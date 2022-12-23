В Крыму отчим сломал челюсть падчерице, помешавшей смотреть чемпионат мира по футболу

У 15-летней Карины были сложные отношения с новым мужем матери. Девочка и отчим скандалили, правда, до рукоприкладства дело не доходило. Но в день финала чемпионата мира по футболу атмосфера в доме накалилась до предела.

Как пишут в СМИ, Карина хотела пожарить яичницу, но не нашла сковороду - отчим спрятал её в отместку за невымытую посуду. Во время игры девочка мешала "новому папе" смотреть телевизор, отпускала замечания, когда он пил спиртное в особо острых моментах матча. На следующий день Сергею предстояло выйти на работу, и он решил побриться с вечера, но не нашёл бритвы. Оказалось, Карина спрятала её после пассажа со сковородой.

Этот поступок девочки оказался для её отчима последней каплей. В доме разгорелся нешуточный скандал. Мать подростка, выбежавшая на шум, хотела заступиться за дочь, но попала под горячую руку мужчины. Карина бросилась разнимать родителей и получила удар в челюсть от разъяренного папаши. Девочку госпитализировали. Сейчас она находится в больнице. Состояние ребёнка оценивается как тяжелое.