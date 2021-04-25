FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Юмор 12160 постов • 2631 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу

Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу (16 фото)

Автор:
25 апреля 2021 15:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авито   прикол   работа   резюме   смех   
4134
16
Эти ребята уже продолжительное время сидят без работы, рассылая свои резюме. Удивительно, но им постоянно приходят отказы. В чем же дело? Может быть вы подскажите?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   авито   прикол   работа   резюме   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
doker Полчаса назад
Не знаю, как насчёт деловых качеств, но фото - зачёт.
Прямо шедевр "Из жизни приматов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
Андрей Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Зачем нужен психолог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
zeros68 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
KUZ,MA 17 минут назад
12. Правильнее было бы - водятел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
533
uid-5j7c27kq Полчаса назад
Собеседник из СССР, за 200р пол часа. На самом деле, очень хорошее и выгодное предложение, есть психологи что поговорят с тобой за 3000 в час и разговор будет точно таким же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пойдём-ка, покурим-ка... Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 43 минуты назад
Мне теперь психолог нужен или 3л водки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Лучшие резюме с Авито, или почему некоторые люди никак не могут найти работу Лучшие резюме с Авито, или почему некоторые люди никак не могут найти работу Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же Стиль 90-х снова в тренде? Мода циклична, но не до такого же
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1105800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
9
298
Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
2
22
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
﻿
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#люди#природа#животные#факты#прикольные#красиво#подборка
#фото#картинки#прикол#приколы#в мире#сатира#фотографии#Reddit#пейзажи#кот
#интересно#Россия#девушки#Фотографии.#смех#смешно#эстетика#комментарии#вертикальное видео#страна

На что жалуетесь?

Вернуться