В Ленобласти студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

18 января около 04:30 утра в отделении "Сбербанка" на Слуцкой улице Гатчинского района произошел взрыв. Неизвестный грабитель пытался подорвать банкомат устройством с использованием газовой смеси. На кону, а точнее в аппарате, на тот момент было 3 миллиона 324 тысячи рублей. Об этом пишет "Мегаполис".
Попытка, однако, закончилась неудачей, банкомат устоял, грабитель ретировался, а вскоре был обнаружен. Как ни странно, злоумышленником, пытавшимся ограбить крупнейший банк страны, взорвав банкомат, оказалась хрупкая девушка - студентка Петербургской Юридической академии.
Отыскали отчаянную тян в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице, где она и проживала. 21-летняя студентка 4-го курса Юридической академии приехала учиться в Питер из Омска. В ее квартире обнаружили одежду, рюкзак, маску и перчатки, которыми она пользовалась при совершении преступления. Также был изъят телефон, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.
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Как рассказали журналистам издания в правоохранительных органах, девушка взяла газовый баллон, присоединила к нему пластиковые трубки, подвела их к банкомату и подожгла.
"Попытка взрыва устройства была предотвращена, банкомат не пострадал и работает в штатном режиме, деньги не похищены. Банк оказал активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Этот инцидент стал очередным примером того, что все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание", - сообщили "Мегаполису" в пресс-службе Комментарий Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
Про юную налетчицу известно, что она заняла третье место во всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву, а в родном городе занималась баскетболом.
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Из Омска сука, сколько всякого дерьма в Питер понаехало.