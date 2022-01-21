16 знаменитостей, которые пожалели о своей пластической операции

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Вот целый список знаменитостей, которые отдались на волю пластического хирурга и получили ценный жизненный урок. Он заключается в том, что "несовершенства" не всегда нужно исправлять и не стоит так уж бояться морщин.
1. Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу как-то попробовала ботокс. Она говорит, что не выступает огульно против всех косметических процедур, но ботокс точно больше никогда делать не будет. По ее признанию, после процедуры она посмотрела на себя в зеркало и поняла, что "выглядит как сумасшедшая".
2. Кэмерон Диаз
В 2014 году в одном из интервью Кэмерон Диаз рассказала о своем опыте с ботоксом: ей не понравились результаты процедуры, потому что она не узнала свое новое лицо. С тех пор Кэмерон выступает за естественное старение. Она утверждает, что морщины в уголках рта ей очень нравятся, потому что они свидетельствуют о том, что она "улыбалась всю жизнь".
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3. Кайли Дженнер
В юности Кайли Дженнер была недовольна тем, что у нее тонкие губы, поэтому она решила сделать их более полными с помощью инъекций и наполнителей. И хотя ей не хотелось бы возвращаться к полностью натуральным губам, она признает, что в какой-то момент зашла слишком далеко. Это был болезненный опыт, который она не хотела бы повторить в будущем.
4. Дженнифер Грей
Дженнифер Грей сделала пластику носа в 1989 году, через несколько лет после того, как снялась в культовом фильме "Грязные танцы". Но с годами она начала сожалеть об изменении формы носа и винит операцию в том, что та негативно повлияла на ее карьеру: исчезла "изюминка", делавшая актрису непохожей на остальных, и ее перестали приглашать на съемки.
5. Джессика Симпсон
Джессика Симпсон пробовала делать инъекции в губы, но в интервью журналу Glamour в 2006 году сказала, что почувствовала облегчение, когда эффект "пухлых губ" исчез. Ей не понравилось, как выглядели ее губы, и она не хочет повторять процедуру в будущем.
6. Тори Спеллинг
Тори Спеллинг в 20-летнем возрасте вставила себе грудные импланты. Позже это негативно сказалось на ее способности кормить детей грудью (а у нее пять детей и она хотела дать им все, что только может дать мать), поэтому она сожалеет об операции.
7. Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис, как и многие другие актрисы, в прошлом экспериментировала с косметическими процедурами. Но она призналась, что ни одна из них не сработала так, как она надеялась. Вот почему с тех пор актриса выступает за естественное старение.
8. Мелани Гриффит
Мелани Гриффит призналась, что не осознавала, что переборщила со своими пластическими операциями, пока люди не начали указывать ей на это. Обиженная этими комментариями, Мелани обратилась к другому врачу, который помог ей сгладить слишком мощный эффект некоторых процедур, сделанных ею ранее.
9. Ким Кардашьян
Ким Кардашьян изменила линию роста волос с помощью электроэпиляции. Она использовала лазер, чтобы избавиться от маленьких волосков на лбу, но годы спустя результат ей перестал нравиться. Она даже сказала, что скучает по своему прежнему виду, потому что эти волоски "делали ее моложе".
10. Микки Рурк
Микки Рурк — еще один человек в списке знаменитостей, которые сожалеют о своих пластических операциях. Он считает, что обратился за процедурой "не к тому парню", и ему не нравится то, что получилось в итоге.
11. Линда Евангелиста
Линда Евангелиста очень сожалеет об одутловатом лице, которое она получила в результате косметической процедуры. Она говорит, что больше не чувствует себя прежней, и это ее печалит.
12. Крисси Тейген
Крисси Тейген удалила грудные импланты в 2020 году из-за проблем с кормлением грудью. Она сказала, что основная причина, по которой она их вставила, была связана с ее модельной карьерой.
13. Присцилла Пресли
У Присциллы Пресли была неудачная процедура на лице, о которой она в конце концов пожалела. "Уколы красоты" оказались, по ее мнению, вредными и небезопасными.
14. Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл также в конце концов решила удалить свои грудные импланты. В 2020 году она отменила процедуру из-за некоторых нежелательных побочных эффектов.
15. Шер
Шер рассказала, что из-за увеличения груди она стала выглядеть хуже, чем раньше. Процедура явно не дала того эффекта, на который рассчитывала знаменитая певица.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ботокс высказывания звезд грудные импланты звезды знаменитости косметические процедуры пластические операции шоу бизнес
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Не делала никаких косметически операций.
Смотрюсь в зеркало - и то, что вижу мне не очень нравится...
А внуки говорят, что я - "самая красивая бабушка".