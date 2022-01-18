Примерно такой эффект можно получить, когда смотришь фильмы, но перескакиваешь с канала на канал

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Мастера фотошопа на славу потрудились, объединив старую добрую классику со... старой доброй классикой. Подборка убойных ситуаций из известных фильмов.
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Большая часть мемов умелым образом создана Клодом
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