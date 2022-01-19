В Ленобласти студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

Как рассказали журналистам издания в правоохранительных органах, девушка взяла газовый баллон, присоединила к нему пластиковые трубки, подвела их к банкомату и подожгла.

"Попытка взрыва устройства была предотвращена, банкомат не пострадал и работает в штатном режиме, деньги не похищены. Банк оказал активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Этот инцидент стал очередным примером того, что все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание", - сообщили "Мегаполису" в пресс-службе Комментарий Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Про юную налетчицу известно, что она заняла третье место во всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву, а в родном городе занималась баскетболом.