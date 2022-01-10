По-настоящему непростой выбор

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Героев данной подборки объединяет одно – невероятно сложный выбор! Пост создан для поднятия настроения. Узнали себя в одной из ситуаций?
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Всегда так делайте, когда не можете выбрать своё парковочное место (на самом деле не делайте)
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