно в магазине сказали - Оденьте пожалуйста маску, а то нас наказывают.
Я спокойно одел и спокойно купил все что мне надо.
А эту истеричку лечить нужно а не людям показывать.
Ну не хочешь одевать маску, выйди и все.
Нет БЛДЬ надо сафари устраивать
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−47
1 5 минут назад
Нет такой статьи за не ношение маски . Нет в законодательстве масочного режима . Трижды был в мусарне по этому поводу. Единственное что могли предъявить типа сопротивление полиции . Черти
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654
zenon 24 минуты назад
В общем это уже было в одной стране - евреям и собакам вход запрещён!
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2k
александр Полчаса назад
люди просто выражают протест как могут.
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451
да пох александр 23 минуты назад
А почему люди не выражают этот протест у здания администрации . Почему они ходят продавцов *кошмарят* . Пусть идут бороться с теми кто эти законы принимал .
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
по неопубликованной статистике каждый десятый из 140 млн населения страны имеет серьезные проблемы с психикой . то есть из десяти людей которые нас окружают один псих . так что это просто проявление девиации психики.
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275
Снежный Барс Александр Ломовицкий Полчаса назад
Возможно ты тоже псих, поэтому я перепроверю твои статистические выкладки
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1k
Роман Бумеров 47 минут назад
Бабу не лупят, не заламывают. Просто потихоньку "выдавливают" в сторону выхода. Толкая полицию она вполне обоснованно и заслуженно огребет срок. Мне одно непонятно... на хрена??? Полиция получает зарплату и соблюдает правила(законы, приказы и тд и тп), ей это зачем? Протест? Бредовый. Шиза? Вот скорее.
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1k
Сергей 51 минуту назад
таких тёток надо лупить дубинками, а потом в наручниках,за ноги волочь в воронок для выписки штрафа...
совсем народ распустился
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1k
Алксандр Шевченко 58 минут назад
Я вот не понимаю этой агрессии в сторону полицаев, они на работе им дали приказ не выполнить они его не могут у них такие же семьи как и у нас. Ну не нравится тебе маска, нацепил прошёл вход, а дальше хоть трава не расти, им уже по@ер на тебя, они общественный порядок уберегли проверили на входе. Там преимущественно неособо умные люди, не сумевшие выучиться на достойную профессию, и ничего их себя не представляющие вне системы, потому и держатся .
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383
Mixan Час назад
Разделяй и властвуй,так сейчас идет волна по всему миру !
Заметили мужики такую тенденцию в общении ..
Встречаешься со старым знакомым и обычно вопрос ты укололся ? хе хе
Приучают нас жестко ..Скоро qr коды начнем сверять ,прежде чем пообщаться .. Все сбывается по ходу .! Ведь правда это происходит и по плану мужики ..

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383
Mixan Troll 21 минуту назад
Ну попы ,давно против этого и предсказания знают ...Каждый сам отвечать должен ,чего он хочет Я выбираю иммунитет своего организма и он действует неплохо
А QRкоды это уже строй тупых потребителе ,готовых на все
Время все расставит на свои места ..
Но в этом эксперименте социальном мировом я участвовать не хочу ..!
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209
Шурман Час назад
Осень еще не закончилась ? обычно таки обострения по весне и осени . Честно уже сам боюсь с женщинами общаться , всякая дурь у них в голове , последний предел был когда пришла клиентка я ей вернул айфон она начала крестится и поливать двери святой водой и говорить боженька ты сделал это :))) я говорю не боженька помог а мы , в лигу святых нас тоже лучше не записывать .
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63k
Нанук Паналык Час назад
Судя по тому как быстро кончилось кино,дамочка все же опистюлила мусорков...
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268
В. Л. sedoisever 36 минут назад
Он нормальный лайкокодрочер, чему удивляться?
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33k
Опаньки Час назад
Давно уже пора решать вопрос как в Китае
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316
Knives22 Опаньки 53 минуты назад
А вы из Китая?
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351
阿鋒 Knives22 37 минут назад
Я из Китая. Почти 2 года везде требуют QR код тут. И ничего. Никто не бузит. Порядок! И вскиплю контролем! Кстати, из-за сраных мудаков, которым, на все насрать (маски, вакцины),- второй год домой не могу вернуться.
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555
BHU1004 2 часа назад
Есть женщины в русских торгцентрах,
Их бабами просто зовут...
И маски они не наденут,
Россгвардии .хуй оторвут!
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Скучно. Одно и тоже. Это сколь же дебилов повылезало.
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