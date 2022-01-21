16 знаменитостей, которые пожалели о своей пластической операции

В 2014 году в одном из интервью Кэмерон Диаз рассказала о своем опыте с ботоксом: ей не понравились результаты процедуры, потому что она не узнала свое новое лицо. С тех пор Кэмерон выступает за естественное старение. Она утверждает, что морщины в уголках рта ей очень нравятся, потому что они свидетельствуют о том, что она "улыбалась всю жизнь".