Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью

Если вы постоянно откладываете на потом все важные дела... То эта подборка специально для вас! Нет, не нужно всё бросать и работу работать. Лучше уделите ещё пару минут данному посту.

1. Чего благодарить? Денег бы подкинул! 0

2. Ахаха, нужно будет затариться! 0

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3. Давай! 0

4. Суть прокрастинации 0

5. 0

6. Умей вовремя остановиться 0

7. Следующий уровень 0

8. ^_^ 0

9. А потом и XXI век 0

10. Список вроде не так же должен работать 0

11. Про... 0

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13. Жизненно 0

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