Смерть, недоступная глазу: как человек заставил бактерии служить себе на пользу

С самого начала времен люди воевали. И для того, чтобы побеждать, нужны были не только хорошие воины, но и оружие. Вспоминаем историю появления и применения биологического оружия.
На самом деле, любой живой организм можно считать биологическим оружием: он выживает, и, если не считать человека, не обладает какими-то моральными кодексами, и в случае опасности может убить. Вполне себе массово.
Что же до человека – пользоваться биологическим, или же бактериологическим оружием, наш вид начал пользоваться относительно недавно. Но с уверенностью мы можем сказать, что это было первым видом оружия массового уничтожения.
Истоки
Впервые, согласно историческим сведениям, живые организмы стали орудием человека еще за III века до нашей эры – тогда при осаде крепостей и укрепленных поселений полководец Ганнибал из Карфагена клали в глиняные горшки ядовитых змей и беребрасывали их на сторону противников. Тогда еще не было принято использовать биологическое оружие в нашем понимании, а начнут использовать его спустя более чем через 15 столетий. И оно уже будет очень похоже на то, что мы привыкли называть «оружием массового уничтожения».
Вообще, прежде, чем начинать всерьез рассказывать о том, как применяли оружие, стоит определиться с термином. Если мы заглянем в Википедию, то увидим, что там оно определяется как патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных, предназначенные для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов.
Если же заглянуть в Научно-технический энциклопедический словарь, мы увидим, что биологическое оружие – это использование болезнетворных микробов и их токсинов для ведения боевых действий. То есть в любом случае это прежде всего «природное» оружие, которое используется массово человеком против другого человека.
Первое применение
И когда речь идет об истории применения такого оружия, первым примером российский эпидемиолог назовет вам как раз вспышку чумы в Генуэзской крепости Кафа, она же Феодосия. Тогда монгольский хан Джанибек приказал своим воинам забрасывать трупы зараженных чумой в осадную крепость. По мнению хана, это могло сыграть решающую роль.
Правда, стоит оговориться, что тогда было другое понимание о передаче болезней: в средневековье люди верили, что причиной всех зараз служили ядовитые «миазмы», распространяющиеся от разлагающихся тел. О том, что чума на самом деле передается бактериями, невидимыми глазу, они и подумать не могли.
Но вспышка в Кафе действительно была. И виновны в этом вовсе не тела погибших людей, а бубоны и блохи, живущие на крысах. Грызунам было откровенно плевать, что там, над их головами, идет война, они просто жили своей жизнью, и бегали туда-сюда, цепляя с собой блох с заразой.
А бубоны на то и бубоны – это воспаление лимфатических узлов. Эта форма чумы была распространена практически везде, и от трупа заразиться ей просто невозможно. Легочную форму зафиксировали позже, и уже далеко от Крыма.
Истребление ацтеков
Вторым случаем применения бактериологического оружия, пожалуй, можно считать высадку Эрнана Кортеса в Мексике. На континенте тогда правила империя ацтеков, к тому времени и так уже находившаяся в упадке.
В принципе, во время этой экспедиции все было очень печально для самих ацтеков. Мало того, что приехали непонятные белые люди, так еще и завезли непонятную болезнь. Индейцы были не в курсе, что брать из рук европейцев вещи нельзя – на них могут быть бактерии. В итоге население было изрядно выкошено оспой.
Невидимая угроза
Достоверно известна и другая печальная история, правда, уже ближе к нам по времени. Во время Первой мировой войны союзники, французы и немцы применяли методику заражения животных сибирской язвой.
Целые табуны лошадей и коров подвергались инфицированию, а после гнались в сторону противника. Очень жестоко и по отношению к людям, и по отношению к животным.
Именно после кровавых событий Первой мировой войны и невозможность контролировать этот вид оружия приняли Женевский Протокол о запрете использования оружия массового поражения.
Протокол ратифицировали почти все страны. СССР – в 1928 году с двумя оговорками, одна из которых гласила, что у него есть обязательства только по отношению к странам-участницам, а вторая о том, что протокол перестанет иметь силу, если против Советского Союза будет применено все то, что прописано в Женевской Конвенции страной-участницей без оглядки на договор.
Не ратифицировали договор лишь США и Япония. И позже становится ясно, почему вторая этого не сделала.
Преступления японцев
Во время оккупации Маньчжурии и всего Китая японские войска на этих территориях создали целые лагеря смерти. Печально известен отряд 731 под руководством майора медслужбы Японии Сиро Исии.
Человек этот был очень образованным и импонировал императору, самому по образованию биологу. В конце 20-х и начале 30-х годов он съездил в США, и понял, что Японии, не будучи богатой на природные ресурсы, развивать надо что-то другое.
Поэтому в 1932 году он основывает лабораторию профилактики эпидемических болезней в японской армии. Как раз для защиты от того, что позднее он будет разрабатывать.
Уже в 1936 году всего в восьми километрах от станции Пинфань (нынешний Юндэн, расположен ближе к Монголии) будет расположен тот самый лагерь отряда 731. Официально они занимались обеззараживанием воды.
Но на самом деле, если сказать мягко, они занимались изучением последствий воздействия различных неблагоприятных факторов на организм человека. Их подопытными стали пленные китайцы, корейцы и даже советские граждане. И никто не спрашивал, хочешь ли ты принимать участие в исследованиях или нет.
Дело в том, что глава данной службы был уверен, что одни и те же факторы и условия представителями разных видов могут переносить совершенно по-разному. Например, все млекопитающие нормально переносят пенициллин. Все, кроме морских свинок, которые гибнут от него.
Поэтому начались ужасные эксперименты над людьми, содержавшимися в тюрьме корпуса Ро. Как правило, это были люди, не желавшие мириться с японской оккупацией. Подопытных называли «бревнами». Видимо, чтобы тем, кто проводил эксперименты, спалось по ночам крепче. Отношение к «бревнам» было соответствующим: имена никто не записывал, на них тестировали возбудителей холеры, газовой гангрены, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифа и другие заболевания.
Страшно даже представить, какая смерть ждала людей, попавших в руки «ученых». Подопытным легкая смерть была недоступна: для того, чтобы проследить все процессы, их подвергали вивисекции.
Стоит отметить, что излюбленным средством заражения для отряда 731 была чума. Тогда и подтвердилось окончательно, что заразиться от трупа практически невозможно. Подопытные не заболевали страшной болезнью даже тогда, когда их на несколько часов помещали в облако из капель культуры чумных палочек. А у некоторых даже был иммунитет к заразе.
Еще этот отряд тестировал керамические бомбы, которые были начинены блохами-переносчиками чумы. Их сбрасывали в Шанхае, но ни эпидемий, ни даже массовых заражений не последовало. А что происходит с блохами после взрыва бомб, до сих пор загадка.
Эффективного биологического оружия так и не получилось. Те организмы, которые выводили искусственно, быстро погибали и были неустойчивы к агрессивной внешней среде, а чумных блох было и того меньше – на момент начала войны с СССР всего 25 грамм.
Уже в конце войны, в августе 1945 года отряд захватили советские войска. Часть документов удалось уничтожить, как и пленных, но все же состоялся Хабаровский процесс (трибунал). На нем общественность узнала о злодеяниях японских войск, а какие там стояли сцены – словами не передать.
Не было там только виновника торжества: Исии сдался американцам, которые уже в 1946 году отпустили его на свободу за раскрытие тех результатов, которые удалось получить в ходе бесчеловечных опытов (болезнями дело не ограничилось. Были и барокамеры, и обморожения и многое другое. В Китае есть музей на месте событий – там представлены жуткие реконструкции части из них).
Шотландия и остров
Во время войны испытания проводили и в Европе. Так, например, с 1942 года на шотландском острове Грюинард проводились испытания сибирской язвы. Выяснилось, что бактерии могут жить в почве сотни лет, а испытания продолжались аж до 1986 года.
На протяжении всех этих лет там заражали овец спорами сибирской язвы. Контролировать эту историю не получилось, и остров выжгли напалмом.
При этом в 1990 году правительство заявило, что остров абсолютно безопасен для посещения. И действительно, ни одного официально зарегистрированного случая заражения опасной болезнью все еще не было. Запрета на посещение сейчас нет.
Свердловск
Уже значительно позже войны, в 1972 году, в Лондоне, Москве и Вашингтоне была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Это была правовая база, как бы дополняющая Женевский протокол, и конвенция стала первым международным документом, которая запрещала производство целого класса вооружений.
Но это все равно не помешало создавать оружие снова. Хранение и транспортировка также, как и создание, были запрещены, но все равно, весной 1979 года неподалеку от Свердловска зафиксировали несколько случаев заболевания сибирской язвой. По разным версиям, от заразы скончались от 64 до 100 человек и погибло еще больше скота.
Поначалу врачи ставили пневмонию из-за того, что в принципе, симптоматика похожа. Из-за ошибочных диагнозов эпидемия затянулась на несколько месяцев, и последний больной скончался лишь в июне.
Тогда правительство уверяло, что причиной стало распространение мяса зараженных животных. Но причины могут быть совсем другими.
Впервые вспышку зафиксировали недалеко от секретного «Городка-19», где находились учреждения, занимающиеся военной микробиологией. Сотрудники там изучали потенциальное оружие на основе бактерий, и в итоге появились слухи, согласно которым из лабораторий произошла утечка.
И у этого утверждения есть основания. В основном люди болели легочном формой сибирской язвы, не передающейся через мясо скота. А смертность была значительно выше, чем при болезни после заражения традиционными видами язвы – то есть бактерии могли быть улучшены.
Неудивительно, что эти утверждения сразу подхватили американские СМИ. Оспаривать тогда не стали, а позже Ельцин и вовсе подтвердил факт «утечки», даже выплатив компенсации пострадавшим.
При этом есть версия и о том, что в эпидемии виновны США. Почему? А все очень просто. СМИ подняли шум еще до того, как врачи подтвердили диагноз первой жертве болезни. Плюс ко всему, советским ученым не были известны штаммы бактерий, которые встречались в останках погибших людей и животных.
В пользу этой теории говорит и то, что если бы выброс произошел лишь один раз и в одном месте, всех больных выявили бы сразу. Сибирская язва «работает» быстро, споры не могут разлететься далеко. А эпидемия, как мы помним, затянулась. Больных выявляли тут и там, несколько месяцев подряд. Но против этой версии тоже есть аргументы.
Оружие применяли и во время войны между Ираком и Ираном, но там все же было больше куда более страшных событий.
Провалы
Стоит вспомнить и провал запрещенной в России японской секты «Аум Синрике», которые разрабатывали в том числе биологическое оружие. Свой теракт они пытались провести в июле 1993 года в Токио, выпрыснув из баллончика споры из башни охлаждения одного из офисных зданий.
В итоге они добились лишь того, что жители соседнего дома жаловались на мерзкий запах. Никто не заболел, и основатель секты Секо Асахара пообещал, что его последователи не будут больше использовать башню и помоют крышу башни.
Позже они действовали куда решительнее – вспомнить хотя бы атаку зарином в токийском метро спустя два года.
Позже оказалось, что возбудителей сибирской язвы в аэрозоле было совсем немного – всего 10% от всего количества. Более того, это был ослабленный штамм, который применялся для вакцинации.
Таким образом, оружие массового поражения активно начали использовать лишь в прошлом веке, и сразу его запретили. Чаще всего под прицел военных попадала сибирская язва, или, например, чума, но в конечном счете сейчас эти вещи не применяют из-за невозможности контролировать. Хотя некоторые террористы не оставляли попыток вплоть до нашего века – широко известен случай применения террористами писем со спорами сибирской язвы в США в 2001 году, когда умерли несколько американцев.
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-На пользу? Эта вся п"дарасня- псевдоученые достойны того,чтобы их вырезали вместе с семьями и всей ближайшей роднёй.