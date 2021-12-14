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Самые интересные изобретения Первой мировой

Самые интересные изобретения Первой мировой (7 фото)

Автор:
14 декабря 2021 14:07
Сообщество : RealFishki
Метки: война   изобретения   интересное   история   оружие   первая мировая война   факты   
2822
7
К тому моменту, когда началась эта война, в мире уже было придумано достаточно самого разного оружия. Но некоторые стоят особого внимания.
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Метки: война   изобретения   интересное   история   оружие   первая мировая война   факты   
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11  комментариев
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Читал, что для защиты от ядовитых газов солдаты просто разводили костры перед окопами. В линию сплошняком. Даже если щепки просто тлели, газ со стороны фронта не мог попасть в окопы из-за конвекционных потоков от костров.
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74
eutace Час назад
"Длительный опыт использования показал, что они (вееры - ИО) никак не защищают от газа".
==============
похоже просто изобретательница кому-то отсосала
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1k
Лёха Час назад
"минус" за грамотность. К примеру:
"а на перчатки есть крюки, указывающие, что оружие было прикреплено к руке."
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964
Лимонадный Джо Час назад
Наверное стоит добавить само применение химического оружия как фактор массового уничтожения. Ведь помимо хлора применялся и иприт,и горчичный газ.
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