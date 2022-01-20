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Юбочка для истребителя: 20 фото загадочных облаков, которые ошибочно называют сверхзвуковыми

Юбочка для истребителя: 20 фото загадочных облаков, которые ошибочно называют сверхзвуковыми (21 фото)

Автор:
20 января 2022 13:28
Сообщество : Военное
Метки: военное   загадка   интересное   истеребители   облака   познавательно   эффект   
1346
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О впечатляющих фотографиях реактивных истребителей в плотном конусе водяного пара часто говорят, что это, мол, самолет преодолевает звуковой барьер. Но это ошибка. Заходи, мы расскажем и покажем почему.

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Паровой конус , шоковый воротник или шоковое яйцо  — это видимое облако конденсата, которое иногда может образовываться вокруг самолета.

Это так называемый эффект Прандтля-Глоерта - физическое явление, возникающее при приближении самолета к скорости звука. С преодолением звукового барьера оно не связано.

Это явление часто встречается при высоких дозвуковых числах Маха, но также может возникать в условиях более низкой скорости, например, при маневрах истребителя с большой перегрузкой. Облако возникает из-за чрезвычайно низкого давления в «зоне расширения» воздушного потока вокруг самолета, обычно в относительно влажных атмосферных условиях. Распространенным заблуждением является то, что этот эффект заключается в том, что самолет «преодолевает звуковой барьер».

Приземные слои воздуха плотнее, чем атмосфера на больших высотах. При полетах на малых высотах возникает повышенные трение и лобовое сопротивление.

Конусы водяного пара связаны со скачками уплотнения (а их несколько), формирующимися вокруг самолета по мере набора им скорости.


Для возникновения эффекта Прандтля-Глоерта необходимы определенные климатические условия - а именно - теплый и влажный воздух.

В момент когда скорость летательного аппарата приближается к скорости звука (около 1234 км/ч на уровне моря), возникает перепад местного давления и температуры в обтекающем его воздухе.

В итоге, воздух теряет способность удерживать влагу, и формируется конденсат в форме конуса.

Видимый конус пара вызван скачком уплотнения, при котором возникает перепад давления и температуры окружающего самолет воздуха

Летчики намеренно маневрируют над морем, где условия для возникновения эффекта Прандтля-Глоерта наиболее оптимальны.

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Метки: военное   загадка   интересное   истеребители   облака   познавательно   эффект   
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6  комментариев
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19k
SolomonA 39 минут назад
"Это явление часто встречается при высоких дозвуковых числах Маха..."
Вообще-то число Маха - соотношение скорости объекта и скорости звука в данной среде. Поэтому "дозвуковое число Маха" не может быть высоким - оно меньше единицы.
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20k
kamanch 9 минут назад
Все знают, это американцы короновирус распыляют
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12k
Majul 44 минуты назад
Сейчас мракобесы набегут, будут орать, что это "химический пневмонит" так распыляют ))
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10k
Kostick Час назад
дык даже на винтовых самолях, когда перед взлетом шаг-газ теребят, бывает с лопастей тоже срываются такие штуки.
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3k
TPECKOED Час назад
Скачок уплотнения - это просто о.х.у.е.н.н.о.
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