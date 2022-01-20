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"Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин

"Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2022 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   видео   допрос   задержание   мигрант   полиция   попытка изнасилования   
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Хорошо, что женщины попались не робкого десятка и активно сопротивлялись попытке "подружиться телами". Впрочем, полиция предполагает, что нападений на москвичек могло быть больше, и сейчас проверяет "маньячелло" на предмет похожих преступлений.

Первую попытку изнасилования 21-летний товарищ из ближнего зарубежья предпринял 8 января текущего года. Он приметил свою жертву у станции метро "Новые Черемушки", а затем последовал за 43-летней женщиной до ее дома на улице Гарибальди. Там он попросил ее показать дорогу, а после попытался затащить за гаражи.Женщина активно сопротивлялась, ей удалось вырваться из рук сладострастного мигранта и убежать.


Второй раз "понаехавший" попытался пристать к девушке 1999 года рождения 14 января, но ему снова не повезло. По горячим следам маньяка-неудачника Джамшеда Салохова задержали на Одесской улице.

Это лишь два доказанных эпизода, и следователи предполагают, что подобных инцидентов могло быть больше.


В Сети появилось видео допроса мигранта.


Сейчас подозреваемый проверяется на аналогичные преступления. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).


Источник:

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Метки: Ynews   Москва   видео   допрос   задержание   мигрант   полиция   попытка изнасилования   
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Петушиный барак приобретает национальное разнообразие
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142
Николай Александрович 19 минут назад
ТРАНСЛЮКИРОВАТЬ!

ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛ ЭТУ СТРАНУ ПЖ!!!!

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2k
ЛунныйКотэ 20 минут назад
Нафиг приехал? Имел бы дальше ослов, они заявления не пишут.
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3k
Евгений Степанов 24 минуты назад
на горе стоит сосна - того гляди сломится,
парень девушку е-б-ёт - хочет познакомиться.
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2k
Лёха Полчаса назад
Высылать надо на родину. Его и всех его родственников. Без права возврата,лишая российского гражданства,если таковое они успели получить.
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111
На хер ЗАПАД! 36 минут назад
Вот объясните?!И нах они нам?Власти! Услышьте НАРОД!!!Ведь доведёте нас и пи*да всем и всему будет!!! Хватит эту шваль сюда пускать!!! Где родился,там и пригодился!!!
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29
Дмитрий 41 минуту назад
Второй пост за день про разжигание розни, второй автор идентичный первому, 80к кармы, чуть меньше 300 постов за 3 месяца, половина постов про национальные разногласия, в каждом втором посте слово иммигрант в отрицательной окраске, это хайп, мода такая или люди на зарплате сидят?
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3k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Каждый день на фишках минимум 3-4 поста о том,какие плохие мигранты,сколько плохого они делают,но при этом почти 70 % дворников,чернорабочих,строителей-это мигранты
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1k
Иван Иванович 48 минут назад
Очередная обезьяна
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9k
Евгений 58 минут назад
Пристрелить!
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27k
СпящийКрасавец Час назад
Это расставание с любимыми овцами на них так влияет.Наверное.Ну а как по другому обьяснить?
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−9
Жид Час назад
Профиль
Песни
Хатуба - Аванес
ML > Исполнители >
Выходила луна из армянских небес
выходил на балкон наш дурной Аванес
Выходил на балкон и в конюшню смотрел,
А в конюшне ишак толстой попой вертел
Аванес не стерпел растигнул свой кушак
И как коршун с небес налетел на ишак.
А ишак не дурак толсту попу убрал
А дурной Аванес [мат] в землю залез
Долго бились они на крутом берегу
И пока Аванес не всадил ишаку
Через месяц ишак бибизьянку родил
А дурной Аванес алименты платил
Алименты платил сам не зная за что
А ишак говорил давай [мат] ещё.
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−85
михай Час назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов.
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1k
Shurovik Час назад
Кастрировать и отправить на родину. Навсегда.
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39k
Alex Час назад
На кол обезьяну
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2k
Заряд бодрости Час назад
В прошлом году мне на стройке помогал один узбек, ему уже под 50, приезжает каждый сезон на заработки. Так даже он в свои годы находил, с кем "туки-туки саверщить". А этот деградант пусть обратно на родину едет с овцами дружить
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534
Driver Час назад
Интересно, когда уже будет пора собрать всех этих и отправить в "одном" вагоне на родину и навечно закрыть для них границы.
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19k
SolomonA Час назад
Частушка вспомнилась..
С неба дождичек идет,
Ветка книзу клонится.
Парень девушку ..бет -
Хочет познакомиться!
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Просто на бутылку посадить и все.
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1k
Viktor 2 часа назад
Отрезать ему гениталии и на зону , там с ним многие захотят познакомиться .
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5k
tamin 2 часа назад
Отдайте его мужьям женщин. Те быстро решат вопрос с ним
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