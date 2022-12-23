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В Крыму отчим сломал челюсть падчерице, помешавшей смотреть чемпионат мира по футболу

В Крыму отчим сломал челюсть падчерице, помешавшей смотреть чемпионат мира по футболу

Автор:
23 декабря 2022 10:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Спорт   отчим   падчерица   потасовка   скандал   сломал челюсть   футбол   чм-2022   
1567
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Скандал перерос в побои с последующей госпитализацией девочки, у которой диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти.

У 15-летней Карины были сложные отношения с новым мужем матери. Девочка и отчим скандалили, правда, до рукоприкладства дело не доходило. Но в день финала чемпионата мира по футболу атмосфера в доме накалилась до предела.


Как пишут в СМИ, Карина хотела пожарить яичницу, но не нашла сковороду - отчим спрятал её в отместку за невымытую посуду. Во время игры девочка мешала "новому папе" смотреть телевизор, отпускала замечания, когда он пил спиртное в особо острых моментах матча. На следующий день Сергею предстояло выйти на работу, и он решил побриться с вечера, но не нашёл бритвы. Оказалось, Карина спрятала её после пассажа со сковородой.


Этот поступок девочки оказался для её отчима последней каплей. В доме разгорелся нешуточный скандал. Мать подростка, выбежавшая на шум, хотела заступиться за дочь, но попала под горячую руку мужчины. Карина бросилась разнимать родителей и получила удар в челюсть от разъяренного папаши. Девочку госпитализировали. Сейчас она находится в больнице. Состояние ребёнка оценивается как тяжелое.

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Метки: Спорт   отчим   падчерица   потасовка   скандал   сломал челюсть   футбол   чм-2022   
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13  комментариев
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6k
Copycat Час назад
Когда я говорю что не люблю футбольных болел по тому что они агрессивны и не адекватны (не все но мне плевать) - меня ругают, но вот доказательство моих слов, очередное
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10k
Vampire 8 минут назад
Ну, я не знаю... Пятнадцатилетний [мат] в ответ на требование помыть посуду начинает всячески пакостничать... Наверное это любовь, если они до сих пор вместе.
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99
ruslan d Полчаса назад
Как можно из-за такой хрени испортить себе жизнь ?
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37
Александр Шевченко 41 минуту назад
Один ума не нажил за только лет и в руках себя держать не может. Вторая растёт #бнутой провоцируя взрослого мужика на агрессию. А вообще интересные там взаимотношения, прятать что то... мстить... поесть чтоли не где, кроме грязной кухни, есть много не плохих мест там же и футбол с пивом посмотреть можно. А бабы пусть в это время чуток подумают и помоют посуду вместе.
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16
Иван Сусанин 48 минут назад
алень
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
21k
babuby Час назад
На нары козла!
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Radugananebe Час назад
Интересно, останется ли после этого с драчуном мать девочки?
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