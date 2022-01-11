Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки

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Если вы считаете себя казаком, но у вас нет хотя бы 50 медалей, то вы не настоящий казак! Если у вас нет лошади, то вы не настоящий казак... Ну вы поняли...
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