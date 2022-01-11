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Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки

Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки (16 фото)

Автор:
11 января 2022 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Казачество   Юмор   казак   казаки   подборка   прикол   
680
16
Если вы считаете себя казаком, но у вас нет хотя бы 50 медалей, то вы не настоящий казак! Если у вас нет лошади, то вы не настоящий казак... Ну вы поняли...
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Метки: Казачество   Юмор   казак   казаки   подборка   прикол   
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2  комментария
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4k
Том Джоуд 22 минуты назад
Про мушкетеров - в точку! Только у нас эта бредятина осталась (возродилась, вдруг!) И неистово культивируется среди слабых умом.
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8k
Мистер Фикс 5 минут назад
А где знаменитое стихотворение?
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