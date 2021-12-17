25 самых удивительных пещер и подземных сооружений в мире

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Под нашими ногами скрывается целый мир, а мы чаще всего об этом даже не задумываемся. От мрачных Парижских катакомб до грандиозных станций Московского метро: вот 25 невероятных сооружений, которые прячутся глубоко под землей.
1. В 1992 году житель китайской деревни случайно обнаружил группу искусственных пещер, которые получили название Пещеры Лунъю. Всего в группе 36 пещер. Раньше они были затоплены, но некоторые из них осушили и открыли для посетителей. Пещерам не мене 2000 лет, и до сих пор неизвестно, как древним людям удалось их построить.
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2. Подземная река Пуэрто-Принсеса, самая длинная в мире подземная судоходная река, проходит под островом Палаван на Филиппинах. Более миллиона лет назад река протекала через пещеры.
3. На территории плато Озарк в штате Миссури расположено множество удивительных пещер. Они славятся уникальным явлением, которое прозвали «Ангельский душ» — с потолка пещеры льются потоки воды, и кажется, будто они появляются из ниоткуда.
4. Во время холодной войны президент США Эйзенхауэр обеспокоился тем, как он будет управлять страной во время потенциальной ядерной войны. Так появился бункер Гринбрайер, где должен был расположиться Конгресс США в случае нападения. К счастью, его так и не использовали по назначению, и сейчас он является просто популярной туристической достопримечательностью.
5. В 1901 году Бальдасар Форестьер бежал в США с Сицилии, надеясь укрыться от своего отца. Он приобрел 80 акров земли и начал копать катакомбы, похожие на те, которыми любовался на родине. Только он сделал их не темными и мрачными, а достаточно светлыми, чтобы в них можно было выращивать деревья и растения. Так появились Подземные сады Форестьера.
6. В трансильванском городе Турда в Румынии находятся знаменитые соляные рудники. Впервые раскопанные в 17 веке, они были преобразованы в несколько объектов, включая сыроварню и бункер во время Второй мировой войны. Теперь это подземный парк развлечений. Наряду с аттракционами здесь есть столы для мини-гольфа и пинг-понга.
7. Затерянную на 1000 лет пещеру Тростниковой флейты в Китае обнаружили японские беженцы во время Второй мировой войны. Позднее в пещерах были найдены записи чернилами, датируемые 792 годом нашей эры. Но пещера считается настоящим чудом в основном благодаря разноцветным сталагмитам и сталактитам.
8. Расположенные в Словении Шкоцянские пещеры отличаются невероятной глубиной — около 200 метров, — и являются популярным местом для изучения карстовых явлений. Также здесь располагается один из самых больших подземных залов в мире.
9. Кубер-Педи — подземный город, расположенный прямо в центре Австралии, в тысячах километров от столицы. Он был основан в 1917 году как крупнейшее место по производству опалов и превратился в целую общину, полную квартир для рабочих и их семей, спасающихся от неумолимой палящей жары.
10. Золотой храм Дамбулла находится в центре Шри-Ланки и представляет собой пещерный буддийский храм со 153 буддийскими статуями, а также статуями индуистских богов и королей Шри-Ланки. Многие статуэтки и статуи до сих пор очень хорошо сохранились — и это при том, что они датируются третьим веком до нашей эры.
11. Пещеру Светлячков Вайтомо обнаружили в 1887 году английский геодезист Фред Мейс и местный вождь маори Тане Тинорау. Путешествуя по темным пещерам, они обнаружили, что с потолка свешиваются яркие люминесцентные лампы — оказалось, это были светящиеся личинки. В конце концов исследователи нашли наземный вход в пещеру, которым в наше время пользуются туристы.
12. Комплекс NORAD в горе Шайенн — бункер, в котором располагается командный пункт Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Это совместная организация Соединенных Штатов и Канады по защите своего воздушного пространства в случае ядерной атаки.
13. Под Лондоном находятся катакомбы кладбища Западного Норвуда. Основанные в 1837 году, они включают в себя 95 склепов, а также частные и общие помещения, в которых может поместиться до 3500 гробов. Однако его перестали использовать с 1930-х годов. Некоторые гробы были перемещены, но многие остались на месте.
14. Построенная в 1935 году станция метро «Маяковская» — одна из самых впечатляющих в Московском метрополитене в плане архитектуры. Несмотря на то, что она относится к «сталинской неоклассике», наличие некоторых авангардных деталей придает станции черты стиля «ар-деко».
15. Пещера Посо-Энкантадо, расположенная в Бразилии, славится геологическим чудом, известным как Волшебный колодец. Бассейн с водой в пещере, залитой солнечным светом, — великолепное, сказочное зрелище.
16. Туннели Чи Чи, построенные во время войны во Вьетнаме Вьетконгом, представляют собой обширные соединенные между собой туннели, протянувшиеся на десятки тысяч километров. Вьетконг использовал туннели для ведения партизанской войны, а американские и южновьетнамские войска часто посылали отряды, известные как «туннельные крысы», для исследования туннелей.
17. Гробница Сети I — самая длинная, самая глубокая и самая заполненная гробница в Древнем Египте. Обнаруженная Джованни Баттиста Бельцони в 1817 году, гробница с ее сложными структурами и произведениями искусства явно была визитной карточкой Сети I.
18. Парижские катакомбы — это подземный лабиринт туннелей, полный черепов, уложенных друг на друга. Они находятся там со времен Римской империи, а их протяженность составляет не менее 320 километров. Считается, что в катакомбах похоронено от 6 до 7 миллионов парижан. И, конечно же, не все зоны катакомб открыты для посетителей.
19. Во время Второй мировой войны Черчилль, его правительство и остальные сотрудники неустанно работали над планированием и выработкой стратегии своего пути к победе. Чтобы делать это в безопасных условиях, они создали бункер на все время работы. В настоящее время бункер и военные кабинеты являются музеем, в котором сохранились предметы того времени.
20. Подземный город Деринкую — это древний подземный город на территории современной Турции. В туннелях расположено множество жилищ и домов, которые при необходимости могут вместить до 20 000 человек. Город достигает глубины около 76 метров. Никто не знает, сколько ему лет и какая цивилизация его построила.
21. Найденная в Мексиканском штате Чиуауа, пещера кристаллов определенно достойна внимания. В ее главном помещении находятся одни из самых больших природных кристаллов в мире. К сожалению, из-за горячей магмы под пещерой, там слишком жарко и влажно, чтобы исследовать ее полностью.
22. В это сложно поверить, но глубоко в Гранд-Каньоне находится один из самых глубоких, темных и тихих гостиничных номеров на планете. Номер построен в стенах пещеры, возраст которых превышает 65 миллионов лет. В пещере нулевая влажность и нет живых организмов. Номер при этом полностью оборудован всем необходимым.
23. Дом Берга в Австрии — это пещера, полная туннелей, которые когда-то использовались в качестве укрытий от бомбардировок во время Второй мировой войны. Однако в наше время пещера превратилась в один из самых популярных ночных клубов Европы. Он легко может вместить до 1000 человек.
24. Эдинбургские своды были построены в 1788 году для размещения мастеров и рабочих города, что позволяло местным торговцам работать и вести дела. Здесь так же располагалась большая часть преступного мира. На каждом уровне были мастерские, таверны и жилые помещения. Однако у части сводов был серьезный конструктивный недостаток, из-за которого в них стекали сточные воды с городских улиц. Своды также оказались переполненными ирландскими иммигрантами, спасавшимися от картофельного голода, что привело к росту бедности и проституции. Никто не знает, когда своды закрыли, но их снова открыли в 1980-х годах.
25. В северной части горы Лишань находится гробница первого императора, объединившего Китай, императора Циньшихуана. Строительство началось в 264 г. до н.э.; для работы над подземным городом и гробницей, полной терракотовых статуй воинов, нанимали рабочих со всей страны. Это самая большая гробница в истории Китая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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