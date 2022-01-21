1. Неподходящий распорядок дня. Да, это действительно достаточно сложно, особенно в начале. Но делать короткую разминку в разные периоды дня, к примеру, перед завтраком, пока кипит чайник, и по возвращении домой совсем не так сложно. Плюс к этому, в ежедневный график можно гармонично вписать посильные нагрузки: пройти пешком одну остановку, подняться на нужный этаж без лифта, сделать перед походом на обед легкую разминку.

2. Отсутствие силы воли, мотивации при одновременном наличии лени. Даже человек с невероятно сильной мотивацией периодически будет понимать, что она вступает в конфликт с краткосрочными сиюминутными желаниями: стремлением отдохнуть, посмотреть фильм, съесть пирожное. Силу воли тоже нельзя назвать постоянной величиной, поскольку на нее воздействует сразу несколько факторов – состояние организма, настроение, поведение окружения. Чтобы компенсировать их нехватку, необходимо целенаправленно и постепенно вырабатывать у себя полезные привычки.

3. Поздний подъем. У многих формируется четкая установка, что для занятий необходимо вставать значительно раньше. Ранний подъем даже для ярко выраженных сов возможен. Но над этим необходимо работать отдельно, предварительно разобравшись с режимом дня и выделив высвободившееся время на тренировки.

4. Скука и отсутствие удовольствия. С первым помогает справиться попытка использования разных видов спорта, пока не будет найден оптимальный. Во втором случае стоит сделать базовую разминку целенаправленной привычкой. Далее она будет выполняться на автомате, принося пользу. Вопрос получения удовольствия подниматься уже не будет как в случае, к примеру, с умыванием или чисткой зубов по утрам.