Самые интересные изобретения Первой мировой

Оно зародилось в окопах от безысходности. В узеньких траншеях надо было как-то и чем-то сражаться, но под рукой не было ничего. Даже о ножах начальники не подумали. У немцев с этим было чуть лучше - традиция иметь с собой один-два ножа для бытовых нужд, у них была давно. Ну а где бытовое приспособление, там и боевое.

А вот у французов с англичанами таких традиций не было. И кто-то из осевших в траншее солдат додумался до "кинжала-перчатки".