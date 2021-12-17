25 самых удивительных пещер и подземных сооружений в мире

24. Эдинбургские своды были построены в 1788 году для размещения мастеров и рабочих города, что позволяло местным торговцам работать и вести дела. Здесь так же располагалась большая часть преступного мира. На каждом уровне были мастерские, таверны и жилые помещения. Однако у части сводов был серьезный конструктивный недостаток, из-за которого в них стекали сточные воды с городских улиц. Своды также оказались переполненными ирландскими иммигрантами, спасавшимися от картофельного голода, что привело к росту бедности и проституции. Никто не знает, когда своды закрыли, но их снова открыли в 1980-х годах.