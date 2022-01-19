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В Ленобласти студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

В Ленобласти студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 23:58
Сообщество : Криминал
Метки: Ленобласть   Сбербанк   банкомат   взрыв   ограбление   студентка   юракадемия   
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18 января около 04:30 утра в отделении "Сбербанка" на Слуцкой улице Гатчинского района произошел взрыв. Неизвестный грабитель пытался подорвать банкомат устройством с использованием газовой смеси. На кону, а точнее в аппарате, на тот момент было 3 миллиона 324 тысячи рублей. Об этом пишет "Мегаполис".

Попытка, однако, закончилась неудачей, банкомат устоял, грабитель ретировался, а вскоре был обнаружен. Как ни странно, злоумышленником, пытавшимся ограбить крупнейший банк страны, взорвав банкомат, оказалась хрупкая девушка - студентка Петербургской Юридической академии.

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Отыскали отчаянную тян в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице, где она и проживала. 21-летняя студентка 4-го курса Юридической академии приехала учиться в Питер из Омска. В ее квартире обнаружили одежду, рюкзак, маску и перчатки, которыми она пользовалась при совершении преступления. Также был изъят телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

Как рассказали журналистам издания в правоохранительных органах, девушка взяла газовый баллон, присоединила к нему пластиковые трубки, подвела их к банкомату и подожгла.

"Попытка взрыва устройства была предотвращена, банкомат не пострадал и работает в штатном режиме, деньги не похищены. Банк оказал активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Этот инцидент стал очередным примером того, что все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание", - сообщили "Мегаполису" в пресс-службе Комментарий Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Про юную налетчицу известно, что она заняла третье место во всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву, а в родном городе занималась баскетболом.

Источник:

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Метки: Ленобласть   Сбербанк   банкомат   взрыв   ограбление   студентка   юракадемия   
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18  комментариев
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12k
Konstantin 3 часа назад
Офигеть, по международному космическому праву олимпиады проводят?
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126
kitdmuk_wqed Полчаса назад
Не, сейчас банкоматы потрошить - себе дороже. То ли дело, когда они только появились: грузовик, трос - и все дела. А девка - молодец, без чаря в голове и с шилом в жопе.
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24k
Юрьевич Час назад
Надо быть полным идиотом, чтобы проверить свой баланс, а потом попытаться повредить банкомат... и всё это под камерой!
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114k
БрОдЯгА Час назад
Я один, на видео, не увидел взрыв банкомата?
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
Мда.. Мозгов в черепушке совсем нет? Чем блин она руководствовалась, на что надеялась? Еще и улики не унмчтожила... Я даже не про саму попытку ограбления говорю, а про то насколько это абсурдно и нелепо было сделано. Изучила бы строение банкомата, расположение камер, пути отхода, места где можно быстро и незаметно переодеться и спрятать улики. А уж про то что она похоже сначала авторизовалась в системе (или что она делала? Мне показалось приложила телефон и ввела пин) - это вообще трэшак. Могла бы тогда сразу паспорт в камеру показать. Я не то что осуждаю за попытку ограбления, я не понимаю как можно быть НАСТОЛЬКО тупо все спланировать
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9k
Павел 2 часа назад
Ой тупая. Карту засветила
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Хреново училась физике в школе :-))) Принцип горелки не усвоила :-)
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3k
Олег Белов 2 часа назад
Без хахаля тут не обошлось!
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55k
Похабыч 2 часа назад
https://old.fishki.net/4056060-v-jetoj-novosti-paradoksalyno-vse-studentka-juridicheskoj-akademii-vzorvala-bankomat.htmlhttps://old.fishki.net/4056060-v-jetoj-novosti-paradoksalyno-vse-studentka-juridicheskoj-akademii-vzorvala-bankomat.html
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2k
Sergius SPb 3 часа назад
Шкуру по телефону и вычислили. Скорее всего.
Из Омска сука, сколько всякого дерьма в Питер понаехало.
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419
да пох 3 часа назад
Талантливая девчонка, далеко пойдет .
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247
Егор Терентьев 3 часа назад
Завысила самооценку)
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17k
SpoiltNail 3 часа назад
Видео обрезано на самом интересном месте. Чё за хня?
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