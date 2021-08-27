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Китайский феномен в спорте: почему спортсмены Поднебесной демонстрируют завидные результаты на Олимпиадах?

Китайский феномен в спорте: почему спортсмены Поднебесной демонстрируют завидные результаты на Олимпиадах? (2 фото)

Автор:
27 августа 2021 11:57
Сообщество : Спорт
Метки: Китай   Победа   олимпиада   потенциал   почемучка   причина   спорт   фактор   
738
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Известно, что Китай выигрывает Олимпиады, демонстрируя впечатляющие результаты и занимая первые места по числу медалей в общекомандном зачете.

В чем же кроется секрет успеха, если учесть, что еще в начале этого века китайские спортсмены серьезно отставали по самым разным направлениям. Настоящим прорывом стала домашняя Олимпиада-2008. Блестящие успехи китайцы продемонстрировали в Лондоне и Рио. Чем же обусловлены такие поразительные достижения кроме особенностей менталитета местного населения?

Причины, объясняющие успешность китайцев в спорте

1.     Впечатляющий человеческий ресурс. Естественно, проблем с подбором спортсменов с отличным потенциалом в стране с более чем миллиардным населением нет. В случае с олимпийским отбором это играет важную роль.

2.     Впечатляющая спортивная инфраструктура. Безусловно, успехов в спорте добиться невозможно без регулярных тренировок. И спортивные базы в этой стране по праву считаются одними из лучших в мире. Одним из факторов успеха являются регулярные упорные тренировки. В спортивных интернатах будущие чемпионы занимаются чуть ли не с утра до вечера.

3.     Работоспособность. Специфический менталитет, проявляемый высоким уровнем самоконтроля и организованностью, характерен для китайцев. Они очень хорошо умеют слушаться вышестоящих, в данном случае тренеров. И если европейские спортсмены могут отказаться выполнять определенный элемент, сославшись на боль, отсутствие готовности, просто нежелание, то азиат так никогда не поступит.

4.     Ориентирование на результат. Установка спортсмена – это победа и только победа. И китайцы всеми силами к этому стремятся.

5.     Умение использовать чужой положительный и отрицательный опыт. Тот факт, что в Китае не особенно любят посторонних, очевиден. И хотя на тренерские должности редко берут иностранцев, полезные разработки других стран китайцы активно используют. Они перенимают как положительный, так и отрицательный (на всякий случай) опыт. И успехи китайских команд и спортсменов на Олимпийских играх демонстрируют, что это абсолютно правильное решение.


И, конечно, немаловажно, что вне зависимости от результата олимпийцы в Китае возводятся в ранг героев. Соблюдение правил, установок и дисциплины у китайцев не просто в крови, а заложено на генетическом уровне. Способствуют успехам и такие факторы как активное развитие спортивных школ в стране, в том числе при монастырях, и уникальная медицина, включающая элементы психотренинга. Его задача заключается в повышение силы и выносливости.

А как вы считаете, какие еще факторы обуславливают блестящие успехи китайцев в спорте и делают их одними из лидеров Олимпийского движения?

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Метки: Китай   Победа   олимпиада   потенциал   почемучка   причина   спорт   фактор   
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solosolovov 2 часа назад
Если страной управляет лидер то и страна становится лидером во всем. А если страной управляют посаженные рукой водители то и получается Россия.
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600
Autumn2015 3 минуты назад
Китайцы последние десятилетия стали хорошо питаться , начали расти и оказывается среди них немало высоких. А высокий рост обычно плюс в спорте.
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2k
OLDer 19 минут назад
У них и с армией так же, берут самых лучших.
Плюс к тому что после армии или больших спортивных достижений возможность устроится на госслужбу, а это гарантированная пенсия в старости.
ВУАЛЛЯ!
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620
Андрей Ы. Полчаса назад
У китайцев хорошая фармакология.
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830
Злодей 45 минут назад
Сколько детей с поломанными конечностями и судьбами. Выжимают по полной. Вообще бы запретить этот профессиональный спорт.
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17k
Марина 2 часа назад
Идёт представление в цирке , выходит конферансье и объявляет:
- А сейчас на арене нашего цирка - летающие крокодилы.
Выходят на задних лапах 5 крокодилов в смокингах, бабочках идут по кругу по арене , начинают махать лапами и взлетают. Летают по всему цирку, и вот один крокодил зависает в воздухе над женщиной возле арены, та в изумлении вскрикивает и говорит:" Ой летающий крокодил !", а крокодил смотрит на неё и отвечает: " О-о мадам, это что. Если бы вы знали как нас тут пистят! ". После этого конферансье объявляет другой номер :
- Кувыркающаяся лошадь .
Выходит на арену лошадь и что-то у неё не получается, дрессировщик начинает бить её , у неё все равно ничего не выходит , выбегают ещё 5 помощников и начинают её бить битами, ломами и т.п. и тут та женщина начинает кричать , возмущаться , а лошадь ей говорит :
" Э-э-х мадам , видели бы вы как тут крокодилов пистят.... "
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