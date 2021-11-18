Особо опасна: женщина подралась с росгвардейцем в торговом центре

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18 ноября в Анапе женщина зашла в торговый центр без маски и QR-кода, а на просьбу выйти – стала вести себя неадекватно.
Очередная занимательная история про стражей порядка и антимасочников. А ведь недавно в сети появилось видео из Северска, в котором женщину-антимасочницу усаживают в автомобиль сразу четверо полицейских.
На этот раз инцидент произошёл на курорте Краснодарского края. На видеозаписи видно, что на входе в торговый центр женщина уворачивается от мужчины, который преграждает ей дорогу и бежит в торговый центр. За ней идёт росгвардеец в полном обмундировании. Прохожие говорят даме просто надеть маску, но она не обращает внимания на их слова и решает начать борьбу с правоохранителем.
На этот раз инцидент произошёл на курорте Краснодарского края. На видеозаписи видно, что на входе в торговый центр женщина уворачивается от мужчины, который преграждает ей дорогу и бежит в торговый центр. За ней идёт росгвардеец в полном обмундировании. Прохожие говорят даме просто надеть маску, но она не обращает внимания на их слова и решает начать борьбу с правоохранителем.
Чем закончилась потасовка не известно.
Но в Краснодарском крае действуют антиковидные ограничения. В таких городах как Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и населенных пунктах Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси для посещения торгово-развлекательных центров и комплексов необходим один из следующих документов: справка о вакцинации, QR-код, справка о перенесённом заболевании.
Мнения в сети, как всегда, разделились:
Но в Краснодарском крае действуют антиковидные ограничения. В таких городах как Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск и населенных пунктах Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси для посещения торгово-развлекательных центров и комплексов необходим один из следующих документов: справка о вакцинации, QR-код, справка о перенесённом заболевании.
Мнения в сети, как всегда, разделились:
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Я спокойно одел и спокойно купил все что мне надо.
А эту истеричку лечить нужно а не людям показывать.
Ну не хочешь одевать маску, выйди и все.
Нет БЛДЬ надо сафари устраивать
Уважай их решение
совсем народ распустился
Заметили мужики такую тенденцию в общении ..
Встречаешься со старым знакомым и обычно вопрос ты укололся ? хе хе
Приучают нас жестко ..Скоро qr коды начнем сверять ,прежде чем пообщаться .. Все сбывается по ходу .! Ведь правда это происходит и по плану мужики ..
У меня сосед сделал обе прививки,а мы с ним часто во дворе в тренажёрке пересекаемся . Ему 68 и он ходит грушу попинать. Вопрос вакцинации обсуждали один раз .Он поведал что укололся / я поведал, что не собираюсь. И никакого срача ,нормально общаемся.
А QRкоды это уже строй тупых потребителе ,готовых на все
Время все расставит на свои места ..
Но в этом эксперименте социальном мировом я участвовать не хочу ..!
Их бабами просто зовут...
И маски они не наденут,
Россгвардии .хуй оторвут!
Пусть бы они устраивали публичные акции самосожжения под плакатом : " Не надену маску" .
Или хотя бы акции сожжения масок под плакатом состоящим из огромного QR-кода.