Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью

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Если вы постоянно откладываете на потом все важные дела... То эта подборка специально для вас! Нет, не нужно всё бросать и работу работать. Лучше уделите ещё пару минут данному посту.
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Метки: Юмор интересное отдых подборка прикол прокрастинация
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"Прокрастинация склонность откладывать дела, приводящая к психологическим проблемам"
Я так понял нынче здоровых уже не осталось, у всех обязательно найдутся какие-нибудь отклонения, для которых разработаны правильные, а главное дорогие таблетки)