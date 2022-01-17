Казалось бы, что польза тренировок очевидна: они повышают выносливость, укрепляют тело, улучшают здоровье. И не все задумываются над тем, почему вредно заниматься спортом, если не соблюдать при этом определенных правил.
Стремление к красивому телу и отличному самочувствию порой приобретает даже несколько извращенные формы: люди часами не вылезают из спортзалов, стремясь достичь совершенства. Что приводит к микротравмам, растяжениям, боли. А боль в мышцах может надолго вывести из строя и свести к нулю все усилия по достижению определенных результатов.
Только последовательное чередование активных и умеренных нагрузок сохранит здоровье, поскольку за короткий срок достичь пропагандируемого современной фитнес-индустрией тела просто не получится.
Плюс к этому, постоянное напряжение может привести к повышению уровня кортизола, что выступает нормальной ответной реакцией организма на стресс. И если между подходами проходит недостаточно времени, то гормон так и остается повышенным, что чревато нарушением сна и другими проблемами. Если не делать перерывы между тренировками, то организм не успеет восполнить дефицит гликогена, что отрицательно скажется на восстановлении и спровоцирует боль в мышцах и ощущение слабости.
Важно осознавать, что если какой-либо вид тренировок вызывает боль, то конкретно этот комплекс не подходит. Боль – это лакмусовая бумажка, сигнал, который нельзя игнорировать. При перегрузке мышц в них происходит анаэробный гликолиз – процесс расщепления глюкозы с использованием кислорода, с которым мышца больше не в состоянии справиться. В результате расщепление происходит без кислорода с образованием молочной кислоты. Она провоцирует тяжесть, судороги, дискомфортные ощущения.
В случае с усиленными нагрузками есть опасность травмирования костей и суставов. Если нагрузка ударная, как в случае с прыжком или выпадом с прыжком, то высок риск получения травмы.
В случае с таким, казалось бы, безобидным бегом основную нагрузку принимает на себя голеностоп и стопа. Но у любителей бега, предварительно не ознакомившихся с теорией, часто травмируются колени. Если покрытия в залах и стадионах пружинят и частично снижают нагрузку на тело, то в случае с асфальтом индекс удара будет значительно выше. И очень важно выбирать правильные кроссовки для бега, которые гасят удар.
Перед началом занятий важно осознать, что универсальных программ тренировок, которые подходят всем и каждому, не существует. Их надо составлять с учетом индивидуальных особенностей, уровня подготовки и хронических болезней. Поэтому начинать лучше всего с тренером, который подберет оптимальную нагрузку таким образом, чтобы результат был достигнут предельно быстро, но при этом с минимумом риска для здоровья.
Источник:
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Прогулка быстрым шагом куда полезней бега. Занятие с собственным весом поможет осанке и в борьбе с лишним весом. Что нельзя сказать про лягание железа. А уж борьба и прочие кулачные бои так и вовсе принесут лишь вред под ложной уверенностью в собственной безопасности.