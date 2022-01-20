"Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин

Второй раз "понаехавший" попытался пристать к девушке 1999 года рождения 14 января, но ему снова не повезло. По горячим следам маньяка-неудачника Джамшеда Салохова задержали на Одесской улице.

Это лишь два доказанных эпизода, и следователи предполагают, что подобных инцидентов могло быть больше.

В Сети появилось видео допроса мигранта.