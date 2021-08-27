В чем же кроется секрет успеха, если учесть, что еще в начале этого века китайские спортсмены серьезно отставали по самым разным направлениям. Настоящим прорывом стала домашняя Олимпиада-2008. Блестящие успехи китайцы продемонстрировали в Лондоне и Рио. Чем же обусловлены такие поразительные достижения кроме особенностей менталитета местного населения?

Причины, объясняющие успешность китайцев в спорте

1. Впечатляющий человеческий ресурс. Естественно, проблем с подбором спортсменов с отличным потенциалом в стране с более чем миллиардным населением нет. В случае с олимпийским отбором это играет важную роль.

2. Впечатляющая спортивная инфраструктура. Безусловно, успехов в спорте добиться невозможно без регулярных тренировок. И спортивные базы в этой стране по праву считаются одними из лучших в мире. Одним из факторов успеха являются регулярные упорные тренировки. В спортивных интернатах будущие чемпионы занимаются чуть ли не с утра до вечера.

3. Работоспособность. Специфический менталитет, проявляемый высоким уровнем самоконтроля и организованностью, характерен для китайцев. Они очень хорошо умеют слушаться вышестоящих, в данном случае тренеров. И если европейские спортсмены могут отказаться выполнять определенный элемент, сославшись на боль, отсутствие готовности, просто нежелание, то азиат так никогда не поступит.

4. Ориентирование на результат. Установка спортсмена – это победа и только победа. И китайцы всеми силами к этому стремятся.

5. Умение использовать чужой положительный и отрицательный опыт. Тот факт, что в Китае не особенно любят посторонних, очевиден. И хотя на тренерские должности редко берут иностранцев, полезные разработки других стран китайцы активно используют. Они перенимают как положительный, так и отрицательный (на всякий случай) опыт. И успехи китайских команд и спортсменов на Олимпийских играх демонстрируют, что это абсолютно правильное решение.