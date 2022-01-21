Скука, отсутствие свободного времени и силы воли – их нельзя назвать серьезными причинами, в силу которых люди не хотят заниматься спортом. Почему в действительности многие стараются избегать физической активности и не желают тренироваться?
1. Неподходящий распорядок дня. Да, это действительно достаточно сложно, особенно в начале. Но делать короткую разминку в разные периоды дня, к примеру, перед завтраком, пока кипит чайник, и по возвращении домой совсем не так сложно. Плюс к этому, в ежедневный график можно гармонично вписать посильные нагрузки: пройти пешком одну остановку, подняться на нужный этаж без лифта, сделать перед походом на обед легкую разминку.
2. Отсутствие силы воли, мотивации при одновременном наличии лени. Даже человек с невероятно сильной мотивацией периодически будет понимать, что она вступает в конфликт с краткосрочными сиюминутными желаниями: стремлением отдохнуть, посмотреть фильм, съесть пирожное. Силу воли тоже нельзя назвать постоянной величиной, поскольку на нее воздействует сразу несколько факторов – состояние организма, настроение, поведение окружения. Чтобы компенсировать их нехватку, необходимо целенаправленно и постепенно вырабатывать у себя полезные привычки.
3. Поздний подъем. У многих формируется четкая установка, что для занятий необходимо вставать значительно раньше. Ранний подъем даже для ярко выраженных сов возможен. Но над этим необходимо работать отдельно, предварительно разобравшись с режимом дня и выделив высвободившееся время на тренировки.
4. Скука и отсутствие удовольствия. С первым помогает справиться попытка использования разных видов спорта, пока не будет найден оптимальный. Во втором случае стоит сделать базовую разминку целенаправленной привычкой. Далее она будет выполняться на автомате, принося пользу. Вопрос получения удовольствия подниматься уже не будет как в случае, к примеру, с умыванием или чисткой зубов по утрам.
5. Нехватка времени. В таком случае физическая активность не является приоритетным направлением именно сейчас. Здесь не нужно себя корить и ругать, лучше просто остановиться на том, что имеются более приоритетные на настоящий момент времени дела и вопросы.
6. Неудобный график, разъездной характер работы. В таком случае тоже имеются определенные точки стабильности – промежутки времени, обусловленные базовыми человеческими потребностями – гигиенические процедуры, прием пищи и так далее. Их можно использовать в качестве триггеров для формирования новой спортивной привычки
А такие приемы вы использовали, чтобы ввести спорт в свою жизнь?
Источник:
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Как бывший пузан (хоть и не особо раздобревший, мой максимум 97 кг при росте 175) это утверждаю.
Всегда можно найти время на физическую нагрузку, всегда можно исключить из рациона дрянь. Исключений нет. Есть сложности, но и они решаемы ВСЕГДА.
Условно идти на работу и с раотбы пешком. Хоть километр, но пройти. Выходные не на диване, а прогсто погулять 3-4 часа. С этого начать. Жрать не фастфуд в обед, а например любой суп на том же фуд-корте, салат любой. Уже каллорий в разы меньше. Съесть любое блюдо в основе которого рис. Не жрать за 3-4 часа до сна и тем более ночью.
Все это легко осуществимо, если есть желание, если его нет, то все потуги напрасны.
Исключение только одно может быть: официальный запрет врача. Не сам решили, что нельзя, а именно врача.
Вопрос в том, что есть вкусняшки можно и даже нужно раз в неделю, ну два. Не обжираться, а просто порадовать себя. А не лупить джанкфуд на постоянку.
Ну и плюс ко всему можно же вкусно приготовить и без кучи жира. Тот же плов, сделанный правильно на курдюке и с правильной частью баранины, в правильной пропорции ингридиентов, будет вполне себе не вредящим фигуре.