30 иллюстраций об отношениях и повседневной жизни

Юваль Робичек — иллюстратор из Израиля, обладающий особым талантом описывать то, что происходит в нашей повседневной жизни, делая это без единого слова или какого-либо объяснения.
Его иллюстрации отражают отношения между людьми, братьями и сёстрами, родителями и их детьми, а также отношения человека с самим собой.
Невзирая на то, что в его комиксах нет слов, они всё ещё в состоянии о многом сказать — если изучить их достаточно внимательно, то вполне можно найти скрытый смысл за, казалось бы, простым изображением.
У аккаунта Юваля в Instagram более 226 тысяч подписчиков, куда он чуть ли не ежедневно старается загружать свои остроумные картинки.
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