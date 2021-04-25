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Эти ребята уже продолжительное время сидят без работы, рассылая свои резюме. Удивительно, но им постоянно приходят отказы. В чем же дело? Может быть вы подскажите?
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