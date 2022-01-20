"Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин

Хорошо, что женщины попались не робкого десятка и активно сопротивлялись попытке "подружиться телами". Впрочем, полиция предполагает, что нападений на москвичек могло быть больше, и сейчас проверяет "маньячелло" на предмет похожих преступлений.
Первую попытку изнасилования 21-летний товарищ из ближнего зарубежья предпринял 8 января текущего года. Он приметил свою жертву у станции метро "Новые Черемушки", а затем последовал за 43-летней женщиной до ее дома на улице Гарибальди. Там он попросил ее показать дорогу, а после попытался затащить за гаражи.Женщина активно сопротивлялась, ей удалось вырваться из рук сладострастного мигранта и убежать.
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Второй раз "понаехавший" попытался пристать к девушке 1999 года рождения 14 января, но ему снова не повезло. По горячим следам маньяка-неудачника Джамшеда Салохова задержали на Одесской улице.
Это лишь два доказанных эпизода, и следователи предполагают, что подобных инцидентов могло быть больше.
В Сети появилось видео допроса мигранта.
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Сейчас подозреваемый проверяется на аналогичные преступления. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
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ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛ ЭТУ СТРАНУ ПЖ!!!!
парень девушку е-б-ёт - хочет познакомиться.
А ваше поколение педерастов накрашеных даже молоток в руки брезгуют взять. Вот тебе дай в руки молоток, так ты его в свою жопу засунешь.
Скоро чурки таких как ты раком поставят и хана стране.
Песни
Хатуба - Аванес
ML > Исполнители >
Выходила луна из армянских небес
выходил на балкон наш дурной Аванес
Выходил на балкон и в конюшню смотрел,
А в конюшне ишак толстой попой вертел
Аванес не стерпел растигнул свой кушак
И как коршун с небес налетел на ишак.
А ишак не дурак толсту попу убрал
А дурной Аванес [мат] в землю залез
Долго бились они на крутом берегу
И пока Аванес не всадил ишаку
Через месяц ишак бибизьянку родил
А дурной Аванес алименты платил
Алименты платил сам не зная за что
А ишак говорил давай [мат] ещё.
С неба дождичек идет,
Ветка книзу клонится.
Парень девушку ..бет -
Хочет познакомиться!