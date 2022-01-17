В случае с усиленными нагрузками есть опасность травмирования костей и суставов. Если нагрузка ударная, как в случае с прыжком или выпадом с прыжком, то высок риск получения травмы.

В случае с таким, казалось бы, безобидным бегом основную нагрузку принимает на себя голеностоп и стопа. Но у любителей бега, предварительно не ознакомившихся с теорией, часто травмируются колени. Если покрытия в залах и стадионах пружинят и частично снижают нагрузку на тело, то в случае с асфальтом индекс удара будет значительно выше. И очень важно выбирать правильные кроссовки для бега, которые гасят удар.

Перед началом занятий важно осознать, что универсальных программ тренировок, которые подходят всем и каждому, не существует. Их надо составлять с учетом индивидуальных особенностей, уровня подготовки и хронических болезней. Поэтому начинать лучше всего с тренером, который подберет оптимальную нагрузку таким образом, чтобы результат был достигнут предельно быстро, но при этом с минимумом риска для здоровья.