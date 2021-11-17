Смерть, недоступная глазу: как человек заставил бактерии служить себе на пользу

На самом деле, любой живой организм можно считать биологическим оружием: он выживает, и, если не считать человека, не обладает какими-то моральными кодексами, и в случае опасности может убить. Вполне себе массово.

Что же до человека – пользоваться биологическим, или же бактериологическим оружием, наш вид начал пользоваться относительно недавно. Но с уверенностью мы можем сказать, что это было первым видом оружия массового уничтожения.

Истоки

Впервые, согласно историческим сведениям, живые организмы стали орудием человека еще за III века до нашей эры – тогда при осаде крепостей и укрепленных поселений полководец Ганнибал из Карфагена клали в глиняные горшки ядовитых змей и беребрасывали их на сторону противников. Тогда еще не было принято использовать биологическое оружие в нашем понимании, а начнут использовать его спустя более чем через 15 столетий. И оно уже будет очень похоже на то, что мы привыкли называть «оружием массового уничтожения».