Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась

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Продолжение поста о забавных коллажах, составленных из известных фильмов. Логичное продолжение вот этого поста. Если вы любите хороший фотошоп, то не проходите мимо.
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В посте использовались работы klodmande.
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