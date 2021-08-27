Известно, что Китай выигрывает Олимпиады, демонстрируя впечатляющие результаты и занимая первые места по числу медалей в общекомандном зачете.
В чем же кроется секрет успеха, если учесть, что еще в начале этого века китайские спортсмены серьезно отставали по самым разным направлениям. Настоящим прорывом стала домашняя Олимпиада-2008. Блестящие успехи китайцы продемонстрировали в Лондоне и Рио. Чем же обусловлены такие поразительные достижения кроме особенностей менталитета местного населения?
Причины, объясняющие успешность китайцев в спорте
1. Впечатляющий человеческий ресурс. Естественно, проблем с подбором спортсменов с отличным потенциалом в стране с более чем миллиардным населением нет. В случае с олимпийским отбором это играет важную роль.
2. Впечатляющая спортивная инфраструктура. Безусловно, успехов в спорте добиться невозможно без регулярных тренировок. И спортивные базы в этой стране по праву считаются одними из лучших в мире. Одним из факторов успеха являются регулярные упорные тренировки. В спортивных интернатах будущие чемпионы занимаются чуть ли не с утра до вечера.
3. Работоспособность. Специфический менталитет, проявляемый высоким уровнем самоконтроля и организованностью, характерен для китайцев. Они очень хорошо умеют слушаться вышестоящих, в данном случае тренеров. И если европейские спортсмены могут отказаться выполнять определенный элемент, сославшись на боль, отсутствие готовности, просто нежелание, то азиат так никогда не поступит.
4. Ориентирование на результат. Установка спортсмена – это победа и только победа. И китайцы всеми силами к этому стремятся.
5. Умение использовать чужой положительный и отрицательный опыт. Тот факт, что в Китае не особенно любят посторонних, очевиден. И хотя на тренерские должности редко берут иностранцев, полезные разработки других стран китайцы активно используют. Они перенимают как положительный, так и отрицательный (на всякий случай) опыт. И успехи китайских команд и спортсменов на Олимпийских играх демонстрируют, что это абсолютно правильное решение.
И, конечно, немаловажно, что вне зависимости от результата олимпийцы в Китае возводятся в ранг героев. Соблюдение правил, установок и дисциплины у китайцев не просто в крови, а заложено на генетическом уровне. Способствуют успехам и такие факторы как активное развитие спортивных школ в стране, в том числе при монастырях, и уникальная медицина, включающая элементы психотренинга. Его задача заключается в повышение силы и выносливости.
А как вы считаете, какие еще факторы обуславливают блестящие успехи китайцев в спорте и делают их одними из лидеров Олимпийского движения?
Источник:
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Плюс к тому что после армии или больших спортивных достижений возможность устроится на госслужбу, а это гарантированная пенсия в старости.
ВУАЛЛЯ!
На перекрестки просить подаяние?!!!
- А сейчас на арене нашего цирка - летающие крокодилы.
Выходят на задних лапах 5 крокодилов в смокингах, бабочках идут по кругу по арене , начинают махать лапами и взлетают. Летают по всему цирку, и вот один крокодил зависает в воздухе над женщиной возле арены, та в изумлении вскрикивает и говорит:" Ой летающий крокодил !", а крокодил смотрит на неё и отвечает: " О-о мадам, это что. Если бы вы знали как нас тут пистят! ". После этого конферансье объявляет другой номер :
- Кувыркающаяся лошадь .
Выходит на арену лошадь и что-то у неё не получается, дрессировщик начинает бить её , у неё все равно ничего не выходит , выбегают ещё 5 помощников и начинают её бить битами, ломами и т.п. и тут та женщина начинает кричать , возмущаться , а лошадь ей говорит :
" Э-э-х мадам , видели бы вы как тут крокодилов пистят.... "