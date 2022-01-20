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30 иллюстраций об отношениях и повседневной жизни

30 иллюстраций об отношениях и повседневной жизни (31 фото)

Автор:
20 января 2022 10:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Юваль Робичек   иллюстрация   картинка   люди   отношения   художник   
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Юваль Робичек — иллюстратор из Израиля, обладающий особым талантом описывать то, что происходит в нашей повседневной жизни, делая это без единого слова или какого-либо объяснения.

Его иллюстрации отражают отношения между людьми, братьями и сёстрами, родителями и их детьми, а также отношения человека с самим собой.

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Невзирая на то, что в его комиксах нет слов, они всё ещё в состоянии о многом сказать — если изучить их достаточно внимательно, то вполне можно найти скрытый смысл за, казалось бы, простым изображением.

У аккаунта Юваля в Instagram более 226 тысяч подписчиков, куда он чуть ли не ежедневно старается загружать свои остроумные картинки.

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Метки: Жизнь   Юваль Робичек   иллюстрация   картинка   люди   отношения   художник   
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Vacony Час назад
специфичное...
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onebibis Час назад
Своеобразно. Посмотрел с интересом. Хотя примитивизм не очень нравится.
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