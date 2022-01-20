Юбочка для истребителя: 20 фото загадочных облаков, которые ошибочно называют сверхзвуковыми

О впечатляющих фотографиях реактивных истребителей в плотном конусе водяного пара часто говорят, что это, мол, самолет преодолевает звуковой барьер. Но это ошибка. Заходи, мы расскажем и покажем почему.
Паровой конус , шоковый воротник или шоковое яйцо — это видимое облако конденсата, которое иногда может образовываться вокруг самолета.
Это так называемый эффект Прандтля-Глоерта - физическое явление, возникающее при приближении самолета к скорости звука. С преодолением звукового барьера оно не связано.
Это явление часто встречается при высоких дозвуковых числах Маха, но также может возникать в условиях более низкой скорости, например, при маневрах истребителя с большой перегрузкой. Облако возникает из-за чрезвычайно низкого давления в «зоне расширения» воздушного потока вокруг самолета, обычно в относительно влажных атмосферных условиях. Распространенным заблуждением является то, что этот эффект заключается в том, что самолет «преодолевает звуковой барьер».
Приземные слои воздуха плотнее, чем атмосфера на больших высотах. При полетах на малых высотах возникает повышенные трение и лобовое сопротивление.
«Голубые ангелы» (англ. Blue Angels) — авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США
Конусы водяного пара связаны со скачками уплотнения (а их несколько), формирующимися вокруг самолета по мере набора им скорости.
Для возникновения эффекта Прандтля-Глоерта необходимы определенные климатические условия - а именно - теплый и влажный воздух.
В момент когда скорость летательного аппарата приближается к скорости звука (около 1234 км/ч на уровне моря), возникает перепад местного давления и температуры в обтекающем его воздухе.
В итоге, воздух теряет способность удерживать влагу, и формируется конденсат в форме конуса.
Видимый конус пара вызван скачком уплотнения, при котором возникает перепад давления и температуры окружающего самолет воздуха
Летчики намеренно маневрируют над морем, где условия для возникновения эффекта Прандтля-Глоерта наиболее оптимальны.
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Вообще-то число Маха - соотношение скорости объекта и скорости звука в данной среде. Поэтому "дозвуковое число Маха" не может быть высоким - оно меньше единицы.