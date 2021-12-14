Самые интересные изобретения Первой мировой

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К тому моменту, когда началась эта война, в мире уже было придумано достаточно самого разного оружия. Но некоторые стоят особого внимания.
Противогазовые вееры
Это придумал ученый, который сочетал в себе физика, математика, электрика и изобретателя. И был женщиной.
Грета Айртон получила образование в Кембридже и стала первой женщиной, которую приняли в Институт инженеров-электриков (1899 год). Она изобрела эти самые вееры, когда до Британских островов дошли слухи, что немцы массово применяют отравляющие газы - в апреле 1915 году. Айртон писала:
"6 мая 1915 года мне пришла в голову идея, что наши люди могли бы отгонять ядовитые газы и замещать их свежим воздухом, просто создавая воздушные потоки с помощью ручных вееров. К 14 мая я сделала небольшую модель, дающую удивительно хорошие результаты, и написала единственному представителю военного министерства, которого вообще знала, чтобы предложить свое изобретение армии".
Грета Айртон получила образование в Кембридже и стала первой женщиной, которую приняли в Институт инженеров-электриков (1899 год). Она изобрела эти самые вееры, когда до Британских островов дошли слухи, что немцы массово применяют отравляющие газы - в апреле 1915 году. Айртон писала:
"6 мая 1915 года мне пришла в голову идея, что наши люди могли бы отгонять ядовитые газы и замещать их свежим воздухом, просто создавая воздушные потоки с помощью ручных вееров. К 14 мая я сделала небольшую модель, дающую удивительно хорошие результаты, и написала единственному представителю военного министерства, которого вообще знала, чтобы предложить свое изобретение армии".
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Этот веер был листом водонепроницаемого полотна, который поддерживался и укреплялся рамой из тростника и крепился к ручке из гикори.
В использовании были серьезные ограничения: первое - естественный ветер не должен был превышать 10 км/ч, а второе - махать этими веерами должны были люди. Активное махание и правильная скорость ветра должны были привести к тому, что газ будет выдуваться из траншей и лететь в сторону противника.
Военные сие изобретение отвергли, но на них набросились с обвинениями в бюрократизме и им пришлось сдаться.
На Западный фронт было поставлено 104 тысячи вееров. "Бюрократы" из Военного ведомства заключили следующее: "Длительный опыт использования показал, что они (вееры - ИО) никак не защищают от газа".
В использовании были серьезные ограничения: первое - естественный ветер не должен был превышать 10 км/ч, а второе - махать этими веерами должны были люди. Активное махание и правильная скорость ветра должны были привести к тому, что газ будет выдуваться из траншей и лететь в сторону противника.
Военные сие изобретение отвергли, но на них набросились с обвинениями в бюрократизме и им пришлось сдаться.
На Западный фронт было поставлено 104 тысячи вееров. "Бюрократы" из Военного ведомства заключили следующее: "Длительный опыт использования показал, что они (вееры - ИО) никак не защищают от газа".
Кинжал-перчатка
Оно зародилось в окопах от безысходности. В узеньких траншеях надо было как-то и чем-то сражаться, но под рукой не было ничего. Даже о ножах начальники не подумали. У немцев с этим было чуть лучше - традиция иметь с собой один-два ножа для бытовых нужд, у них была давно. Ну а где бытовое приспособление, там и боевое.
А вот у французов с англичанами таких традиций не было. И кто-то из осевших в траншее солдат додумался до "кинжала-перчатки".
А вот у французов с англичанами таких традиций не было. И кто-то из осевших в траншее солдат додумался до "кинжала-перчатки".
Это оружие сделано из грубого клинка и защитной "рукавицы" из легкой листовой стали. Внутри такой перчатки находится перекладина, захватываемая пальцами, а на перчатки есть крюки, указывающие, что оружие было прикреплено к руке.
Наверняка кто-то, кто придумал "кинжал-перчатку", слышал о таком особом индийском мече, как пата, который состоял из длинного двулезвийного колюще-рубящего клинка и стальной перчатки, которая защищала руку солдата. Нет никаких сведений об авторе этого изобретения, но его появление датировано 1917 годом.
Общая длина 460 мм
Длина клинка 118 мм
Вес 711 г.
Наверняка кто-то, кто придумал "кинжал-перчатку", слышал о таком особом индийском мече, как пата, который состоял из длинного двулезвийного колюще-рубящего клинка и стальной перчатки, которая защищала руку солдата. Нет никаких сведений об авторе этого изобретения, но его появление датировано 1917 годом.
Общая длина 460 мм
Длина клинка 118 мм
Вес 711 г.
Флешетты
Они были разработаны в начале становления аэроплана как оружия. Итальянцы придумали, как можно превратить обычный кирпич, который сбрасывается на голову врага с пролетающего мимо аэроплана, в симпатичный предмет. Ну, и чтоб два раза не вставать, еще и улучшить его аэродинамику и боевую эффективность. Вот так и появились небольшие стрелы с острым концом с одной стороны и оперением с другой. Идея была ясна: будучи сброшенным вниз, этот дротик естественным путем стабилизировался в полете острием вниз и пока падал, набирал скорость, которая была достаточна для нанесения смертельных повреждений.
Есть информация, что итальянцы эти дротики разработали еще в 1911-1912 годах, но особого эффекта в них не рассмотрели. Но французы в 1914 году все-таки решились освоить это изобретение и выпустили свою серию флешетт. Потом подтянулись и немцы, и британцы, и русские. Немцы, к слову, быстренько разработали несколько вариантов своих стрел с издевательской надписью: "французская разработка - немецкое производство".
Флешетты сбрасывали с самолетов и дирижаблей из спецкассет, в которых было от 20 до 500 дротиков.
Флешетты сбрасывали с самолетов и дирижаблей из спецкассет, в которых было от 20 до 500 дротиков.
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похоже просто изобретательница кому-то отсосала
"а на перчатки есть крюки, указывающие, что оружие было прикреплено к руке."