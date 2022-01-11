Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки

Если вы считаете себя казаком, но у вас нет хотя бы 50 медалей, то вы не настоящий казак! Если у вас нет лошади, то вы не настоящий казак... Ну вы поняли...

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2. А какой тогда смысл служить в полиции и одеваться казаком? 0 Источник:

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3. Скоро дошутятся 0 Источник:

4. Отличные новости за прошлый год 0 Источник:

5. Таким образом и пересядут на авто 0 Источник:

6. Удачное соседство 0 Источник:

7. Не... 0 Источник:

8. Посмотрим поближе... 0 Источник:

9. Ну теперь всё ясно 0 Источник:

10. ахаха 0 Источник:

11. Высшее казаческое 0 Источник:

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14. И ведь это не шутки... Каждую весну так 0

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