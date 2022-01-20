Юбочка для истребителя: 20 фото загадочных облаков, которые ошибочно называют сверхзвуковыми

В момент когда скорость летательного аппарата приближается к скорости звука (около 1234 км/ч на уровне моря), возникает перепад местного давления и температуры в обтекающем его воздухе.

В итоге, воздух теряет способность удерживать влагу, и формируется конденсат в форме конуса.