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Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью

Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью (16 фото)

Автор:
17 января 2022 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   отдых   подборка   прикол   прокрастинация   
8466
16
Если вы постоянно откладываете на потом все важные дела... То эта подборка специально для вас! Нет, не нужно всё бросать и работу работать. Лучше уделите ещё пару минут данному посту.
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Метки: Юмор   интересное   отдых   подборка   прикол   прокрастинация   
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1k
Connor_John 3 часа назад
Потом поставлю лайк
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3k
VPJ 2 часа назад
А, чё....классно...не то-что "необразованные" монгнерштик-токи" - Отвали.. .я прокрастинирую.
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5k
Maxo 2 часа назад
Так вот как называется моя профессия
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6k
Nikolay 2 часа назад
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297
КАКАнгел 3 часа назад
всё про меня )))))
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748
tuka 3 часа назад
Да твою ж сапогом в ухо...
"Прокрастинация склонность откладывать дела, приводящая к психологическим проблемам"
Я так понял нынче здоровых уже не осталось, у всех обязательно найдутся какие-нибудь отклонения, для которых разработаны правильные, а главное дорогие таблетки)
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367
Vitaleg 3 часа назад
ещё приходится тратить драгоценное рабочее время на чтение дурацких авторских подписей
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42k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
А у меня одно другому не мешает))
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