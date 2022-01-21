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16 знаменитостей, которые пожалели о своей пластической операции

16 знаменитостей, которые пожалели о своей пластической операции (16 фото)

Автор:
21 января 2022 13:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ботокс   высказывания звезд   грудные импланты   звезды   знаменитости   косметические процедуры   пластические операции   шоу бизнес   
962
16
Вот целый список знаменитостей, которые отдались на волю пластического хирурга и получили ценный жизненный урок. Он заключается в том, что "несовершенства" не всегда нужно исправлять и не стоит так уж бояться морщин.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ботокс   высказывания звезд   грудные импланты   звезды   знаменитости   косметические процедуры   пластические операции   шоу бизнес   
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481
Трям 53 минуты назад
Зато эти не жалеют )))
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2k
aleks 18 минут назад
Тори Спелинг, если верить сети, это именно она.
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2k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Пластика лица, если только не исправление явного дефекта, это – предательство своей родной индивидуальности (самого себя). "Не сотвори себе кумира" стандартного подражания.
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1k
narim 39 минут назад
На Степаненко смахивает!)))
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1k
Денис Федоров 45 минут назад
Кортни Кокс не хватает...
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9k
Izrin Maria 48 минут назад
Присоединюсь к хору знаменитостей.
Не делала никаких косметически операций.
Смотрюсь в зеркало - и то, что вижу мне не очень нравится...
А внуки говорят, что я - "самая красивая бабушка".
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